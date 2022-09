Der neue Kindle: So gut ist der Amazon eBook-Reader

Das leichteste und kompakteste Modell

Der neue Kindle 2022 erscheint am 12. Oktober bei Amazon. Wir haben den neuen eBook-Reader genau unter die Lupe genommen. Sie können den Kindle schon jetzt vorbestellen.

Der 🛒 neue Kindle 2022 bietet ein vollkommen neues Leseerlebnis. Nehmen Sie den Amazon eBook-Reader überall hin mit und genießen Sie wochenlangen Lesespaß. Der neue Kindle erscheint am 12. Oktober 2022. Schon jetzt können Sie den Reader vorbestellen – zum starken Preis von lediglich 99,99 €. Wir haben uns den neuen Kindle genauer angeschaut. Erfahren Sie hier, was der Reader kann und welche Verbesserungen es zum Vorgänger gibt. Mit dem 🛒 neuen Kindle Kids 2022 haben nun auch Kinder Zugriff auf über tausend Bücher. Sie suchen noch eine eBook-Flatrate? Wir haben Kindle Unlimited und Co. im Vergleich.

Der neue Kindle 2022: das kann das neue Modell

Der neue Kindle ist leicht, kompakt und kann so sehr gut in Taschen verstaut werden.

Das hochauflösende Display mit 6 Zoll (15,24 cm) sorgt mit 300 ppi für klare Schrift und Bilder. Der Bildschirm bietet ein Leseerlebnis wie auf Papier. Dank des verstellbaren Frontlichts und das Dunkelmodus‘ können Sie bei Tag und Nacht lesen.

Der neue Kindle 2022 ist mit einem fortschrittlichen Akku ausgerüstet. Eine einzige Aufladung über USB-C reicht für bis zu sechs Wochen Lesespaß!

Der größte Unterschied zum Vorgängermodell: Der Kindle verfügt nun über eine Speicherkapazität von 16 GB – doppelt so viel.

Amazon setzt beim neuen Kindle auf Nachhaltigkeit! Der Reader wurde zu 30-75 % aus wiederverwertbaren Kunststoffen und zu 90 % aus wiederverwertetem Magnesium hergestellt.

Der neue Kindle Kids 2022 verfügt über dieselben Funktionen. Darüber hinaus hat das Kids-Modell eine kindgerechte Hülle, die Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie sowie eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+. Mit ihr haben Kinder unbegrenzten Zugang zu über tausend Büchern.

Der neue Kindle (2022) vs. Kindle 2019: die beiden Kindle im Vergleich

Modell Kindle 2022 Kindle 2019 Speicherplatz 16 GB 8 GB Akkulaufzeit Bis zu 6 Wochen Bis zu 4 Wochen Displaygröße 6 Zoll 6 Zoll Auflösung 300 ppi 167 ppi Streaming von Audible-Hörbüchern ✔️ ✔️ Verstellbare Farbtemperatur ✔️ ❌ Größe 15,78 x 10,86 x 0,8 cm 16 x 11,3 x 0,87 cm Gewicht 158 gr 174 gr Preis 99,99 € 79,99 €

