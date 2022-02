Der neue Kindle Paperwhite: jetzt zum Rekord-Tiefpreis – erstmals unter 100,- Euro

Teilen

Mit dem Kindle Paperwhite können Sie überall und jederzeit lesen. Das Display kommt ohne Spiegeleffekte aus und kann die Farbtemperatur verstellen. © Amazon

Der neue Kindle Paperwhite (2021) von Amazon verfügt über ein neues Design und sorgt dank verstellbarer Farbtemperatur für noch mehr Lesespaß. Jetzt 31 % reduziert.

Der Kindle Paperwhite von Amazon zählt zu den beliebtesten und besten eBook-Readern auf dem Markt. Unzählige Bücher können auf einem einzigen Gerät gespeichert werden und zu Hause oder unterwegs gelesen werden. Der neue Kindle Paperwhite (2021) sorgt nun für noch mehr Lesevergnügen rund um die Uhr. Dafür sorgen ein neues Design und weitere Funktionen. Aktuell ist das neueste Modell zum Schnäppchenpreis zu haben. Der Kindle Paperwhite kostet unter 100,- Euro.

Kindle Paperwhite: jetzt 89,99 € statt 129,99 €

Mit seinem verbesserten Bildschirm, der längeren Akkulaufzeit, USB-C und anderen kleinen Verbesserungen bleibt der Kindle Paperwhite für das Jahr 2021 weiterhin das Herzstück der Kindle-Reihe und des gesamten eReader-Marktes.

Kindle Paperwhite (2021): jetzt 31 % reduziert

Kindle Paperwhite. © Amazon Produktbild

Der neue Kindle Paperwhite: Display mit 6,8 Zoll (17,27 cm), dünnerer Rahmen, verstellbare Farbtemperatur, Akkulaufzeit bis zu 10 Wochen

Speicherplatz: 8 GB

Wasserschutz mit IPX8

Kindle Paperwhite mit Werbung: Angebote werden auf dem Sperrbildschirm oder Bildschirmschoner angezeigt.

Inklusive 60-Tage-Testabo für Audible.

Kindle Paperwhite (2021): der neue eBook-Reader im Detail

Der neue Kindle Paperwhite kommt in einem neuen Design daher. Der Rahmen ist nun noch dünner, dennoch ist das Display größer und besser als jemals zuvor. Auf 6,8 Zoll (17,27 cm) können Sie Ihre Bücher und Magazine lesen. Durch die verstellbare Farbtemperatur und den 300 ppi-Bildschirm ohne Spiegeleffekte können Sie jederzeit und überall lesen – sogar bei hellem Sonnenlicht. Die Farbtemperatur ist zudem schonender für die Augen. Nicht nur beim Display gibt der neue Kindle Paperwhite eine gute Figur ab. Die neue Generation ermöglicht 20 Prozent schnelleres Umblättern als beim vorherigen Modell.

Speichern Sie dank 8 GB Tausende Bücher. Ein einziges Aufladen mit USB-C reicht für Wochen. Sie gehen in den Urlaub und wollen am Pool oder am Strand lesen? Kein Problem, denn der neue Kindle Paperwhite ist wasserfest mit Schutzklasse IPX8. Labortests haben ergeben, dass der eBook-Reader vor versehentlichem Untertauchen geschützt ist.

Auch für unterwegs liefert der neue Kindle Paperwhite eine praktische Funktion: Verbinden Sie den Reader ganz einfach mit Ihren Bluetooth-Kopfhörern und genießen Sie mit einem Audible-Abo ein breites Angebot an Hörbüchern und Hörspielen. Bei Amazon erhalten Sie die Chancen, Audible 60 Tage kostenlos zu testen.

Erhalten Sie außerdem unbegrenzten Zugriff auf Millionen von eBooks, eMagazinen und Hörbüchern. Beim Kauf eines Kindle Paperwhite sind die ersten drei Monate Kindle Unlimited kostenlos.

Mit dem Kindle Paperwhite können Sie überall und jederzeit lesen. Dank Wasserschutz ist der eReader der perfekte Reisebegleiter. © IMAGO / Cavan Images

Kindle Paperwhite 2021 vs. Kindle 2019

Ist der Kindle Paperwhite wirklich so gut? Um das herauszufinden, haben wir den aktuellen eBook-Reader mit Amazons Kindle der 10. Generation (jetzt nur 54,99 € 🛒) verglichen.

Kindle Kindle Paperwhite Preis ab 54,99 € ab 89,99 € Displaygröße 6 Zoll ohne Spiegeleffekte 6,8 Zoll ohne Spiegeleffekte Speicherplatz 8 GB 8 GB Auflösung 167 ppi 300 ppi Frontlicht 4 LEDs 17 LEDs Verbindung mit Audible (Bluetooth) ✔️ ✔️ Verstellbare Farbtemperatur ❌ ✔️ Frontbündiges Design ❌ ✔️ Wasserfest IPX8 ❌ ✔️ Abmessungen (H x B x T) 16 x 11,3 x 0,87 cm 17,4 x 12,5 x 0,81 cm

