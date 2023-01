Ausgefallene Ideen zum „internationalen Dankeschöntag“

Danke sagen

Von Nina Dudek schließen

Am 11. Januar ist offizieller Dankeschöntag. Ein wunderbarer Anlass, endlich einmal Danke zu sagen: Freunden, Familie, Kollegen, Kindern. Das sind unsere Geschenkideen

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Nachbar, der die Blumen gießt, die Kollegin, die auch mal Überstunden macht, um zu helfen oder die Oma, die jederzeit Kinder, Hunde oder Katzen behütet. Es gibt so viele liebe Menschen, die oft auch ungefragt immer zur Stelle sind, wenn‘s mal wieder brennt.

Wie schön, dass es dafür den internationalen Dankeschöntag am 11. Januar gibt. Gelegenheit, ein – vielleicht sogar längst überfälliges – Danke loszuwerden. Und wie sagt man so schön? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ein paar Ideen haben wir für Sie in der Redaktion zusammengetragen.

Ein frühlingshaftes Dankeschön

+ Frühlingsgrüße mit verschiedenfarbigen Tulpen, Eukalyptus und Heidelbeere © fleurop

Verschiedene Größen, verschiedene Frühlingsblumen und immer dieselbe Freude für den Beschenkten, wenn dieser Frühlingsblumenstrauß geliefert wird. Blumen sagen einfach mehr als Worte. Der Strauß wird von den Fleurop-Floristen persönlich in nachhaltiger Premiumverpackung mit Blumennahrung und Pflegetipps überreicht.

Jetzt bei fleurop bestellen

Pause für Alltagshelden

+ Tee mit Zitronenverbene, Fenchel, Salbei, Rosmarin, Thymian und Lavendelblüten © teegeschwister

Ihre Freundin, Kollegin, Chefin oder vielleicht Lehrerin oder Erzieherin sind Ihre persönliche Heldin? Dann sagen Sie mit diesem Bio Kräutertee als kleines Geschenk einmal „danke“.

Für 9,99 € bei Amazon

Ein bisschen Pflege, um Freundschaft zu pflegen

+ Bio Aloe vera-Creme in wunderschöner Geschenkverpackung © Leo & Lilo

Hübsch verpackt kommt dieses kleine Dankeschön der Manufaktur Leo & Lilo daher. Drinnen: 3er-Set mit 3 x feuchtigkeitsspendender Bio Aloe vera Hand & Body Lotion à 50 ml

Für 12,95 € bei Amazon

Anstoßen auf einen besonderen Menschen

+ 12 x City Secco zum Anstoßen und Genießen © Amazon

Mit diesem originellen Secco (10 % Vol.) lässt sich prickelnd anstoßen: Ein witziges Geschenk oder zum gemeinsamen Genießen und Anstoßen auf einen tollen Menschen.

12 Stück für 21,99 € bei Amazon

Dankeschön für Feinschmecker

+ 100 % natürliche Inhaltsstoffe und vegan – dafür steht Just Spices © Just Spices

Ein lieber Mensch sorgt dafür, dass Basilikum, Thymian und Rosmarin während des Urlaubs nicht vertrocknen? Dann ist diese Geschenkbox mit 6 Gewürzmischungen von süß bis herzhaft das ideale Dankeschön.

Für 31,99 € bei Just Spices

Nachbarschaftshilfe in Deko-Form

+ Holzschild + Anhänger für die besten Nachbarn der Welt © Amazon

Tolle und hilfsbereite Nachbarn sind ein Glücksfall. Und das sollte man unbedingt auch mal sagen – oder zeigen. Mit diesen liebenswerten Holz-Schildchen zum Beispiel.

Für 8,99 € bei Amazon