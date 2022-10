Knieschmerzen nach dem Fahrradfahren: Jetzt ist Schluss damit!

Von: Nina Dudek

Schmerzen im Knie nach dem Radfahren sind keine Seltenheit – und müssen auch nicht sein. Wir verraten Ihnen X mögliche Ursachen, die Sie schnell selbst beheben können

Radfahren ist gesund für die Knie, das belegen zahlreiche Studien. Eigentlich. Denn viele Radfahrer und Radfahrerinnen haben nach dem Radfahren oder bereits während der Fahrradtour Schmerzen in den Kniegelenken. In vielen Fällen gibt es aber einfache Erklärungen dafür, die sich in der Regel einfach und schnell selbst beheben lassen. Wir sind den Ursachen für Knieschmerzen nach dem Radfahren auf den Grund gegangen und haben hier die besten Tipps für Sie.

Knieschmerzen nach dem Fahrradfahren: Falsche Fußstellung

Die wenigsten Menschen haben eine perfekte Fuß- oder Kniestellung. O-Beine, X-Beine, leicht nach außen oder innen gerichtete Füße sind eher die Regel als die Ausnahme. Gerade bei längeren Fahrradtouren kann das durchaus zu Problemen in den Kniegelenken führen, denn: Sind Fuß bzw. das Pedal nicht richtig ausgerichtet, wird die Belastung nicht optimal auf das Kniegelenk übertragen. Vor allem Radfahrer und Radfahrerinnen, die mit „Klicks“, also über eine Platte fest mit dem Pedal verbundenen Spezialschuhen fahren, ist eine gelenkschonende Ausrichtung der Fußposition essenziell.

Die Lösung: Weil Pedale mit kurzer Achse meist nur eine parallele Fußstellung erlauben, die meisten Menschen aber von dieser Idealnorm abweichen, können Pedale mit längeren Achsen eine natürliche Fußstellung unterstützen – und so die Knie entlasten

Pedalachsverlängerung

Wenn Knieschmerzen beim Radfahren medizinische Ursachen haben

Auslösend sind außerdem Verletzungen, Gelenkerkrankungen oder anlagebedingte Formabweichungen, die wiederum zu statischen Fehlbelastungen führen: Verrenkungen und Formstörungen der Kniescheibe, Verletzungen der Menisken und Bänder, Knochenbrüche, Gelenkentzündungen und -infektionen, Achsabweichungen wie X- oder O-Bein.

Bei der Frage, was denn wohl die Hauptursachen von Knieschmerzen bei Erwachsenen sind, lautet die Antwort meist: Sport und Arthrose. Das ist in der Tat richtig. Das Knie steht bei vielen Sportverletzungen im Mittelpunkt. Arthrose ist eine bekannte Spätfolge.

Akuter Meniskusriss: Akute Risse, etwa bei jüngeren, sportlich aktiven Menschen, passieren zwar immer wieder mal, sind aber seltener als Risse durch Verschleiß (siehe unten). Manchmal kann der Meniskus bei plötzlichen Stopp- und Drehbewegungen des Knies reißen. Auch kombinierte Verletzungen, zum Beispiel ein Riss des Innenmeniskus plus Riss des vorderen Kreuzbands, dazu eventuell des Innenbands, sind möglich.

Chronischer Meniskusschaden (Meniskopathien): Eine angeborene Formstörung des Meniskus können schon im Kindesalter zu Einklemmungen im Knie führen. Bindegewebserkrankungen schwächen den Meniskus generell, ständige Überbeanspruchung dünnt ihn an kritischen Punkten aus.



Mit der Zeit bilden sich feinste Risse (Mikrotraumen). Schon bei normalen Bewegungen wie beim In-die-Hocke-Gehen oder raschen Aufstehen reißt der Meniskus dann irgendwann ein. Risse betreffen häufig die schlechter durchbluteten zentralen Bereiche. Meniskusschäden gehören zu den anerkannten Berufskrankheiten. Prädestiniert dafür sind zum Beispiel Profifußballer oder Fliesenleger.



Gelegentlich bildet sich bei Verschleiß beziehungsweise Riss eines Meniskus (ebenfalls häufiger am Innenmeniskus) eine Zyste, teilweise auch Ganglion genannt, eine mit zähflüssigem Inhalt gefüllte Aussackung.

Eine Meniskuszyste kann, muss aber nicht, innen oder außen am Knie (am Gelenkspalt) als weiche, druckempfindliche Schwellung wechselnder Größe erkennbar sein. Es treten hauptsächlich Schmerzen innen am Knie bei Belastungen auf.

Arthrose ist nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die häufigste Gelenkerkrankung. Und sie gehört – als Gelenkverschleiß am Knie – bei uns zu den häufigsten Anlässen für die Versorgung mit einer Knieprothese.

