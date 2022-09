Alexander Herrmann Kochbox: Gourmet-Küche für Zuhause

Alexander Herrmann hat sich als Fernsehkoch und Buchautor über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Er ist selbst Gastronom und überrascht seine Gäste mit außergewöhnlichen Kreationen, die auch anspruchsvolle Gourmets begeistern.

Wenn Sie schon immer den Wunsch hatten, eine Kreation von Alexander Herrmann zu Hause zu kochen, haben Sie die Möglichkeit, die Sterneküche in Ihrem Heim zu genießen. Alexander Herrmann bietet Ihnen Dinnerboxen, die alles enthalten, was Sie für die Zubereitung eines einzigartigen Menüs benötigen. Mit den Kochboxen von Alexander Herrmann kreieren Sie Ihren eigenen besonderen Abend mit einem festlichen 3-Gänge-Menü und zaubern Sie sich in Ihren vier Wänden eine besondere Stimmung.

Das Konzept der Alexander Herrmann Kochbox

Die Idee hinter der Alexander Herrmann Kochbox liegt darin, dass Sie besondere, vom Sternekoch kreierte Menüs zu Hause selbst kochen können. Natürlich würde ein Kochbuch seinen Zweck erfüllen, doch mit der Dinnerbox ist das Nachkochen einfacher und komfortabler.

Doch wie funktioniert die Dinnerbox? Sie wählen die Starchefbox oder ein Special-Menü für den besonderen Anlass aus. So gibt es um die Weihnachtszeit herum Kreationen, die an das traditionelle deutsche Festmenü angelehnt sind. Die Gourmet-Kochbox wird mit allen für die Zubereitung erforderlichen Zutaten an Ihre Adresse gesendet. Sie können das Menü direkt auf der Homepage des Starkochs bestellen. Nach einer kurzen Lieferzeit bereiten Sie das Menü in Ihrer eigenen Küche zu.

Sie profitieren von der jahrelangen Erfahrung des Sternekochs und haben, anders als bei der Verwendung eines Kochbuchs, den Vorteil, dass Sie im Supermarkt nicht nach Zutaten suchen müssen, mit denen Sie vielleicht noch nie gearbeitet haben. Die Erfahrung der Kunden mit der Alexander Herrmann Kochbox ist durchweg positiv.

Die Alexander Herrmann Kochbox ist für alle geeignet, die gern kochen und über ein wenig Erfahrung verfügen. Wenn Sie experimentierfreudig sind, können Sie auch als Kocheinsteiger mit den Zutaten und Anleitungen aus der Alexander Herrmann Kochbox ein herrliches Menü für sich und Ihren Partner oder Ihre Partnerin zaubern.

Jede Alexander Herrmann Kochbox enthält ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen. Sie können aus verschiedenen Varianten wählen und sich eine Gourmet-Kochbox zusenden lassen, die Ihrem persönlichen Geschmack in vollem Umfang entspricht.

Weitere Anbieter für den Gaumen schmeichelnde Kochboxen

Alexander Herrmann hat mit seiner Starchefbox die Goumetboxen ja nicht erfunden. Auch andere Starköche wie Steffen Henssler [Verlinken merkur.de/produktempfehlung/kochbox/alexander-herrmann/ - noch nicht live] bieten leckere Menüs für Daheim an. Und natürlich finden sich auch bei den klassischen Anbietern Special-Kochboxen, die denen der Meisterköche in Nichts nachstehen und wesentlich günstiger zu Ihnen nach Hause kommen.

Verwöhnen (nicht nur) zum Valentinstag mit HelloFresh

HelloFresh hat natürlich eine spezielle Kochbox für den Tag der Verliebten im Angebot. Damit können Sie ein komplettes Valentinstags-Menü kochen und den oder die Liebste verwöhnen. Doch auch für andere Festtage finden sich bei HelloFresh Gourmet- oder Menü-Boxen im Angebot. Auch das Gestalten eines eigenen Festmenüs in einer Kochbox ist bei diesem Anbieter kein Problem. HelloFresh bietet erstklassige Qualität der Zutaten und kinderleichte Gourmet-Rezepte.

HelloFresh: Jetzt 90€ Rabatt sichern

Marley Spoon Kochboxen zum Weihnachtsfest

Eine der beliebtesten Spezialboxen bei Marley Spoon ist die Gourmetbox zu Weihnachten. Der Anbieter gibt Ihnen die Möglichkeit, das Festtagsessen mit drei Gängen frei zu gestalten. Das bringt den Vorteil, dass so nur die Lieblingsgerichte der Familie auf den Tisch kommen und einem stressfreien Fest nichts im Wege steht.

Marley Spoon: Jetzt 90€ Rabatt sichern

Italienische Gourmetboxen für jeden Anlass: My Cooking Box

My Cooking Box bringt erlesene Zutaten und Produkte aus Italien zu Ihnen nach Hause. Ob spezielle Gerichte zum Valentinstag, Ostern oder Weihnachten - in der Kochbox von My Cooking Box findet sich für jeden Geschmack etwas. Und mit wenigen Handgriffen haben Sie den letzten Sommerurlaub in Ihrer Küche.

My Cooking Box: Mit “MCBVERGLEICH20” 20% Rabatt

Was Sie von der Alexander Herrmann Kochbox erwarten können

In der Starchefbox ist alles enthalten, was Sie für Ihr Menü benötigen. Sie brauchen nicht einkaufen zu gehen und arbeiten ausschließlich mit frischen Zutaten von hochwertiger Qualität. Eine ausführliche Beschreibung zur Zubereitung des Menüs ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie eine Flasche Wein.

Nicht nur die Zutaten selbst, sondern auch Gewürze und andere Specials liegen der Alexander Herrmann Kochbox bei. Wenn Sie die Box erhalten haben, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als mit dem Kochen zu beginnen.

Wenn Sie eine Gourmet-Kochbox bestellen möchten, haben Sie die Wahl aus drei Varianten. Sie können die Starchefbox mit Fleisch, mit Fisch oder mit ausschließlich veganen Zutaten erhalten.

Abhängig von der Saison ist eine vierte Box im Angebot. Für diese Variante entscheiden Sie sich, wenn Sie mit Spargel kochen oder ein besonderes BBQ genießen möchten. Auch die Weihnachtsspecials finden Sie unter dieser Rubrik.

Die Zutaten, die in der Dinnerbox enthalten sind, werden frisch verpackt und zu Ihnen nach Hause gesendet. Die Haltbarkeit orientiert sich an der Art der Zutaten. Es ist immer von Vorteil, wenn Sie die Gourmet-Kochbox nach dem Erhalt kurzfristig zubereiten. Selbstverständlich ist es möglich, die Zutaten im Kühlschrank unter idealen Bedingungen zu lagern.

Preise für die Alexander Herrmann Kochbox

Die Preise für eine Dinnerbox von Alexander Herrmann liegen im Durchschnitt bei 100 EUR. Für die Special Boxen können bis zu 150 EUR fällig werden. Die Bezahlung erfolgt in der Regel im Verlauf der Bestellung per Kreditkarte.

Im Test konnte die Alexander Herrmann Kochbox durchweg positiv abschneiden. Der Preis ist gerechtfertigt, denn in jeder Kochbox ist ein 3-Gänge-Menü enthalten, das aus hochwertigen, teils erlesenen Zutaten zubereitet wird. Dank der ausführlichen Anleitung gelingt die Zubereitung auch dann, wenn Sie in der Küche bislang noch nicht ganz so viel Erfahrung sammeln konnten. Wichtig ist, dass Sie sich Zeit nehmen und das Kochen als einen besonderen Moment erleben.

Eine hochwertige Flasche Wein ist in jeder Gourmet-Kochbox enthalten. Der Wein ist in seinem Geschmack an das Menü angepasst. Sie genießen somit ein edles 3-Gänge-Menü von einem Sternekoch in einem ähnlichen Ambiente wie in einem der Sternerestaurants. Somit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen.

Die Starchefbox von Alexander Herrmann ist auf dem Markt nicht neu, sie konnte im Test bereits geprüft werden. Die Testergebnisse sind durchweg positiv, somit gehen Sie kein Risiko ein, wenn Sie die Alexander Herrmann Kochbox das erste Mal bestellen.

Eine Alexander Herrmann Kochbox gibt Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Kreationen des Starkochs nachzukommen. Im Gegensatz zu einem Kochbuch bekommen Sie mit der Dinnerbox alles in die Hand, was Sie für das perfekte Menü benötigen.

Fazit: Erfahrungen beim Alexander Herrmann Kochbox-Test

Kochboxen mit hochwertigen Menüs und außergewöhnlich delikaten Geschmackserlebnissen liegen im Trend. Seit Jahren begeistert Alexander Herrmann als Fernsehkoch mit Kreationen, die er seinen Gästen in den Restaurants anbietet oder in Kochbüchern veröffentlicht.

Mit dem Kauf der Alexander Herrmann Kochbox haben Sie die Möglichkeit, die Welt des Sternekochs in Ihren eigenen vier Wänden zu erleben. Es gibt viele schöne Anlässe, die durch das gemeinsame Kochen zu besonderen Momenten werden. Die Erfahrungen der Kunden, die eine Alexander Herrmann Kochbox bereits ausprobiert haben, sind durchweg positiv.

Der Vorteil der Gourmet-Kochbox liegt darin, dass Sie frische und hochwertige Zutaten direkt nach Hause geliefert bekommen. In der Gourmet-Küche gibt es häufig Zutaten oder Gewürze, die Sie nur in ausgewählten Supermärkten bekommen. Abhängig von der Region, in der Sie leben, kann die Beschaffung schwierig sein.

Mit der Bestellung der Alexander Herrmann Kochbox bekommen Sie alles, was Sie für die Zubereitung des Menüs benötigen. Einfacher geht es nicht. Und da eine ausführliche Anleitung beiliegt, ist das Gelingen nahezu garantiert.

Ein weiterer Vorteil der Alexander Herrmann Kochbox liegt darin, dass Sie das Menü jederzeit erneut kochen können. Die Kochboxen von Alexander Herrmann wechseln abhängig von der Saison, aber die ausführliche Anleitung mit allen Zutaten bleibt Ihnen. So hohen Sie sich die erlesene Sterneküche nach Hause, wobei die Preise und die Leistung der Starchefbox optimal aufeinander abgestimmt sind.