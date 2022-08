Kochbox in Berlin finden: gesund und nachhaltig

Teilen

Kochboxen in Berlin bestellen - Ausprobieren lohnt sich © pexels.com

Kochboxen für Berlin im Test: Die besten Anbiete. Wir verraten Kosten, Preis-Leistungsverhältnis und worauf Sie achten sollten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Unsere Ressourcen sind begrenzt und das gilt auch für Lebensmittel, die durch die Landwirtschaft angebaut werden. Immer mehr Unternehmen konzentrieren sich daher auf das Angebot von Kochboxen, mit denen gesunde Ernährung gefördert wird. Dabei geht es die Rettung von Obst und Gemüse, das nicht den Normen entspricht oder um die Verwendung von Bio Produkten. Einige Anbieter orientieren sich auch auf den Aspekt, Gerichte aus anderen Ländern einer breiteren Kundschaft zum Nachkochen zugänglich zu machen.

Hinzu kommt, dass Kochboxen eine gewisse Orientierung im Überangebot von Lebensmitteln bieten. Sie wissen sicher, wie es sich anfühlt, den Kühlschrank voller Lebensmittel zu haben und trotzdem nicht zu wissen, was man am nächsten Tag kochen soll. Auf den Internetseiten vieler Kochbox-Lieferanten wählen Sie ein Gericht, das Sie anspricht und bekommen anschließend alles geliefert, was Sie zum Kochen benötigen. Nicht mehr und nicht weniger.

Kochboxen für Berlin: Empfehlung und Vergleich

Die Welt der Anbieter von Kochboxen wird immer vielfältiger. Neben der Rettung von Obst und Gemüse, das mit seinem Äußeren nicht den Normen entspricht, bestellen viele Menschen eine Kochbox aus folgenden Gründen:

bequemer Einkauf von Bio-Produkten

kurze Lieferkette (Obst und Gemüse kommen direkt vom Feld zum Kunden

alle Zutaten für ein spezielles Gericht sind inklusive Kochanleitung im Lieferumfang enthalten

das Einkaufen im Supermarkt entfällt

Kennenlernen der ausländischen Küche

Nutzung von veganen Kochboxen, um Ernährung zu verbessern

Der Kauf einer Kochbox in Berlin für Zuhause eignet sich besonders für Familien. Dass Kinder in diesen Prozess eingebunden werden, ist besonders wichtig. Die meisten von ihnen kennen nur Fertigprodukte. Wie Gemüse verarbeitet wird, wo das Fleisch herkommt oder dass eine Kuh nur Milch gibt, wenn sie ein Kalb geboren hat, ist meist unbekannt.

Mit einer Zutatenbox kommen Kinder direkt mit der Natur in Berührung. Das Essen wird ohne Zusatzstoffe und Zucker frisch gekocht und ist deshalb gesünder als die abgepackten Lebensmittel aus dem Supermarkt.

Wer sich vegan ernährt, muss oftmals mehrere Supermärkte besuchen, um alle gewünschten Lebensmittel einzukaufen. Vegane Kochboxen lösen das Problem, indem sie alle Zutaten und Kochanleitungen für eine nahrhafte und vegane Ernährung liefern.

Statt aus dem Überangebot wählen zu müssen und meist zu viel zu kaufen, ist eine Kochbox klar definiert. Es gibt kaum Abfall, Sie können Ihren Wochenplan mit Lieblingsgerichten bestücken und bekommen durch Rezeptkarten konkrete Anleitung zum Kochen neuer Gerichte. Einfacher und nachhaltiger geht es nicht.

Trendsetter Berlin: Kochboxen im Test

Lassen Sie uns verschiedene Kochboxen für Berlin ansehen, damit Sie den für Ihre Ansprüche passenden Anbieter auswählen können.

HelloFresh Kochbox bestellen in Berlin

Lieferung von frischen Produkten und allen Zutaten für das gewählte Gericht, teilweise in Bio Qualität

passende Rezeptkarte

recycelbare oder kompostierbare Verpackung

Studenten- und Seniorenrabatt

saisonale Menüs und grammgenaue Zutaten

mehr als 30 Rezepte pro Woche für jeden Geschmack

Bei Hellofresh wählen Sie Ihre Wunschgerichte und stellen sich so Ihre Kochbox zusammen. Diese wird mit allen Zutaten, die Sie für das Kochen Ihrer Gerichte benötigen, gefüllt und mit der passenden Kochanleitung bestückt. Die Kochbox wird in Berlin ausgeliefert und Sie können mit frischen Zutaten der Saison gesunde Mahlzeiten kreieren. Alle Zutaten werden im Paket nach Rezept getrennt. Kündigung und Lieferpausen sind jederzeit möglich.

HelloFresh ausprobieren

Dinnerly Kochbox auch in Berlin erhältlich

Dinnerly wirbt mit günstigen Preisen und einfachen Rezepten. Das Unternehmen wurde als Tochterfirma von Marley Spoon mit dem Ziel gegründet, eine preisgünstige Kochbox auf den Markt zu bringen, die sich jeder leisten kann. Für Neukunden werden bis zu 40 Euro Rabatt auf die Probierboxen gewährt.

Die Lieferung der dinnerly Box in Berlin erfolgt im Abo, das jederzeit beendet werden kann. Die Rezeptauswahl beschränkt sich auf 12 Rezepte pro Woche. Trotzdem ist das Angebot abwechslungsreich und beinhaltet auch vegetarische und vegane Gerichte. Frische Zutaten werden in einer Kühltasche mit Kühlakkus geliefert.

Dinnerly verzichtet auf separate Kochkarten. Die Anleitungen für die Rezepte entnehmen Sie daher der Homepage als PDF. Um das Kochen einfach zu halten, ist jedes Rezept auf fünf Schritte beschränkt. Im Vergleich zu einem Supermarkteinkauf mit den gleichen Zutaten schneidet die Kochbox von Dinnerly finanziell günstiger ab.

Dinnerly ausprobieren

Marley Spoon Kochbox überzeugt Berliner

Kochboxen von Marley Spoon sind im Test etwas teurer als bei der Tochterfirma Dinnerly. Allerdings sind die Produkte qualitativ von höherem Wert und es gibt eine reichhaltigere Auswahl. Als Neukunde erhalten Sie auf die ersten vier Boxen einen Rabatt.

Auch bei Marley Spoon geben Sie an, welche Vorlieben und Abneigungen Sie hinsichtlich der angebotenen Lebensmittel haben. Pro Woche können Sie aus 30 verschiedenen Rezepten wählen. Bebilderte Kochkarten und Schritt für Schritt Anleitungen machen es Ihnen leicht, die Gerichte nachzukochen.

Marley Spoon ausprobieren

Zoom fresh – frische Kochbox aus Berlin

Zoom fresh liefert eine Berliner Kochbox mit Rezept und frischen Zutaten für die authentische asiatische Küche. Zur Auswahl stehen 16 Rezepte, die zum Nachkochen von Gerichten aus China, Japan, Korea und Thailand inspirieren. Darunter befinden sich auch vegane Variationen.

Die Anleitungen für die Gerichte sind auf der Homepage zu finden. Dort sehen Sie auch die Zutaten, die in der Kochbox für Berlin geliefert werden. Die Gerichte lassen sich in weniger als 30 Minuten zubereiten und werden mit allen frischen Zutaten ausgeliefert, die zu jedem Gericht gehören. Sie können entscheiden, ob Sie die Kochbox vor Ort abholen oder zu sich liefern lassen wollen. Diese Kochbox wird in Berlin ohne Abo angeboten.

So bestellen Sie in Berlin eine Kochbox

Zuerst müssen Sie sich entscheiden. Möchten Sie Bio Obst und Gemüse bestellen und nach eigenen Vorstellungen kochen? Oder sind Sie an einer asiatischen Rezeptbox interessiert, in der Sie Grundzutaten geliefert bekommen, frische Produkte nach Vorgabe einkaufen und ein köstliches Gericht aus dem fernen Osten zaubern? Sofern Sie in Berlin leben, sind auch die Kochboxen von etepetete und wyldr interessant. Bei etepetete dreht sich alles um ungenormtes Gemüse, das der Handel aufgrund seiner natürlichen Form nicht akzeptiert. Von wyldr kommt die Kochbox ohne Box. Die Lieferung erfolgt im Baumwollbeutel, Umverpackungen werden eingespart.

Entsprechend Ihrer Vorlieben wählen Sie den Anbieter Ihrer Kochbox. Bei einem Abo stellen Sie ein, in welchem Rhythmus Sie Ihre Kochbox in Berlin erhalten möchten. Kochboxen ohne Abonnement zahlen Sie einmalig per Paypal. Sofortüberweisung oder mit einer Kreditkarte.

Anschließend wird Ihre Kochbox mit den von Ihnen ausgewählten Zutaten geliefert und Sie können mithilfe der Kochanleitung Ihr Wunschgericht nachkochen oder das frische Obst und Gemüse nach eigenen Vorstellungen verarbeiten.

Was kostet eine Kochbox in Berlin?

Hellofresh:

Wählen Sie aus den Kategorien:

Vegetarisch

Veggie & Fisch

Fleisch & Co

Familienfreundlich

Balance

Zeit sparen

Zwei Gerichte für zwei Personen pro Woche kosten 31,50 Euro. (drei Personen: 39,50 Euro/ vier Personen: 47,50 Euro) Der Versand wird mit 5,49 Euro berechnet.

HelloFresh ausprobieren

Dinnerly:

Pro Portion ab 2,99 Euro mit 18 verschiedenen Rezepten pro Woche. Hinzu kommen 4,99 Euro Kosten für das Porto. Je mehr Portionen bestellt werden, desto günstiger wird der Preis.

Kostenbeispiel für 2 Personen:

3 Portionen: 4,39 Euro pro Portion

4 Portionen: 4,09 Euro pro Portion

5 Portionen: 3,79 Euro pro Portion

Dinnerly ausprobieren

Marley Spoon:

Beim Test von vier Personen und drei Gerichten pro Woche liegen die Kosten für eine Portion bei Marley Spoon bei 5,25 Euro. Im Vergleich dazu schneiden HelloFresh und Dinnerley bei gleicher Portionsanzahl mit 4,58 Euro und 3,39 Euro kostengünstiger ab.

Marley Spoon ausprobieren

Zoom Fresh:

Alle Gerichte liegen preislich zwischen 16 und 20 Euro und werden mengenmäßig für 2 Personen geliefert.