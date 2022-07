Kochbox bestellen: Darauf sollten Sie achten

Teilen

Kochbox bestellen per Smartphone - einfach und schnell eine Box nach jedem Geschmack bestellen und leckere Gerichte zubereiten © pexels.com

Wie finde ich die beste Kochbox für meinen Geschmack? Worin unterscheiden sich Low Carb- und Bio-Kochbox? Wo kann ich die beste Kochbox bestellen?

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Lesen Sie auch Kochboxen ohne Abo: Jetzt zubereiten und genießen

Eine Essensbox zu bestellen, liegt im Trend. Aber, welche Arten von Kochboxen kann man bestellen und an wen richten sie sich? Wie heißen die wichtigsten Anbieter und was können sie mir bieten? Am Schluss wollen wir einen konkreten Blick auf verschiedene Schwerpunkte der Anbieter werfen, damit Sie ganz sicher die richtige Kochbox bestellen.

Wählen Sie eine Kategorie, aus der Sie Ihre Essensbox bestellen wollen

Eine vegetarische oder vegane Kochbox bestellen

Wollen Sie eine Essensbox bestellen, in der weder Fleisch noch Fisch enthalten ist, haben Sie bei den meisten Anbietern die Möglichkeit, eine vegetarische Kochbox zu bestellen. Bei einigen Diensten können Sie darüber hinaus eine Kochbox bestellen, die nur vegane Produkte enthält. Dann sind keinerlei tierische Erzeugnisse mit dabei.

Low-Carb-Kochboxen bestellen

Eine Low-Carb-Kochbox bestellen Sie, wenn Ihre Mahlzeiten möglichst wenig Kohlenhydrate enthalten sollen. Achten Sie auf entsprechende Hinweise, wenn Sie Ihre Gerichte zusammenstellen und wählen Sie sie danach aus, wenn Sie die Essensbox bestellen. Manchmal können Sie auch gezielt Low-Carb-Kochboxen bestellen.

Für die ganze Familie eine Kochbox bestellen

Wenn Sie eine familienfreundliche Essensbox bestellen, erhalten Sie Mahlzeiten, die nicht nur den Großen, sondern auch den Kleinen schmecken. Bei einigen Anbietern wurden die Rezepte sogar von Kindern getestet. Familienfreundlich ist überdies, wenn die Portionspreise bei Bestellungen für mehr als zwei Personen günstiger werden.

Die Zutatenbox - statt Wocheneinkauf eine Essensbox bestellen

Entscheiden Sie sich dazu, eine Essensbox zu bestellen, die nur Zutaten enthält, kochen Sie meist nach eigenen Rezepten. Mit einer solchen Kochbox bestellen Sie eine Grundausstattung an Lebensmitteln, die Ihnen den Gang zum Supermarkt erspart. Typischerweise gibt es Auswahlmöglichkeiten nach Obst, Gemüse, Fleisch, Fertigprodukten und ähnlichem.

Eine Bio-Kochbox bestellen und Bio-Qualität genießen

Bio-Kochboxen bestellen Sie meist von Anbietern, die sich auf nachhaltige Produkte spezialisiert haben. Eine solche Bio-Essensbox bestellen Sie oft als Zutatenbox. Aber auch so manche klassische Kochbox bestellen Sie mit Rezepten sowie passend portionierten Zutaten in Bio-Qualität.

Gourmet-Kochboxen bestellen und essen wie im Restaurant

Wer eine außergewöhnliche Essensbox bestellen möchte, kann sich für eine Gourmet-Kochbox entscheiden. Die Gerichte, welche Sie mit so einer Kochbox bestellen, sind häufig von Sterneköchen komponiert und doch gelingt die Zubereitung erstaunlich leicht.

Für wen ist es sinnvoll, eine Kochbox zu bestellen?

Die Bestellung einer Kochbox ist mit zahlreichen Vorteilen verbunden. Da ist einmal die Zeitersparnis: Der Einkauf entfällt und meist auch meist auch die Suche nach Rezepten. Sie brauchen nur Ihre Essensbox zu bestellen und bekommen alles ins Haus geliefert.

Dabei entscheiden Sie sich nicht für Fastfood oder Fertiggerichte, sondern für eine ausgewogene Ernährung. Kochboxen bestellen daher viele, die sich einfach nur leckere und schnelle Gerichte aus frischen Zutaten gönnen wollen.

Paare, die berufstätig sind, können einen Essensboxen bestellen, um sich nach der Arbeit zu entlasten. Familien, die sich für regelmäßige Lieferungen entscheiden, sorgen für eine abwechslungsreiche Ernährung, bei der jeder auf seine Kosten kommt. Sie können sogar Kochboxen bestellen, die ausgesuchte Menüs für Festtage enthalten.

Welche Kochbox-Anbieter sind die besten?

HelloFresh: Vom Marktführer Kochboxen bestellen

Bei HelloFresh können alle eine Kochbox bestellen, die eine große Auswahl und viele frische Zutaten wollen. Es gibt aber auch fast fertige Essensboxen, die Sie als Zutatenbox kaufen können bei HelloFresh. Die Preise reichen von 4,22 Euro bis 7,88 Euro pro Gericht und Portion.

HelloFresh testen

Leckere Mahlzeiten mit der Marley Spoon Kochbox bestellen

Marley Spoon richtet sich an Pärchen und Familien, die eine Kochbox bestellen wollen, welche anspruchsvolle Gerichte enthält, die leicht und schnell zuzubereiten sind. Die Portionspreise liegen zwischen 4,75 Euro bis 6,81 Euro. Bei Marley Spoon finden Sie jede Menge internationale Rezepte.

Marley Spoon testen

Dinnerly: Eine erschwingliche Kochbox bestellen

Die Dinnerly Kochbox bestellen Zwei- oder Vier-Personen-Haushalte, die ihre Essensbox günstig kaufen wollen. Die Preise pro Portion beginnen bei 3,35 Euro und enden bei 4,81 Euro. Mit den Dinnerly Kochboxen bestellen Sie ferner Gerichte, die sehr leicht in nur fünf Schritten zuzubereiten sind.

Dinnerly testen

Mit etepetete Kochbox Bio-Lebensmittel retten

Wenn Sie bei etepetete eine Essensbox bestellen, erhalten Sie Essenspakete mit Obst und/oder Gemüse, das aufgrund von leichten Mängeln nicht in den normalen Handel kann. Die Kochbox bestellen Sie ab 21.99 Euro. Wenn Sie bei etepetete eine Bio-Kochbox ordern, aber nur einmalig nutzen möchten, können Sie das Abo nach der ersten Bestellung kündigen.

etepetete testen

easycookasia: Essensbox ohne Abo bestellen und asiatisch schlemmen

Bei easycookasia können Sie eine Essensbox bestellen ohne Abo. Sie können zahlreiche Kochboxen bestellen, die Gerichte aus den Küchen Asiens enthalten. Es gibt Rezeptboxen, Mini-Kochboxen und Themenkochboxen mit Grundzutaten zu Preisen, die etwa auch im Asia-Shop fällig werden. Ein Tipp für alle, die eine Essensbox bestellen sowie einmalig neue Rezepte entdecken wollen.

easycookasia testen

Auf welche Merkmale sollte ich achten, wenn ich mir die beste Kochbox bestellen will?

Je nach Ihren persönlichen Schwerpunkten können Sie auf verschiedene Merkmale achten, wenn Sie eine Essensbox-Bestellung planen:

Sie können eine Kochbox bestellen, die nur oder fast nur aus regionalen Produkten oft aus nachhaltiger Produktion besteht.

Wenn Sie auf Frische wert legen, sollten Sie Kochboxen wählen, die hauptsächlich knackig-frische Zutaten enthalten.

Falls Sie beim Kochen nicht ganz so geübt sind, können Sie eine Kochbox bestellen, die sich durch gut strukturierte Rezepte auszeichnet.

Ebenfalls können Sie eine Essensbox bestellen, die bestimmte Ernährungsgewohnheiten sowie -unverträglichkeiten berücksichtigt.