Brokkoli: Bio-Box mit veganem Inhalt

Die vollkommen vegane Kochbox von Brokkoli ist nicht nur etwas für strenge Veganer.

Brokkoli Kochbox: Was kostet die Bio-Box? Wie nachhaltig ist Brokkoli als Kochbox-Anbieter? Eignet sich die Brokkoli Box für die ganze Familie? Alle Infos hier.

Kochboxen werden immer beliebter, denn sie nehmen dem Kunden nicht nur den zeitaufwändigen Einkauf nach einem langen Arbeitstag ab. Je nach Anbieter geht es um Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Oder um Zutaten, die für ein konkretes Gericht in der angeforderten Portionsanzahl geliefert werden. Einige Unternehmen spezialisieren sich thematisch und bieten die Zutaten für vegetarische Gerichte an oder verschicken fertig gekochte Menüs. Diese Entwicklung ist vorteilhaft und nachhaltig, weil Obst und Gemüse in kleineren Portionen geliefert werden.

Weshalb sollten Sie die Kochbox von Brokkoli kaufen?

Im Supermarkt würden Sie einen ganzen Beutel Möhren oder Kartoffeln kaufen und davon unter Umständen etwas wegtun, weil es sich nicht so lange lagern lässt. Bei den Anbietern dieser Bio-Box werden Obst und Gemüse sowie alle weiteren Zutaten portioniert. Weniger Abfall bedeutet auch weniger Belastung durch Müll. Wenn zusätzlich Lebensmittel gerettet und verwertet werden, die nicht den Normen der Lebensmittelindustrie entsprechen, lässt sich von einem gelungenen Konzept sprechen.

Der Anbieter der veganen Kochbox Brokkoli wurde im Jahr 2021 von den Deutschen Daniel Schneider und Niklas Raab ins Leben gerufen. Alles sollte vegan, biologisch produziert und nachhaltig sein – so lautete die Devise der Unternehmer. Mittlerweile hat Brokkoli seinen Platz in der Welt der Kochboxen-Anbieter gefunden. Immer mehr Menschen verzichten ihrer Gesundheit zuliebe auf Fleisch und tierische Produkte. Hinzu kommt die Preisspirale, die immer mehr Menschen zum Kauf von Obst und Gemüse bringt. Probieren Sie die Kochbox für zu Hause aus und lassen Sie sich überraschen, wie vielfältig vegane Ernährung sein kann.

Kochbox von Brokkoli: so funktionieren vegan und bio

Die Kochbox von Brokkoli ist die derzeit einzige Box mit Gemüse und Obst in Bio-Qualität, die sich ausschließlich auf vegane Rezepte spezialisiert hat. Das bedeutet, dass Sie bei Brokkoli nur mit pflanzlichen Zutaten und deren Rezepten verwöhnt werden.

Heißt das, dass nur Veganer die Kochbox von Brokkoli bestellen sollten? Ganz gewiss nicht, denn jeder Tag ohne Fleisch auf dem Speiseplan tut Ihrem Körper gut. Selbst wenn Sie regelmäßig Mahlzeiten mit Fleisch oder Milchprodukten auf den Tisch bringen, können Sie die Kochbox von Brokkoli für die Tage nutzen, an denen Sie auf Fleisch, Fisch, Eier oder Milch verzichten wollen.

Wählen Sie bei Ihrer wöchentlichen Bestellung bis zu sechs Rezepte aus und erhalten Sie für diese die notwendigen Lebensmittel und Rezepte. Sie geben außerdem an, wie viele Portionen pro Gericht in die Kochbox wandern sollen und bekommen diese auf kürzestem Weg geliefert.

Unser Tipp: Die Kochbox von Brokkoli bekommen Sie auch in der Single-Variante. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Anbietern können Sie die veganen Köstlichkeiten bereits ab einer Portion bestellen.

Wenn Sie sich eine Brokkoli Kochbox ansehen und in der App die entsprechenden Rezepte aufrufen, werden Sie garantiert zum Kochen verführt. Obwohl das Angebot an veganen Produkten wächst, scheint die Auswahl an Rezepten begrenzt. Doch das ändert sich beim Kauf einer Kochbox von Brokkoli. Jede Woche stehen neue Rezepte auf dem Speiseplan, die Sie in Kochbüchern wahrscheinlich nicht gefunden hätten. Damit steigt die Abwechslung und Sie lernen, wie vielfältig sich Obst und Gemüse in die gesunde und vegane Ernährung integrieren lassen.

Wann und wohin wird geliefert?

Beim Kauf einer Kochbox von Brokkoli gehen Sie ein Abo ein, das sich jedoch jederzeit pausieren oder kündigen lässt. Da viele Kunden einem Abonnement misstrauen, sei der Gedanke hinzugefügt, dass Abos einen bestimmten Umsatz garantieren. Das ist nicht nur für die Anbieter von Kochboxen wichtig. Auch Landwirte profitieren, wenn sie kalkulieren können, wie viel Obst und Gemüse sie pro Woche verkaufen.

Die Lieferungen der Kochboxen erfolgen derzeit ausschließlich donnerstags. Hier wird noch daran gearbeitet, Flexibilität in den Versandprozess zu bringen. Versendet wird deutschlandweit, wobei es dem Unternehmen sehr wichtig ist, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

Das hat die Kochbox von Brokkoli zu bieten

Welche Rezepte stecken in der veganen Kochbox?

Hätten Sie Lust auf vegane Rezepte wie:

Schakschuka mit Hummus

Erdnuss-Eintopf mit Spinat und Kidneybohnen

Spinat-Risotto mit Pilzen

Reisnudelsalat

Süßkartoffeleintopf

Oft ist es eine gewisse Befangenheit, die uns daran hindert, neue Gerichte auszuprobieren. Die Suche nach den richtigen Zutaten erhöht die Schwierigkeit, aus der eigenen Komfortzone hervorzutreten. Doch das ist kein Problem mehr, seit es die Kochbox von Brokkoli gibt. Viele der Gerichte haben einen asiatischen Touch, weil die Rezepturen dieser Länder verstärkt auf Gemüse setzen. Die Anleitungen sind leicht verständlich geschrieben, sodass Sie genau das Gericht auf den Teller bekommen, das Sie auf den Fotos in der App sehen.

Stehen Sie am Anfang einer Ernährungsumstellung oder wollen Sie den Fleischkonsum begrenzen, wird Ihnen die Kochbox von Brokkoli diesen Schritt erleichtern. Sie müssen nicht länger nach veganen Rezepten und den entsprechenden Zutaten in verschiedenen Supermärkten suchen. Die Kochbox liefert Ihnen portioniert, was Sie benötigen. Sie müssen es nur genießen, aus allen Zutaten ein leckeres Essen zu zaubern.

Nachhaltig und gesund

Nachhaltigkeit wird auch im Lebensmittelbereich immer wichtiger. Deshalb erfreuen sich Kochboxen immer größerer Beliebtheit. Bei der Kochbox von Brokkoli ist auffällig, dass diese fast ohne Umverpackungen auskommt. Plastik ist nur ganz selten zu finden und die meisten Lebensmittel kommen ohne Tüte und Papier aus. Da Fleischprodukte und Milcherzeugnisse wie Joghurt in der veganen Box fehlen, die oftmals in Plastik eingeschweißt werden, gilt die Kochbox von Brokkoli als sehr nachhaltig. Obst und Gemüse werden in der Verpackung der Natur geliefert, die bekanntlich die besten Ideen hat.

In Bezug auf die Haltbarkeit ist zu berücksichtigen, dass jeder Test einer Kochbox unterschiedlich ausfallen kann. Naturprodukte unterliegen ab dem Zeitpunkt ihrer Ernte dem Verfall. Daher kann es vorkommen, dass einzelne Obst- oder Gemüseprodukte auf dem Weg zu Ihnen verderben. Druckstellen sorgen besonders bei Obst schnell dafür, dass das Produkt an dieser Stelle weich und matschig wird. Diese Erfahrung wäre aber auch beim Einkauf im Supermarkt der Fall, denn oftmals ist der Verfall des Produktes bereits im Gange, obwohl das Obst oder Gemüse optisch noch einwandfrei aussehen.

Die Kochbox von Brokkoli und ihre Preise

Welche Kosten fallen für die Bio-Box von Brokkoli an? Jedes ausgewählte Gericht kostet 7,89 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Versand der Kochbox in Höhe von 5,99 Euro. Damit zählt die vegane Kochbox von Brokkoli zu den etwas teureren Angeboten, dafür werden alle Lebensmittel in Bio-Qualität geliefert. Lediglich die Kräuter kommen aus konventionellem Anbau.

Anders als bei anderen Anbietern ändert sich der Preis für ein Gericht nicht mit einer unterschiedlichen Anzahl von Portionen. Das macht das Kalkulieren leicht. Bezahlt wird mit Paypal, Überweisung oder Kreditkarte. Alle Varianten ermöglichen die Abbuchung von Ihrem Konto, sodass lästige Überweisungsaufträge entfallen.

Wie sieht es mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus?

Alle Produkte in der Zutatenbox werden in der Menge geliefert, die für das Kochen des Gerichtes notwendig sind. Die Rezepte und Anleitungen finden sich in der App und lassen sich auf einfache Weise nachkochen. Positiv zu erwähnen ist der Timer, durch den sich die einzelnen Garzeiten exakt einstellen lassen.

Die wöchentliche Anzahl der Rezepte ist bei der Kochbox von Brokkoli zwar begrenzt, dafür wechseln diese jede Woche, wodurch ebenfalls eine reichliche Auswahl entsteht. Andere Anbieter schneiden bezüglich der Vielfalt auf den ersten Blick besser ab. Allerdings wiederholen sich die Gerichte bei ihnen in regelmäßigen Abständen, was die Auswahl schmälert.

So geht es günstiger!

Gibt es für die Kochbox von Brokkoli Rabatt? Brokkoli bietet für die erste Bestellung einen Rabattcode an, sodass Sie die erste Lieferung vergünstigt empfangen können. Weiterhin gibt es auch bei diesem Anbieter von Kochboxen regelmäßig Aktionen, bei denen Sie sparen können. Auch durch das Cashback-System können Sie sparen. Dabei erhalten Sie beim Kauf in Shops, die im System integriert sind, einen kleinen Geldbetrag erstattet. Recherchieren Sie dazu regelmäßig unter dem Stichwort „Rabatt Brokkoli Kochbox“ und Sie können - wie wir im Brokkoli Test - jederzeit auf die besten Angebote zugreifen.

Rechnen Sie auch durch, ob die Kochbox von Brokkoli Ihnen im Vergleich zum Einkauf im Supermarkt die gewünschten Vorteile bringt. Neben den praktischen Gründen, die für eine Bio-Box sprechen, sollten Sie auch die Kosten vergleichen. Im Supermarkt bekommen Sie Obst und Gemüse auch in Bio-Qualität häufig in größerer Portionsmenge angeboten. Damit haben Sie mehr Produkte im Haus, als Sie für das geplante Gericht benötigen. Rechnen Sie noch den Zeitaufwand für den Einkauf und den Spritverbrauch hinzu, wenn Sie den Supermarkt nicht um die Ecke haben, fällt die Bestellung einer Kochbox bei Brokkoli kostengünstig aus.

Erfahrungen beim Brokkoli-Test

Der Test beim Anbieter veganer Kochboxen für Zuhause zeigt, dass das Kochen ohne tierische Produkte abwechslungsreich und voller Überraschungen sein kann. Denn seien wir ganz ehrlich - die meisten von uns haben ein veganes Kochbuch im Schrank stehen, doch das führt noch nicht zu einer veganen Ernährung. Zu ausgefallen sind viele Gemüsesorten und nicht jeder Supermarkt bietet alle Zutaten, die für die leckeren Gerichte benötigt werden.

Mit einer Kochbox von Brokkoli holen Sie sich die gesunde Ernährung in Bio-Qualität auf bequeme Weise ins Haus, ohne selbst auf die Suche nach den passenden Zutaten zu gehen. Sie bestellen, Brokkoli liefert. Portioniert, klimaneutral und praktisch ohne Verpackungsmüll. So helfen Sie nicht nur mit, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Jeder Verkauf von Bio-Produkten vergrößert die landwirtschaftlichen Flächen, die ohne Chemie bestellt werden. Damit auch unsere Kinder und Enkel auf gesunde Lebensmittel zählen können.

