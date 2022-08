Mit welchen Kosten ist eine Kochbox in Dresden verbunden?

Die beste Kochbox in Dresden: Unser Test verrät sie

Teilen

Frische selbstgemachte Gerichte zaubern, dank Dresdens Kochboxen ganz einfach © shutterstock

Kochboxen als Trend in Dresden: Die besten Anbieter - wir verraten Kosten, Preis-Leistungsverhältnis und worauf Sie achten sollten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Auch in Dresden werden Kochboxen immer beliebter. Daher wollen wir uns das Angebot an Kochboxen für Dresden ansehen und die wichtigsten Fragen beantworten: Welche gibt es, an wen richten sie sich und wie bekommt man sie nach Hause? Hier erfahren Sie, welchen Kochboxen in Dresden unsere Empfehlung gilt. Dabei stand auch auf dem Prüfstand, mit welchen Kosten eine Kochbox für Dresden verbunden ist.

Die besten Anbieter für Kochboxen in Dresden

HelloFresh gehört zu den größten Diensten, die eine Kochbox in Dresden für Zuhause anbieten. Im Test konnte diese Kochbox für Dresden vor allem durch ihre große Auswahl an Gerichten mit einem hohen Anteil an frischen Zutaten überzeugen. Es sind zahlreiche Selektionsmöglichkeiten vorhanden. So können Sie sich unter anderem für besonders ausgewogene, für schnelle, für einfache oder für internationale Gerichte entscheiden.

HelloFresh testen

Dinnerly selber ist zwar noch sehr jung. Dafür kann diese Kochbox in Dresden die Erfahrung von Marley Spoon nutzen. Beide stammen nämlich aus dem gleichen Hause und präsentieren sich sehr ähnlich. Dinnerly jedoch will die Kochbox in Dresden sein, die die Kosten pro Portion so niedrig wie möglich hält. Ferner sollen die Rezepte sehr leicht nachzukochen sein: Alle Gerichte sind in fünf Schritten zubereitet.

Dinnerly testen

Marley Spoon ist in unserem Test eine Kochbox, die in Dresden schon etwas länger verfügbar ist. Es sind einfachere Rezepte wie bei dinnerly mit dabei, aber auch viele pfiffig-raffinierte Kreationen oft mit nicht ganz alltäglichen Zutaten. Wichtig sind Marley Spoon die hohe Qualität der Lebensmittel sowie vertrauenswürdige Produzenten. Des Weiteren kommen in einigen Bereichen wie beim Fisch nur als nachhaltig zertifizierte Produkte in die Kochbox.

Marley Spoon testen

Foodly unterscheidet sich deutlich von den anderen Kochboxen in Dresden, für die wir eine Empfehlung aussprechen. Der Anbieter ist mit verschiedenen Supermärkten verbunden. In Dresden ist das häufig REWE. Die Lieferung von Foodly erfolgt über die nächstgelegene Filiale. Die Kosten für die Kochbox in Dresden sind identisch mit den Preisen für die Lebensmittel im Laden. Außerdem erhalten Sie diese Kochbox in Dresden ohne Abo und haben Zugriff auf das komplette Angebot im Supermarkt.

Foodly testen

Verschiedene Arten von Kochboxen

Praktisch allen Anbietern von Kochboxen in Dresden können wir eine Empfehlung für Pärchen verleihen. Kochboxen mit Gerichten für zwei Personen sind quasi die Klassiker.

Für Familien muss eine Kochbox in Dresden zudem den Test durch den kritischen Gaumen der Kleinsten am Tisch bestehen. Um das zu gewährleisten, sind meist ebenfalls familienfreundliche Kochboxen im Angebot. Oft sind sie sogar eigens mit Kindern getestet worden. Auch für Wohngemeinschaften sind Kochboxen in Dresden eine attraktive Alternative zum abwechselnden Einkaufen. Es lässt sich leicht einstellen, wie viele Portion pro Gericht enthalten sein sollen. Bei den meisten Anbietern sind bis zu vier Personen vorgesehen, bei einigen sogar bis zu sechs. Ist Ihre WG noch größer, kombinieren Sie einfach mehrere Boxen. Jede Kochbox in Dresden, die wir im Test hatten, lässt sich meist durch einen einfachen Klick auf einen vegetarischen Inhalt umstellen. Aber auch Veganer kommen auf ihre Kosten. In der Regel sind die veganen Angebote bei der Menüauswahl gekennzeichnet. Es gibt aber auch rein vegane Kochboxen. Bei anderen Anbietern lassen sich in den Voreinstellungen Fleisch, Fisch und/oder andere tierische Produkte ausschließen. Die Zutatenbox ist eine Kochbox-Variante, bei der Inhalt und Mengen der einzelnen Zutaten nicht präzise auf bestimmte Rezepte abgestimmt sind. Hier geht es vielmehr um eine bunte Auswahl an Lebensmitteln, die den Wocheneinkauf ersparen. Die Boxen können gemischt oder nach Produkten wie Obst, Gemüse beziehungsweise Fleisch sortiert sein. Rezeptvorschläge können, müssen aber nicht beiliegen. Fast alle Kochboxen in Dresden haben eine Empfehlung in Punkto Nachhaltigkeit verdient. Es wird auf umweltfreundliches Verpackungsmaterial geachteten und wo immer möglich werden Produkte in Bio-Qualität verwendet. Es gibt aber auch reine Bio-Boxen, die ausschließlich nachhaltig produzierte Lebensmittel enthalten. Bei einigen Anbietern können Sie sogar auswählen, welche Produktgruppen in Ihrer Kochbox Bio-Qualität aufweisen sollen.

Mit Ihrer Kochbox in Dresden werden Sie die Erfahrung machen, dass sehr großer Wert auf kreative, schmackhafte Gerichte aus hochwertigen Zutaten gelegt wird. Manchmal aber muss es etwas noch Ausgefalleneres sein. Daher gibt es häufig für Gourmets, festliche Anlässe oder für den romantischen Abend zu zweit besondere Angebote. Wo vorhanden lassen sie sich in der Menüauswahl selektieren. Es gibt aber auch Kochboxen, die ganz auf Rezepte von Sterneköchen spezialisiert sind

Wie funktioniert das Bestellen einer Kochbox in Dresden?

Das Bestellen von Kochboxen in Dresden, für die unsere Empfehlung gilt, ist ganz einfach. Entscheiden Sie sich zunächst für einen bevorzugten Anbieter. Die Angebote beispielsweise von HelloFresh, dinnerly oder Marley Spoon bestellen Sie über die jeweilige Website. Dort stellen Sie die gewünschten Vorgaben wie „Anzahl der Personen“, „Gerichte pro Woche“ oder „vegetarisch“ ein. Nach der Angabe Ihrer persönlichen Daten, wählen Sie Ihre Lieblingsrezepte aus und bestellen.



Foodly dagegen ist eine Kochbox, die in Dresden bei unserem Test über eine eigene App erreichbar war. Dort können Sie bei der Einrichtung sehr detaillierte Einstellungen vornehmen und persönliche Präferenzen angeben. Selbst einzelne Gemüsesorten, die Sie vielleicht nicht mögen, können Sie ausschließen. Ist Ihr Profil vollständig, stellen Sie Ihre Wunschgerichte zusammen und bestellen.



Sobald die Lieferung eingetroffen ist, können Sie gleich anfangen zu kochen. Lediglich Kochgeschirr und Dinge wie Kochwasser, Salz oder Speiseöl müssen Sie in der Regel selber bereitstellen.

Mit welchen Kosten ist eine Kochbox in Dresden verbunden?

Die Preise für eine Dresdner Kochbox mit Rezept können stark schwanken. Bei klassischen Anbietern wie HelloFresh und Co. hängt das mit der Anzahl an Portionen pro Box zusammen. Bei dinnerly zum Beispiel beträgt der Portionspreis 3,35 Euro, wenn Sie eine große Kochbox mit wöchentlich fünf Gerichten für vier Personen bestellen. Die Pärchen-Box mit drei Gerichten dagegen kostet 4,81 Euro pro Portion. Auch die Versandkosten von 4,99 Euro werden günstiger, je mehr Portionen in der Box sind.

Die Preisspanne bei HelloFresh und Marley Spoon liegt zwischen 4,22 Euro und 7,88 Euro beziehungsweise 4,75 Euro bis 6,81 Euro jeweils für eine Portion. Hier schlägt der Versand mit 5,49 Euro bis 5,99 Euro zu Buche. Allerdings gilt bei allen diesen Kochboxen in Dresden die Empfehlung, Rabatte zu nutzen. Insbesondere Neukunden können durch sie bis zu 90 Euro sparen.

Da sich die Kosten der Kochbox, welche in Dresden von Foodly zu Ihnen kommt, nach den Supermarkt-Preisen richtet, bestimmt hier nicht die Anzahl der Portionen pro Box die Preisspanne, sondern ausschließlich die Zutatenliste.