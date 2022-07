Wohin liefert easycookasia seine Kochbox?

Die Easycookasia Kochbox: Jeder kann asiatisch kochen!

Selbstgemachte Gerichte wie im Asia-Restaurant - mit der EasyCookAsia Kochbox ist es spielend möglich © pexels.com

Wir haben easycookasia getestet: Kosten und Inhalt der Kochbox, Erfahrungen mit den asiatischen Rezepten. Eignet sich die asiatische Kochbox für Sie?

Asiatisches Essen gehört auch in Deutschland zum festen Bestandteil der Esskultur. Im China-Restaurant, beim Vietnamesen, im asiatischen Imbiss um die Ecke oder im gut sortierten Supermarkt - überall finden sich die faszinierenden Produkte und Gerichte aus Japan, China, Korea, Indien und Vietnam.

Was im Restaurant besonders lecker schmeckt und die Geschmacksnerven in aufregender Weise verwöhnt, gelingt beim Nachkochen nur selten in authentischer Weise. Hier braucht es Anleitung durch Menschen, die in dieser Welt aufgewachsen sind. Das ist auch die Motivation, aus der die easycookasia Kochbox entstand. Diese will Sie inspirieren, die Esskultur anderer Länder zu erforschen, indem Sie leckere Gerichte der asiatischen Küche nach Anleitung kochen.

Mit einer easycookasia Kochbox gehen Sie auf eine Reise in ferne Länder, lernen eine fremdländische Küche verstehen, werden in die Raffinesse der allseits beliebten Gerichte eingeweiht und bekommen zusätzlich viele Informationen über Land und Leute.

Bei easycookasia wählen Sie aus drei Kochbox-Angeboten. Die Asia-Kochboxen werden in Themenkochboxen, Rezeptboxen und Minikochboxen unterteilt. Die easycookasia Kochbox enthält nur trockene Zutaten, vorgemischte Saucen und Gewürze. Beispielsweise Öle, Reis, Marinaden, getrocknete Pilze, Teigmischungen, Kichererbsen oder Tomatenmark.

Die für die Gerichte erforderlichen frischen Produkte, wie Obst, Gemüse und Fleisch, kaufen Sie selbst ein. Dafür erhalten Sie eine Einkaufsliste, die Sie bereits bei der Bestellung im Internet einsehen können. Die genaue Kochanleitung sowie die passende Geschichte zu den Gerichten steckt ebenfalls in Ihrer easycookasia Kochbox.



Themenkochbox

Wählen Sie aus 15 Themenkochboxen das für Sie passende Produkt. Sobald die easycookasia Kochbox geliefert wurde, finden Sie darin bis zu vier verschiedene Artikel. Dabei handelt es sich um Hauptgerichte, Beilagen oder ein Getränk und meist ist ein Geschenk dabei. Diese easycookasia Kochbox greift ein komplettes Themengebiet auf und jedes einzelne Gericht ist für vier Personen ausgelegt.

Sie können sich bei jeder easycookasia Kochbox ansehen, welche Zutaten diese enthält und welche Produkte Sie noch auf Ihre Einkaufsliste setzen müssen. Es gibt aber auch Kochboxen, die keine weiteren Zutaten erfordern.

Die Themenkochbox möchte Ihnen mit mehreren Rezepten einen Einblick über landestypische Gerichte aller asiatischen Länder vermitteln. Daher gibt es die vietnamesisch oder koreanische Kochbox mit Rezept, eine Kirin Bier Box und Kochboxen, die die indische, malaysische, taiwanische und japanische Küche aufgreifen. Mit verschiedenen Hauptgerichten, Beilagen und Nachspeisen zaubern und genießen Sie mit der easycookasia Kochbox typische Landesgerichte.

Easycookasia Rezeptboxen

Sie erhalten das Rezept für ein Gericht, die Grundzutaten wie Teigmischungen und Gewürze sowie die Einkaufsliste für Obst, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte. Im Gegensatz zu einer Themenbox umfassen easycookasia Rezeptboxen nur ein einziges Gericht, an dem Sie sich ausprobieren können.

Die Rezeptboxen beinhalten auch vegane oder vegetarische Rezepte, sodass Sie als Liebhaber der fleischlosen Kost mit den asiatischen Gerichten experimentieren können. Wählen Sie zwischen Hauptgerichten, einem Rezept für chinesische Dampfbrötchen, Snacks wie Roti Jala („Netz-Pfannkuchen“) oder der Anleitung für die Herstellung von japanischen Süßigkeiten aus Reismehl. Die easycookasia Rezeptboxen lassen keine Wünsche offen.

Minikochboxen

In diesen Asia-Kochboxen stecken die Grundzutaten für zwei Rezepte mit jeweils zwei Portionen, die Kochanleitung und die Einkaufsliste für die frischen Produkte. Zurzeit werden in dieser Kategorie sechs Gerichte angeboten, die die Kochkunst aus unterschiedlichen asiatischen Ländern aufgreifen.

Die Zutatenliste finden Sie bereits im Internet, sodass Sie Gerichte mit Zutaten, auf die allergisch reagieren (Erdnüsse, Weizennudeln oder Erdnussbutter), bereits aussortieren können. Einen konkreten Allergenhinweis finden Sie bei jedem auswählbaren Rezept. Die Zutaten in den Minikochboxen sind bei Zimmertemperatur zwischen vier und sechs Monaten haltbar.

Die Asia Kochboxen eignen sich hervorragend als Geschenk für liebe Freunde. Nutzen Sie doch Anlässe wie Weihnachten oder Geburtstage, um Geschenke zu machen, die einen wirklichen Nutzen haben, Spaß machen und die Gesundheit stärken. Lassen Sie Ihre Familie und Freunde den easycookasia Test machen - sie werden ganz sicher begeistert sein. Sofern Sie die Asia Box bestellen und die Anleitung in einer anderen Sprache benötigen, erhalten Sie die Rezeptkarten auf Anfrage auch in englischer Sprache.

Wohin liefert easycookasia seine Kochbox?

Das Unternehmen versendet seine Kochbox für Zuhause innerhalb Deutschlands und nach Österreich. Eine weitere Expansion ist angedacht, daher werden noch in diesem Jahr weitere Bezugsländer innerhalb Europas folgen. Die Versandkosten im Inland betragen 3,99 Euro, bei einem Bestellwert über 36 Euro wird versandkostenfrei geliefert.

Eayscookasia verwendet kein Abosystem. Sie wählen Ihre bevorzugten Gerichte aus und lassen sich die easycookasia Kochbox ohne weitere Bestellverpflichtung liefern.

Für wen sind die Asia Kochboxen geeignet?

Wenn Sie die asiatische Küche in ihrer Vielfalt lieben, sind Sie bei easycookasia und der Kochbox richtig. Vielleicht gibt es an Ihrem Wohnort ein chinesisches Restaurant, doch Sie würden auch gerne japanisch, koreanisch oder malaysisch essen? Sie haben keine Zeit oder es ist zu kostspielig, regelmäßig zum Asiaten essen zu gehen? Sie bekommen Besuch und wollen mit einem ausgefallenen Essen punkten, das garantiert gelingt und schmeckt?

Dann sollten Sie die Möglichkeit nutzen, auf easycookasia eine Kochbox mit Rezept zu bestellen. Lassen Sie sich überraschen, wie leicht Ihnen die Zubereitung asiatischer Köstlichkeiten gelingt. Machen Sie auch Ihre Kinder mit dieser Kochkunst vertraut, denn asiatisches Essen ist leicht, gesund und auf die eigene Konstitution abstimmbar.

Das dürfen Sie erwarten: Rezeptvielfalt und Zubereitung

Die Gründer von easycookasia stammen aus unterschiedlichen asiatischen Ländern, sodass die Rezeptvielfalt groß ist. Dank der gelieferten Grundzutaten und einer klaren Anleitung ist es ein Kinderspiel, jedes Rezept selbst umzusetzen.

Abhängig von Ihren Vorlieben, können Sie easycookasia Rezeptboxen für Hauptgerichte, vegane Beilagen, Snacks oder Süßigkeiten bestellen. Da Sie die frischen Zutaten selbst einkaufen und den Gerichten hinzufügen, können Sie auch mit Bioqualität kochen und die asiatischen Gerichte dadurch noch bekömmlicher machen.

Nachhaltig und haltbar

Die gelieferten Produkte sind immer qualitativ hochwertig. Die Gründer der easycookasia Kochbox sind bestrebt, beste Zutaten aus Deutschland zu versenden, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Die Haltbarkeit der einzelnen Produkte ist auf der entsprechenden Produktseite angegeben. So können Sie planen und übriggebliebene Zutaten für weitere Gerichte verwenden.

Freuen Sie sich auf Ihre easycookasia Kochbox und erobern Sie Ihre Küche auf ganz neue Weise. Es macht Spaß, Gerichte aus anderen Kulturen nachzukochen und die Erfahrung zu machen, dass es vielleicht noch besser als im Lieblingsrestaurant schmeckt.

Halten Asia Kochboxen, was sie versprechen?

Was kostet die easycookasia Kochbox? Die Asia Kochboxen haben je nach Kategorie unterschiedliche Preise. Bei den Themenkochboxen liegen die Preise zwischen 34 und 42 Euro. Jedes gelieferte Gerichte bezieht sich auf bis zu vier Personen, sodass bis zu 16 Mahlzeiten gekocht werden können.

Die Preise für die easycookasia Rezeptboxen bewegen sich zwischen 6 und 16 Euro. Die meisten der 36 Rezepte werden für 2 bis 4 Personen angegeben. Alle Minikochboxen erhalten Sie zum einheitlichen Preis von 15,99 Euro.

Sie bezahlen Ihre Asia Kochboxen bequem mit PayPal, einer Sofortüberweisung oder einer Kreditkarte.

Preis und Leistung - passt es zusammen?

Obwohl Sie bei den meisten Asia Kochboxen noch einige Lebensmittel einkaufen müssen, ist das Preis-Leistungsverhältnis ausgewogen. In vielen Asia-Kochbüchern finden sich konkrete Zutatenlisten, trotzdem dürfte der Einkauf einer easycookasia Kochbox wesentlich einfacher sein. Nicht jeder Ort besitzt einen Asia-Markt oder führt im Supermarkt ein Regal mit asiatischen Produkten, die Sie zum Kochen benötigen.

Bestellen Sie eine easycookasia Kochbox, sind alle speziellen Zutaten in der benötigten Menge dabei. Dieses Konzept überzeugt und sorgt dafür, dass sich Menschen mit der Zubereitung von Essen wieder selbst auseinandersetzen. Nur so wissen Sie, was Sie zu sich nehmen und was Ihr Körper verarbeiten muss. Wenn Menschen verstehen, dass Fertigprodukte Krankheiten hervorrufen und den Körper belasten, sind Kochboxen wie von easycookasia ein einfacher Weg, um zu einer gesunden Ernährung zurückzufinden.

Geht es auch günstiger? Gibt es einen easycookasia Rabattcode?

Natürlich bietet auch easycookasia Rabattaktionen an. Hätten Sie z.B. gerne eine kostenlose Rezeptbox Ihrer Wahl? Sofern Sie das Vorteilsprogramm bei den Asia Kochboxen nutzen, erhalten Sie regelmäßig Geschenke. Jeder easycookasia Kochbox liegt ein Aufkleber mit verschiedenen Ländermotiven bei. Haben Sie drei Sticker gesammelt, können Sie damit Ihr erstes Geschenk einlösen, das sich von seiner Wertigkeit zwischen 10 und 19 Euro bewegt. Zur Auswahl stehen:

ein Snack Set

Ginseng Tee

eine Rezeptbox Ihrer Wahl

ein Schüssel-Set

eine Bento Box

Fazit: der easycookasia Erfahrungsbericht fällt positiv aus

Easycookasia liefert die authentische Kochbox für Zuhause, die sich mit der Kultur und Geschichte verschiedener asiatischer Länder auseinandersetzt. Für diese Völker ist die Nahrungsaufnahme eine Lebensphilosophie, die zelebriert werden muss. Es geht um das Zusammenspiel von Körper und Geist und um den Respekt vor jedem Lebensmittel. Davon können wir Europäer noch lernen.

Das Team von easycookasia hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einkauf passender asiatischer Produkte für den europäischen Menschen einfacher zu gestalten. Zu groß ist die Auswahl im Supermarkt. Hinzu kommt, dass kaum jemand die originale Beschriftung der Produkte und die Anweisung zur Verwendung lesen und übersetzen kann.

Gehen Sie auf die Reise mit easycookasia. Ein Test wird Sie überzeugen, dass das Kochen dieser abwechslungsreichen Gerichte nicht nur die Gesundheit stärkt. Machen Sie das Kochen zur Familienangelegenheit, teilen Sie Ihre easycookasia Erfahrungen und erleben Sie die Verbesserung von Ernährungsgewohnheiten. Denn wer mit Spaß kocht, entwickelt schnell eine neue und gesunde Einstellung zum Essen.

