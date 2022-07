Erfahrungen mit etepetete: Leben im Einklang mit der Natur

Obst und Gemüse in jeder Form - bei etepetete wird nicht nicht nach Normierung aussortiert © pexels.com

Wir haben etepetete getestet: Kosten und Inhalt der Box. Wie nachhaltig ist die Bio-Box? Lesen Sie unseren etepetete Erfahrungsbericht inkl. Spartipps!

Die Natur wächst wie sie will. Mal gerade, mal gebogen. Sie lässt sich keine Normen aufdrücken, weil sie individuell ist - etwas, das der Mensch beinahe vergessen hat. Supermärkte lehnen Obst und Gemüse ab, das nicht den (von Menschen gemachten) Vorgaben entspricht. Hat eine Kartoffel die Form eines Herzens, wird sie ausrangiert. Eine Möhre entwickelt zwei Spitzen - ein Wunderwerk der Natur. Doch nicht für den Handel. Sie wird auf dem Feld zurückgelassen. Auf diese Weise verschwenden wir Lebensmittel, weil sich Gemüse und Obst aufgrund ihrer „abweichenden“ Form nicht gut verpacken lassen. Doch wer hat festgelegt, wie Obst und Gemüse aussehen müssen?

Kennen Sie schon etepetete?

Für die Gründer von etepetete ist klar, dass sich natürliches Wachstum nicht an den Wünschen des Menschen orientiert. Trotzdem sind Obst und Gemüse, die optisch aus der Reihe tanzen, genauso wertvoll wie Formvollendetes aus der Natur.

Etepetete ist Bio für gesunde Ernährung. Den menschlichen Körper interessiert es nicht, ob ein Kohlrabi den „richtigen“ Durchmesser besitzt oder ob Möhren kerzengerade in der Erde stecken. Unsere Gesellschaft hat sich an den Schein gewöhnt. Das Wesentliche ist jedoch der Inhalt. Vitamine und Mineralstoffe sitzen unter der Schale, unabhängig von der Form. Damit Nachhaltigkeit nicht nur ein leeres Wort ist, bringt die etepetete Box auf den Tisch, was die Lebensmittelindustrie auf dem Feld lassen würde.

Wie funktioniert etepetete?

Etepetete ist mehr als nur Obst und Gemüse retten. Es geht vor allem um den Respekt vor der Natur. Damit ist auch die Arbeit der Landwirte eingeschlossen, die die Welt etwas gesünder machen wollen. Sie verzichten den Insekten und der Gesundheit der Menschen zuliebe auf künstliche Pflanzenschutz- und Düngemittel. Das schmälert natürlich den Gewinn.

Trotzdem ist diese Vorgehensweise richtig. Weil sie auf natürlichem Umgang mit der Natur beruht. In einer etepetete Box kommt bestes Bio-Obst und -Gemüse, das durch das Raster der Normierungen fällt, zu Ihnen nach Hause. Frisch vom Feld bis zur Haustür. Damit Sie sich gesund ernähren können und automatisch dabei helfen, der Lebensmittelverschwendung ein Ende zu setzen.

Die etepetete Box wird im Abo geliefert, das sich jederzeit bequem kündigen lässt. Für die Lieferung wählen Sie das bevorzugte Intervall aus, das Sie nach Bedarf ändern können. So wissen Sie genau, wann Ihr Obst und Gemüse geliefert wird.

Was steckt in der etepetete Box?

Obst und Gemüse aus dem Bioanbau werden oftmals mit nicht nachvollziehbaren Begründungen aussortiert. Dazu zählt:

Größe und Form von Obst und Gemüse

Fehler im Schalenbereich und Verfärbungen

Gemüse, bei dem das Grün abgebrochen ist

Ware, die nicht richtig sortiert wurde

Obst und Gemüse, dessen Produktion gerade auf Bio umgestellt wird

Falsche Beschriftung von Etiketten

Was bei der Kontrolle im Supermarkt durchfallen würde, sind beste Lebensmittel in Bio-Qualität. Deswegen stecken in jeder Obst- und Gemüsebox für Zuhause saisonale Produkte, die in Deutschland, Österreich, Spanien, Griechenland und teilweise in Übersee angebaut werden.

Von welchem Standort liefert etepetete?

Die Lieferkette einer etepetete Box ist kurz. Das schont die Umwelt und die Produkte. Obst und Gemüse kommen direkt vom Feld zu den Packhallen nach Kaufbeuren und Hürth. Dort werden die Produkte verpackt und gehen auf die Reise, ohne Zwischenstation oder kostenintensive Zwischenlagerung. Die Lieferung erfolgt klimaneutral mit DHL oder UPS, die bereits mit klimaneutralen Fahrzeugen unterwegs sind. Wer aus Österreich bestellt, bekommt die etepetete Box mit DPD geliefert.

Was Sie bei etepetete erwartet

Etepetete sorgt sich um die Natur und legt Wert auf Nachhaltigkeit. Dazu gehören:

klimaneutraler Versand

Einsatz von nachhaltigen Verpackungsmaterialien

kurze Lieferkette

etepetete Bio Qualität

keine Verschwendung von Lebensmitteln

Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die etepetete Box auf umweltfreundliche Weise bis zu Ihnen gelangen.

Wie lange halten sich etepetete-Zutaten?

Das lässt sich pauschal nicht sagen. Möhren, Kohlrabi oder Zwiebeln sind beispielsweise unempfindlicher als Salat, Weintrauben oder andere Obstsorten. Hinzu kommen die Witterung und die Versandzeiten einzelner Versandanbieter, worauf etepetete keinen Einfluss hat. Sie können sich selbst ein Bild machen, indem Sie einen etepetete Erfahrungsbericht aufrufen.

Beim etepetete Test werden Sie viele positive Kommentare finden. Gleichzeitig gibt es auch den einen oder anderen etepetete Erfahrungsbericht mit Kritikpunkten. In diesen Fällen wurde beanstandet, dass einzelne Produkte bei der Ankunft der etepetete Box nicht mehr gut waren.

Diese Tatsache kann dem Wetter und auch angestoßenen Stellen geschuldet sein, die durch den Transport entstehen. Speziell bei Obst besteht die Gefahr, dass der Schimmelbefall erst während des Transportes beginnt, obwohl die Früchte in einwandfreiem Zustand verpackt wurden.

Was beinhaltet das etepetete Angebot?

Wählen Sie zwischen folgenden etepetete Bio Angeboten:

Gemüse-Box

Mix-Box

Rohkost-Box

Fitness-Box

Obst-Box

Basic-Box

Retter-Snack-Box

Die Classic Boxen enthalten 4,5 bis 5 Kilogramm frisches Obst und Gemüse in etepetete Bio Qualität. In die Family Boxen werden 6 bis 6,5 Kilogramm etepetete Bio Produkte eingepackt. Sie können zwischen einer Box mit frischem Gemüse oder Obst oder einer Kombination aus beiden Boxen wählen. In der Rohkost Box stecken gesunde Vitamine in Form von Obst und Gemüse, dass ungekocht gegessen werden kann. Außerdem gibt es eine Basic-Box mit typischen Grundnahrungsmitteln in Bio Qualität.

Etepetete: Was kosten die Kochboxen?

Zugegeben, die Preise sind etwas höher als beim Einkauf im Supermarkt. Doch Sie sollten beim etepetete Test folgende Vorteile im Blick haben:

Sie tragen mit Ihrem Kauf dazu bei, dass die Verschwendung von Lebensmitteln gestoppt wird.

Sie können sich darauf verlassen, dass Sie regelmäßig mit frischen Bio Produkten versorgt werden.

Durch die kurze Lieferkette tragen Sie aktiv zum Schutz der Umwelt bei.

Der Preis für eine Obst- oder Gemüsebox liegt zwischen 20 und 37 Euro. Bitte bedenken Sie dabei, dass gute Qualität immer ihren Preis hat. Bei den etepetete Kosten können Sie sich sicher sein, dass die Bio Bauern fair bezahlt werden. Wer das Land auf natürliche Weise und ohne den Einsatz von Chemie bestellt, muss immer mit Verlusten rechnen. Auch diese werden durch die höheren etepetete Kosten gedeckt. Sie kaufen daher nicht einfach eine Box mit frischem Gemüse oder Obst für den Eigenbedarf. Ihre Bestellung bei etepetete sorgt dafür, dass der Anbau von Lebensmitteln und deren Nutzung endlich wieder in die richtigen Bahnen gelenkt werden.

Etepetete im Test: Wie wird bezahlt?

Die etepetete Bio Produkte werden im Abo angeboten, das per Lastschrift bezahlt wird. Dadurch lässt sich der Absatz für die Landwirte besser kalkulieren.

Mit einer etepetete Box sind Sie jedoch nicht an langfristige Kündigungszeiten gebunden. Sie können jederzeit eine Lieferpause verfügen oder das Abo kurzfristig wechseln oder kündigen. Erfolgt die Kündigung bis zum Donnerstag, endet das Abo ab Mittwoch der nächsten Woche. Kündigen Sie am Freitag, werden der Versand und die Abbuchung ab der übernächsten Woche eingestellt.

Etepetete Kosten und Leistungen: Ein ausgewogenes Gleichgewicht?

Obst und Gemüse wachsen zwar von selbst, doch ihr Anbau, die Pflege, die Ernte und das Verpacken in eine etepetete Box kosten Geld. Deswegen ist es in jedem Fall gerechtfertigt, dass die etepetete Kosten im Vergleich zum Einkauf im Supermarkt auf einem etwas höheren Niveau liegen. Wir müssen uns von dieser Billig-Mentalität entfernen und verstehen, dass jeder Mensch für seine Arbeit gut bezahlt werden sollte. Auch Landwirte.

Wenn Sie eine etepetete Box ansehen, werden Sie nicht nur leckeres Obst und Gemüse vorfinden. Hinzu kommen vegetarische Rezepte, die jeder etepetete Box beigelegt werden. Vegane Ernährung wird im Zuge der Nachhaltigkeit immer wichtiger. Etepetete trägt mit seinen Rezeptvorschlägen auch in diesem Bereich zu einem Umdenken bei.

So lassen sich bei etepetete Kosten sparen

Gibt es bei etepetete Bio Produkten Rabatt? Reduzieren Sie Ihren Rechnungsbetrag, indem Sie Gutscheine und Rabattaktionen nutzen. Beispielsweise den kostenlosen Versand oder den „Willkommen 15 % Rabatt“, den Sie bei der Anmeldung für den etepetete Newsletter erhalten. Für Studierende stellt etepetete ebenfalls einen attraktiven Rabatt zur Verfügung. Von jeder etepetete Box werden 8 Euro abgezogen, sodass auch junge Menschen in der Ausbildung von gesunden Nahrungsmitteln profitieren können.

Hier finden Sie den passenden Gutschein

Gutscheine und Sonderangebote finden Sie u.a. auf der Homepage des Anbieters. Die Rabattaktionen wechseln jeden Monat, deshalb lohnt ein regelmäßiger Blick auf die entsprechenden Seiten.

Es geht aber auch ohne Gutscheine. Sofern Sie Cashback nutzen, erhalten Sie bei etepetete bis zu 4,5 Prozent des Einkaufswertes zurückgezahlt. In Kombination mit Rabattaktionen sparen Sie auf diese Weise viel Geld für die gesunden Lebensmittel einer etepetete Box.

Mit etepetete zurück zur Natur

Es ist nicht einfach, in einer kapitalorientierten Welt zu menschlichen Werten zurückzufinden. Doch Unternehmen wie etepetete machen Mut. Sie nehmen sich der Dinge an, die verkehrt laufen und lassen sich durch keine Schwierigkeiten von ihrem Vorhaben abbringen.

Der Körper ist unser höchstes Gut. Ohne ihn ist uns nichts möglich. Er braucht Nährstoffe statt Fast Food und das ist nur möglich, wenn Lebensmittel auf ökologisch unbedenkliche Weise produziert werden. Bioprodukte sind keine Modeerscheinung. Sie sind lebensnotwendig. Daher sollte jedes Produkt, das mit Herz und Achtsamkeit produziert wurde, auch zum Kunden gelangen. Ob krumm, zu klein, zu groß oder farblich aus der Reihe tanzend.

Mit dem Kauf einer etepetete Box helfen Sie Menschen und der Umwelt. Die Firmenphilosophie orientiert sich an dem, was die Umwelt braucht. Es geht um Geben und Nehmen, damit die Natur im Gleichgewicht bleiben kann. Machen Sie den etepetete Test und lassen Sie sich überraschen.

