Flaschenpost: Lieferservice für Kochbox-Individualisten

Flaschenpost Kochbox schnell zu Ihnen nach Hause © Shutterstock

Ihre persönliche Kochbox in kürzester Zeit bei Ihnen Zuhause

Flaschenpost wirkt auf den ersten Blick wie jeder herkömmliche Lieferservice. Doch hinter dem noch jungen Start-up verbirgt sich ein kluges Konzept. Zudem eröffnen sich bei näherem Hinsehen viele Möglichkeiten - tatsächlich bietet Flaschenpost auch eine Art Kochbox! Aus diesem Grund gebührt dem Service ein Platz in unserer Reihe über Kochbox-Anbieter.

Hier verraten wir Ihnen, wie Sie sich Ihre individuelle Kochbox zusammenstellen. Sparen Sie schon beim Bestellen Kosten, nutzen Sie die Erfahrung anderer Kunden im Test!

Flaschenpost beliefert Privathaushalte in Großstädten

Obwohl noch keine zehn Jahre alt, konnte der Anbieter in zahlreichen deutschen Regionen Fuß fassen. Das liegt am Konzept: Frische Lebensmittel liefern die Betreiber in maximal 120 Minuten direkt an die Wohnungstür. Häufig klappt das, wie die Erfahrung zahlreicher Kunden zeigt.

Das Obst ist frisch, das Gemüse knackig: all das ganz ohne Stress und Anstehen in langen Supermarkt-Schlangen. Überdies hat sich der Anbieter Regionalität auf die Fahnen geschrieben: Oft kommen Backwaren vom Bäcker gleich um die Ecke. Das verkürzt Lieferwege und hilft der Region wie der Umwelt gleichermaßen. Inzwischen zählt der Anbieter zu einem der Marktführer der Branche.

Von Montag bis Samstag flitzen die prägnanten Lieferwagen ganztägig durch Deutschland. Schon lange liefern sie nicht mehr nur Getränke, wie der Name noch suggeriert. Hinzu kamen nach und nach Lebensmittel aller Art, ergänzt durch Drogeriewaren. Inzwischen umfasst das Angebot vieles von dem, was auch im Supermarkt in Ihrem Warenkorb landen würde.

Was wegfällt, ist das lästige Schleppen, das Anstehen an der Kasse und das mühselige Zusammensuchen der Zutaten für Ihre nächste Mahlzeit: Denn Flaschenpost versteht sich auch auf das Zusammenstellen von Kochboxen! Bevor wir jedoch dazu kommen, ein kleiner Überblick zur Geschichte des Start-ups.

Die Flaschenpost-Geschichte

Nach dem Start 2016 in Münster errichtete Flaschenpost innerhalb weniger Jahre mehr als 30 Lieferzentren im Bundesgebiet. Dies ermöglicht es den Fahrern, ihr selbstgestecktes Ziel von 120 Minuten einzuhalten. Zudem liefern sie wirklich an die Wohnungstür, unabhängig davon, in welchem Stockwerk Sie wohnen.

Bis heute verfolgt Flaschenpost dabei eine vielversprechende Strategie. Nichts weniger als die Revolution der Last-Mile-Logistik haben sich die Gründer auf die Fahnen geschrieben. Dabei geht es um das letzte Teilstück, das die Ware bis direkt zu Ihnen zurücklegt. Hier möchte Flaschenpost die Kosten für Verbraucher wie auch für die Umwelt gering halten.

Nachhaltigkeit trifft Geschwindigkeit

Beispielsweise sollen Abfälle größtmöglich vermieden werden. Ebenso ergeht es Plastikmüll. Bevorzugt werden hingegen kurze Lieferwege, was Ihnen frische Lebensmittel aus Ihrer Region beschert. Wenn Sie hier bestellen, können Sie zum Beispiel wählen, ob Sie Glas- oder PET-Flaschen bevorzugen.

Laut eigener Aussage hat es das Unternehmen auf diese Art geschafft, bei Getränken auf über 80 % Glasartikel zu kommen. Die Mehrwegquote selbst beträgt bei Getränken bereits über 90 %. Und die Zahl der Rückläufer, die selbstverständlich mit der nächsten Lieferung Ihre Wohnung wieder verlassen, beläuft sich inzwischen auf fast 100 %.

Mittlerweile gehören die prägnanten Lieferwagen in den meisten deutschen Großstädten zum Stadtbild. Wohnen Sie also in einer Metropole, dürfen Sie davon ausgehen, dass Flaschenpost auch Sie beliefert. So verbindet Flaschenpost Frische mit Umweltschutz. Der Service eignet sich nicht nur für Menschen mit wenig Zeit. Schlägt Ihr Herz überdies für die Natur, sind Sie hier genau richtig.

Leichte, intuitive Bedienung: So funktioniert Flaschenpost

Schritt eins besteht darin, herauszufinden, ob Flaschenpost in Ihrer Gegend aktiv ist. Bei erstmaligem Aufruf erfragt die Seite daher Ihre Postleitzahl. Noch immer ist Flaschenpost nämlich nicht an seine Grenzen gestoßen, vielmehr wächst das Unternehmen stetig.

Im nächsten Schritt leitet die Seite Sie unverzüglich zu den Angeboten. Mithilfe weiterer Filter lässt sich die Suche verfeinern, bis Sie das Gewünschte gefunden haben. Wahlweise stöbern Sie einfach in den einzelnen Kategorien. Am Ende des Bestellvorgangs legen Sie ein Kundenkonto an. Haben Sie sich als Kunde registriert, können Sie auch jederzeit Ihren Lieferstatus checken.

Bedienen lässt sich Flaschenpost.de am PC über die normale Homepage. Noch bequemer ist nach Erfahrung zahlreicher Kunden die App für Tablet oder Smartphone. Dabei entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Angebot: Was erwartet mich bei Flaschenpost?

Ähnlich einem virtuellen Supermarkt finden Sie hier verschiedene Kategorien. Angeboten wird alles, von Frischem über Tiefkühlkost bis hin zu Konserven.

Soll es schnell gehen, bestellen Sie Fertiges wie Bowls oder Sandwiches. Ihre Frühstücksbrötchen liefert Flaschenpost Ihnen ebenso wie Marmelade oder den dazugehörigen Kaffee. Wollen Sie einfach Ihren Vorratsschrank auffüllen, geht natürlich auch das.

Die Rubriken sind übersichtlich und selbsterklärend: - Kühlregal: Fleischwaren, Milchprodukte, Käse, Eier ... - Fertigsalate, Sandwiches, Bowls - Obst / Gemüse frisch und regional - Lebensmittel: Backwaren, Kaffee / Tee, Aufstriche, Babynahrung ... - Tiefkühlkost: Pizza, Pommes, Gemüse ... - Getränke von Wasser bis Wein - Haltbares wie Konserven, Fertiggerichte, Nudeln

Die jeweilige Haltbarkeit hängt vom Frischefaktor ab. Wie die Erfahrung von Kunden online bestätigt, erreichten Obst und Gemüse sie überwiegend in sehr gutem Zustand. Das Konzept funktioniert also. Aber lässt sich damit auch eine Kochbox zusammenstellen?

Was unterscheidet Flaschenpost von einem normalen Kochbox-Anbieter?

Die gute Nachricht: Bei Flaschenpost finden Sie auch eine Art Kochbox! Deren Bestellung ist allerdings nicht ganz so bequem, wie bei speziellen Kochbox-Anbietern. Das macht die Sache spannend, denn alles hier ist individuell.

Zunächst müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Kochbox finden: Gehen Sie zum Menüpunkt „Aktionen“ und dort auf „Rezepte“. Finden Sie etwas, das Ihnen gefällt, klicken Sie es an. Neben dem betreffenden Rezept finden Sie dort auch die Möglichkeit, die benötigten Zutaten in den Warenkorb zu legen.

Die Rezepte reichen von Klassikern wie leckerem Nudelsalat über Zimtschnecken bis hin zu saisonalen Gerichten. Anschließend müssen Sie jede Zutat einzeln anklicken. Das ist gewöhnungsbedürftig, hat aber auch einen Riesenvorteil. So vermeiden Sie Überflüssiges! Haben Sie also eine Zutat bereits daheim, lassen Sie sie einfach weg.

Noch ist das Angebot in dieser Sparte überschaubar. Die Auswahl an leicht zusammenzustellenden Kochboxen hält sich also in Grenzen. Dennoch bietet Flaschenpost eine interessante Alternative zu herkömmlichen Kochbox-Anbietern: Hier kaufen Sie nur, was Sie wirklich brauchen.

So individuell wie Ihr Geschmack: Flaschenpost Preise

Die Bezahlung erfolgt mit den gängigen Zahlungsmitteln: Ihre Kreditkarte akzeptiert der Lieferservice ebenso wie die Möglichkeiten, via PayPal oder Lastschrift zu zahlen. Die Rechnung schickt das Unternehmen Ihnen umgehend per Mail.

Über die Preise einer Kochbox lässt sich kaum eine Aussage treffen. Schließlich ist Ihre Bestellung hier immer individuell. Lediglich der Mindestbestellwert von 29 Euro steht fest.

Dazu ein Beispiel:

Sie stöbern im Rezeptbereich und finden ein leckeres Chili con Carne. Daraufhin bekommen Sie Hunger und stellen sich eine entsprechende Kochbox zusammen. Selbst wenn Sie nun alle Zutaten in den Warenkorb legen, weil Sie nicht einmal Salz zu Hause haben, kommen Sie nicht auf den Mindestbestellwert.

Was tun: Bestellen Sie einen guten Rotwein dazu! Und gehen Sie in Gedanken durch, was Ihnen eventuell noch fehlen könnte. Auf diese Art haben Sie Ihre Vorräte ergänzt und eine Kochbox geordert, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.

Beachten Sie aber auch: Die Mengenangaben sind hier nie exakt. Beispielsweise bestellen Sie für Ihr Chili üppige 200 g Knoblauch. Anders geht es nicht, weil dieser Artikel nur in dieser Menge verkauft wird. Ihr Vorteil: Am Ende des Kochvorgangs behalten Sie immer etwas übrig, das sich für weitere Gerichte eignet.

Dies schränkt den Frischefaktor vielleicht etwas mehr ein, als es bei anderen Kochboxen der Fall wäre. Schlimm ist das aber nicht: Es liegt an Ihrer Kochkunst, alles restlos zu verbrauchen. Wie bei jedem normalen Einkauf im Supermarkt auch!

Preise bei Flaschenpost.de:

Grenzen setzt allein der Mindestbestellwert. Deshalb kostet Sie jede Bestellung 29 Euro und mehr. Umgehen lässt sich das nicht, dennoch können Sie ein wenig sparen. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie das geht.

Reduzierung der Kosten bei Flaschenpost.de

Sparen Sie beispielsweise, indem Sie clever bestellen! Beachten Sie dazu die Lieferkosten, die sich zunächst staffeln und ab einer gewissen Summe ganz entfallen. Wollten Sie also demnächst sowieso in den Supermarkt, um einen größeren Einkauf zu tätigen, könnte sich die Bestellung bei Flaschenpost für Sie lohnen.

Versandkosten bei Flaschenpost.de: ab 29 = 2,90 EUR Versandkosten ab 39 EUR = 1,80 EUR Versandkosten ab 49 EUR = versandkostenfrei

So sparen Sie noch mehr mit Flaschenpost.de

Gutscheine finden sich nicht direkt beim Anbieter. Haben Sie einen Flaschenpost Gutschein aus einer anderen Quelle bezogen, vergessen Sie nicht, ihn beim Bezahlvorgang hinzuzufügen! Er wird dann automatisch beim Check-out verrechnet. Einfach auf „Gutschein einlösen“ klicken und den Code eintragen!

Zudem finden sich tagesaktuell viele Rabattaktionen. Reinschauen lohnt sich, denn auch damit können Sie erheblich sparen. Möchten Sie zudem etwas Gutes tun, kaufen Sie Lebensmittel kurz vor dem Verfallsdatum. In der Sparte Obst / Gemüse gibt es die sogenannten Rettertüten. Sie kosten durchschnittlich 4 Euro und enthalten stets mehrere Artikel, die sich noch verwerten lassen.

Dazu müssen Sie allerdings schnell sein: Häufig sind die Tüten schon am Vormittag vergriffen! Kann etwas hingegen gar nicht verkauft werden, wird es der Tafel angeboten. Danach wenden sich die Betreiber an weitere karitative Einrichtungen. Wer hier kauft, trägt somit aktiv dazu bei, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen.

Fazit und Erfahrung beim Frische-Test

Im Test zeigt sich: Flaschenpost hält, was es verspricht. Innerhalb von nur 120 Minuten liefert das Unternehmen sowohl Ihre Kochbox, als auch weitere Lebensmittel zu Ihnen nach Hause. Damit besteht Flaschenpost jeden Frische-Test. unsere Empfehlung: Wer etwas für die Umwelt tun und gleichzeitig einen innovativen Lieferservice nutzen möchte, sollte Flaschenpost einmal ausprobieren!

