Flaschenpost: Rabatte auf das Sortiment

Flaschenpost Gutschein: Rabatt für die individuelle Kochbox

Rabat auf Ihren Einkauf mit dem Flaschenpost Gutschein © Shutterstock

Mit diesem Gutschein sparen Sie bei Ihrem Einkauf bei Flaschenpost

Flaschenpost ist ein Dienstleister, der in vielen Regionen Deutschlands Getränke und Lebensmittel ausliefert. Ursprünglich handelte es sich um einen reinen Getränkelieferanten, daraus resultiert der Name. Mittlerweile haben Sie die Möglichkeit, ein großes Sortiment an frischen und haltbaren Lebensmitteln zu bestellen und innerhalb weniger Stunden nach Hause liefern zu lassen. In diesem Zusammenhang können Sie sich eine individuelle Kochbox zusammenstellen.

Es ist möglich, die Bestellung am Nachmittag aufzugeben und am Abend frisch zu kochen. Sind Sie im Besitz von einem Flaschenpost Gutschein, bekommen Sie nicht nur auf die Lieferung von Getränken, sondern auch auf die Lebensmittellieferungen interessante Rabatte.

Beachten Sie, dass die Flaschenpost bislang noch nicht bundesweit liefert. Vor Ihrer ersten Bestellung können Sie auf der Homepage Ihren Ort und Ihre Adresse eingeben, um zu überprüfen, ob Ihre Region als Liefergebiet aufgenommen ist.

Flaschenpost: Gutscheine für Neu- und Bestandskunden

Der Anbieter Flaschenpost hat sein Sortiment in den letzten Monaten deutlich erweitert, das haben wir in unserem Flaschenpost-Test festgestellt. Neben der Lieferung von Getränken können Sie jetzt aus einer immer größeren Auswahl Lebensmittel bestellen.



Der Vorteil liegt darin, dass die Lieferung besonders kurzfristig erfolgt. Der Betreiber verspricht in vielen Regionen eine Lieferung binnen zwei Stunden, und das bis 22 Uhr. Somit haben Sie die Möglichkeit, sich spontan eine individuelle Kochbox zusammenzustellen und die Zutaten direkt nach Hause liefern zu lassen.



Besonders günstig ist die Lieferung, wenn Sie einen Code mit einem Rabatt besitzen. Diese Codes gibt es in verschiedenen Varianten. So können Sie von einem Deal Sale profitieren, bei dem Sie 30 Prozent auf das gesamte Sortiment bekommen. Ein solcher Coupon ist nur eine begrenzte Zeit gültig.



Es ist empfehlenswert, sich immer wieder zu informieren, ob es einen aktuellen Flaschenpost Gutschein gibt. Die Vergünstigungen können variieren, einige gelten nicht für das gesamte Sortiment.

Flaschenpost: Rabatte auf das Sortiment

Ein Coupon Code kann nicht nur eine begrenzte Gültigkeit haben: So gibt es Angebote, die beispielsweise für den Zeitraum eines Monats einen Rabatt auf das gesamte Sortiment bieten.

Weitere Vergünstigungen bei Flaschenpost betreffen den Mindestbestellwert und die Versandkosten. Mit einem entsprechenden Flaschenpost Gutschein müssen Sie keinen Mindestbestellwert einhalten und keine Versandkosten zahlen.

Der Flaschenpost Gutschein kann auch zu bestimmten Anlässen gelten. So konnten Sie in der Vergangenheit eine Bestellung von Artikeln zu Ostern oder zum Weihnachtsfest aufgeben und in diesem Zusammenhang von interessanten Rabatten profitieren.

Weiterhin gibt es Rabatte für Firmenkunden, für einzelne Artikel aus dem Sortiment oder für bestimmte Verpackungsgrößen. Diese Vergünstigungen rufen Sie ohne Gutscheincode direkt von der Homepage ab.

Die Rabattaktionen der Flaschenpost sind sehr variabel und bieten oftmals interessante Konditionen. Es ist empfehlenswert, regelmäßig auf neue Gutscheinaktionen zu achten. So ist es möglich, einzelne Artikel oder Lebensmittel und Getränke aus dem gesamten Sortiment besonders günstig zu bestellen.

Flaschenpost Gutschein als Geschenk

Sie möchten einen Flaschenpost Gutschein als Geschenk versenden? Das ist auf direktem Wege nicht möglich, denn der Lieferant gibt keine Geschenkgutscheine aus. Sie haben aber die Option, eine Bestellung aufzugeben und diese an eine andere Adresse versenden zu lassen.

Auf diesem Wege können Sie unter anderem eine Kochbox zusammenstellen und einen Freund oder ein Familienmitglied überraschen. Auch die Lieferung der Lieblingsgetränke oder leckerer Snacks ist auf diesem Wege möglich.

Wenn Sie eine Bestellung an eine andere Adresse aufgeben, können Sie selbstverständlich von den aktuellen Aktionen profitieren und einen Flaschenpost Geschenkgutschein einsetzen. Dieser ist für alle Lieferungen gültig und nicht an Ihre eigene Adresse gebunden.

