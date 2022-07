Foodly: Kochbox und Supermarkt in einem

Kooperation aus Kochbox und Supermarkt - das Foodly Konzept ist anders © pexels.com

Wir haben Foodly getestet: Kosten und Inhalt der Box, Erfahrungen mit Foodly. Eignet sich die Foodly Kochbox für Sie? Alle Infos zur Foodly App bei uns.

Das Konzept der Foodly Kochbox ist so naheliegend wie außergewöhnlich. Wir haben uns die Foodly Kochbox näher angesehen. In diesem Foodly Erfahrungsbericht erfahren Sie, was hinter der Kochbox steckt. Wie gestalten sich bei Foodly Kosten und Leistungen? Gibt es Rabattmöglichkeiten? Welchen Gesamteindruck hinterlässt Foodly und welche Erfahrungen haben wir gemacht?

Die Foodly Kochbox stellt sich vor

Die Foodly Kochbox gibt es seit 2018. Im Zentrum steht die Foodly App. Sie ist Ergebnis einer Promotion auf dem Gebiet der Smart-Home-Ökosysteme. Daher unterstützt auch die TU Berlin das Projekt. Das Besondere an der Kochbox und der Foodly App ist, dass eine Kooperation mit den Supermarktketten REWE und EDEKA besteht sowie mit dem Online-Supermarkt food.de und dem Lieferdienst von EDEKA, Bringmeister.de.

Um die Foodly Kochbox zu bestellen, installieren Sie zunächst die Foodly App. Beim Start fragt sie zunächst Ihre Postleitzahl ab. Da Foodly auf kurze Wege setzt, checkt das System, ob Ihr Standort zum Foodly Liefergebiet gehört. Im Test ist das in den meisten größeren Städten der Fall. Befinden Sie sich jedoch außerhalb des Foodly Liefergebiets, kann immer noch eine Möglichkeit zur Selbstabholung bestehen.

Im nächsten Schritt legen Sie Ihre Ernährungsweise fest. Hierbei haben Sie umfangreiche und doch leicht nachvollziehbare Einstellmöglichkeiten. Sie können Fleisch und Fisch abwählen oder auch alle Tierprodukte, um nur vegetarische, vegane Rezepte angezeigt zu bekommen. Sie haben sogar die Möglichkeit einzelne Nahrungsmittel wie Bohnen, Honig, Innereien oder was sie sonst nicht mögen beziehungsweise nicht vertragen auszuschließen.

Besonders gelungen: In der Foodly Kochbox entscheiden Sie, aus welchen Produktgruppen Sie Zutaten in Bio-Qualität wünschen. Selbstverständlich lassen sich die Einstellungen in Ihrem Profil jederzeit anpassen. Dort können Sie Foodly auch Ihre Erfahrungen mitteilen. Im Test hat sich gezeigt, dass die Foodly Kochbox für alle Kochbox-Interessierte im Einzugsgebiet geeignet ist, selbst wenn komplizierte Ernährungsgewohnheiten vorliegen.

Wie präsentiert sich das Angebot von Foodly im Test?

Die Foodly App zeigt Ihnen unter dem Menüpunkt „Entdecken“ alle Gerichte an. Ihre persönlichen Präferenzen werden berücksichtigt. Sie können Portionsgrößen für zwei bis sechs Personen einstellen. Die Gerichte sind übersichtlich in 12 Kategorien mit jeweils in der Regel mehr als 20 Vorschlägen angeordnet. Mit dabei sind Rubriken wie „beliebte Gerichte“, „25 Minuten und weniger“, „Low Carb“, „super für Kids“ und viele mehr.

Verschiedene Mahlzeiten können in mehreren Kategorien auftauchen. Das ist dann im einzelnen Rezept vermerkt. Dort sind ebenfalls die Zubereitungszeit sowie der jeweilige Entwickler des Rezepts angegeben. Letzteres erlaubt Ihnen Favoriten unter den Rezept-Designern zu entdecken, während Sie mit Foodly Erfahrungen machen. Die Rezepte sind gut strukturiert und in einzelne, leicht nachvollziehbare Schritte unterteilt. Oft sind überdies separate Kochtipps mit dabei.

Für Nachhaltigkeit in der Foodly Kochbox sorgt, dass Sie viele Produkte in Bio-Qualität auswählen können. Ebenso wichtig ist, dass es bei der Foodly Kochbox keine langen Lieferwege gibt. Ihre Kochbox kommt mit meist aufs Gramm genau abgewogenen Zutaten direkt aus dem nahegelegenen Supermarkt. Das sorgt ferner dafür, dass alles frisch und lange haltbar bei Ihnen ankommt.

Beim Punkt Supermarkt wird es noch einmal spannender. Über die Kochbox für Zuhause hinaus ist in der Foodly App nämlich das gesamte Supermarkt-Sortiment abrufbar. Das umfasst ebenfalls Getränke, Hygieneartikel, Reinigungsmittel und andere Dinge, die Sie im Haushalt benötigen.

Tipp: Bestellen Sie gleich den passenden Wein zur Foodly Kochbox mit und auch eine besondere Mahlzeit für die Vierbeiner im Haus.

Kochbox von Foodly: Mit welchen Kosten muss ich rechnen?

Die Kochboxen von Foodly folgen bei den Kosten genau den Preisen im Supermarkt. Bei der Auswahl der Gerichte für Ihre Foodly Kochbox sehen Sie den Preis für jeden Posten. Die Flexibilität des Supermarkt-Angebotes macht es hier sogar möglich, dass Sie einzelne Zutaten, die Sie vielleicht schon zu Hause haben, austragen können. Andere, die wie Salz oder Pfeffer nicht standardmäßig mitgeliefert werden, können Sie hinzufügen.

Bei Foodly können auch Kosten für den Versand entstehen. Diese hängen jedoch vom Lieferdienst und teilweise vom Warenwert der Lieferung ab. So können bei Foodly die Kosten pro Lieferung zwischen 0,00 Euro und 6,99 Euro liegen. Je nach Lieferdienst ist ein Rechnungskauf möglich und eine Zahlung bei Lieferung in Bar oder mit der Debitkarte.

Ein Plus: Bei diesem Anbieter sind keine Kosten im Nachhinein zu befürchten, da Sie kein Abo abschließen.

Gibt es Möglichkeiten, bei Foodly zu sparen?

Mit der Foodly Kochbox können Sie von Aktionen profitieren, bei denen Sie Gutscheine oder Rabatte erhalten beispielsweise, wenn Sie Freunde zu Foodly einladen. Diese Angebote finden Sie in Ihrer Foodly App. Außerdem gelten die gleichen Sonder- und Aktionspreise wie im Supermarkt. Sie können sogar Rabatte und Gutscheine von REWE, EDEKA, food.de und Bringmeister. de einsetzen.

Fazit und Erfahrungen beim Foodly Test

Foodly ist eine Kochbox, bei der Sie zusätzlich Ihren Supermarkteinkauf erledigen können. Die Möglichkeiten, persönliche Vorgaben anzugeben, sind gigantisch. Es stehen viele Dutzend übersichtlich in Kategorien aufgeteilte Rezepte zur Auswahl. Die Foodly Kosten richten sich nach den Supermarkt-Preisen und Sie brauchen nicht einmal ein Kochbox-Abo abzuschließen. Unser Fazit: Foodly hat den Test bestanden und kann von Ihnen sorglos ausprobiert werden.

