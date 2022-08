Kochbox für Singles: Essen, wie es Ihnen gefällt

Essen für Singles

Kochboxen für eine Person: Wer bietet die meisten Gerichte? Was kosten Kochboxen? Wir haben die besten Anbieter getestet!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Nach Feierabend geht es ins Fitnessstudio, bevor Sie sich mit der besten Freundin bzw. den Kumpels treffen. Dass da kaum Zeit zum Einkaufen und Kochen bleibt, liegt auf der Hand. Singles haben in der Regel weitaus mehr Optionen als Paare, doch in Sachen Essen hat man als Alleinstehende(r) fast immer das Nachsehen.

Dabei würde es gerade der Solo-Frau oder dem Solo-Mann guttun, etwas häufiger frisches Obst und Gemüse zu essen. Da könnte doch eine Kochbox eine tolle Lösung sein, nicht wahr? Die klassische Kochbox ist für zwei Personen konzipiert, doch gibt es mittlerweile auch Anbieter, die spezielle Kochboxen für Singles in ihrem Sortiment führen

Eignet sich eine Kochbox für Singles für mich?

Kochen Sie im Grunde genommen gern, nervt Sie jedoch die lange Vorbereitungszeit? Schließlich möchten Sie ja nicht den halben Abend mit Schneiden und Schnippeln zubringen. In diesem Fall ist eine Kochbox Single das Richtige für Sie. Die Zutaten in einer Kochbox sind in der genauen Menge abgepackt, die Sie benötigen, um ein bestimmtes Rezept nachzukochen. Die Kochbox mit Rezept sorgt dafür, dass die Speisen perfekt ausfallen.

Es gibt zudem mehrere Kochbox-Dienste, die auch vegane und vegetarische Rezepte anbieten. Ihre Kochbox Single lassen Sie sich bequem nach Hause liefern. Sie bestimmen selbst, wie oft Sie eine Lieferung entgegennehmen möchten und wie viele Mahlzeiten eine Kochbox enthalten soll.

Wer bietet Kochboxen für Singles an?

Sie möchten eine Kochbox für Singles ausprobieren? Wie wäre es mit einem der folgenden Anbieter:

Brokkoli: vegane Kochbox für Singles

Der Anbieter Brokkoli hat sich auf vegane Kochboxen spezialisiert. Außerdem ist Brokkoli der einzige Dienst, der ein Single-Abo anbietet. Bei anderen Anbietern handelt es sich nämlich immer um eine Box mit einer einzigen Mahlzeit oder um Snackboxen.

Bei Brokkoli erhalten Sie jedoch eine klassische Kochbox, die jedoch auf eine einzige Person zugeschnitten ist. Wählen Sie jede Woche aus sechs veganen Gerichten aus und lassen Sie sich Ihre Kochbox Single direkt vor die Haustür liefern. Pro Gericht bezahlen Sie 7,89 Euro, die Versandkosten liegen bei 5,99 Euro. Das Abo lässt sich jederzeit kündigen oder pausieren. Brokkoli liefert deutschlandweit.

Brokkoli testen

Etepetete: Bio-Kochbox für eine Person

Die Kochboxen für Singles von Etepetete sind keine Kochboxen im klassischen Sinne. Zusammen mit Landwirtinnen und Landwirten hat der Anbieter ein Auffangbecken für Bio-Obst und -Gemüse geschaffen, das den gängigen Anforderungen nicht entspricht. Sie werden in den Kochboxen für Singles von Etepetete also krumme Gurken und ovale Äpfel finden, die ihren ästhetisch einwandfreien Gegenstücken geschmacklich in nichts nachstehen.

Eine spezielle Kochbox “Single” gibt es nicht, doch Sie können eine Basic- oder eine Snackbox für 34,99 bzw. 36,99 Euro bestellen. Eine Box mit Obst oder Gemüse kostet 25,99 Euro. Daraus ergeben sich für Singles gleich mehrere Mahlzeiten. Etepetete liefert innerhalb Deutschlands.

etepetete testen

Wyldr: Kochbox für flexiblen Speiseplan

Auch Wyldr hat keine Kochbox Single im Angebot. Sie können allerdings eine Kochbox bestellen, die ganz Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie beispielsweise die kleinste Box mit zwei Mahlzeiten wählen, zahlen Sie 3,91 pro Portion. Bei diesem Anbieter haben Sie die Möglichkeit, Allergene aus Ihrem Speiseplan auszuschließen.

Sie können zudem wählen, ob Sie vegan bzw. vegetarisch essen oder eine flexitarische Kochbox Single mit einer geringen Menge an Fleisch und Fisch bestellen möchten. Wyldr bietet seine Dienste bundesweit an.

Wyldr testen

Hellofresh: Kochbox für hungrige Singles

Hellofresh ist der wohl bekannteste Anbieter von Kochboxen und hat sich international einen Namen gemacht. Kochboxen für Singles gibt es allerdings auch bei diesem Anbieter nicht. Bei Hellofresh ist die Auswahl an Gerichten besonders groß. Es gibt sogar Boxen, die speziell für den Thermomix konzipiert sind. Veganerinnen und Veganer werden hier zwar nicht fündig, doch bietet HelloFresh vegetarische Rezepte.

Sie können eine Box für zwei Personen bestellen und die Mahlzeiten dann einfach aufteilen und am nächsten Tag aufwärmen. Eine Kochbox für zwei Personen mit zwei Mahlzeiten kostet 39,49 Euro inklusive Versand. Hellofresh liefert in ganz Deutschland.

HelloFresh testen

Was sind die Vorteile einer Kochbox für einen Single?

Der wohl größte Vorteil einer Kochbox besteht darin, dass das Konzept an unsere moderne Lebensweise angepasst ist. Vorbei sind die Zeiten, als man sich in der Supermarktschlange die Beine in den Bauch stehen musste. Nun kann man problemlose eine Kochbox für zu Hause bestellen, ohne sich Gedanken über einzelne Zutaten machen zu müssen. Kochboxen für Singles haben einen weiteren Vorteil: Sie helfen dabei, eine ausgewogene Ernährung einzuhalten. Außerdem können Sie auf diese Weise spielerisch kochen lernen.

Helfen Kochboxen Singles beim Abnehmen?

Kochboxen für Singles sind eine tolle Lösung für alle, die abnehmen möchten. Wenn Sie eine Kochbox Single bestellen, wissen Sie genau, was darin enthalten ist. Sie können zudem gezielt kalorienarme Rezepte ausprobieren. Indem Sie den Supermarkt meiden, geraten Sie nicht in Versuchung, einen Riegel Schokolade oder eine Tüte Bonbons zu kaufen. Sie können sich somit antrainieren, gesund zu essen.