Kochboxen für vier Personen: Mit einem Kochbox-Abo macht Schlemmen Spaß!

Schnell und gesund kochen – mit Kochboxen für vier Personen gelingt dies schnell und unkompliziert © shutterstock

Kochboxen für vier Personen: Wo gibt’s die größte Rezeptauswahl? Was kosten es für eine 4-köpfige Familie? Der Anbietercheck!

Essen ist eine gesellige Angelegenheit. Nicht von ungefähr dreht sich an Feiertagen alles um den üppig gedeckten Tisch. In Familien oder in WGs spielt das Essen zudem eine besonders wichtige Rolle. Schließlich müssen gleichzeitig mehrere hungrige Mäuler gestopft werden. Da kann das Kochen zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden. Nicht so mit einer Kochbox für 4 Personen: Hier sind die Zutaten bereits portioniert, Sie müssen nur noch dem Rezept folgen – und schon steht eine leckere Mahlzeit auf dem Tisch!

Für wen sind Kochboxen geeignet?

Eine Kochbox für 4 Personen eignet sich in erster Linie für Familien und WGs. Da die meisten Kochboxen für vier Personen nur im Abo erhältlich sind, sollte man sicherstellen, dass vier Personen bei jeder Mahlzeit zugegen sind. Kochboxen sind für all jene geeignet, die zwar gern kochen und neue Rezepte ausprobieren, jedoch wenig Zeit zum Einkaufen haben.

Auch wenn Sie bisher nur selten gekocht haben, kann eine Kochbox für zu Hause neue kulinarische Welten eröffnen. Sie müssen nämlich nicht mehrere Stunden mit dem Schnippeln von Gemüse zubringen – das erledigt der Kochbox-Dienst für Sie. Wenn Sie als Vegetarier oder Veganer eine Kochbox für 4 Personen ausprobieren möchten, haben Sie Glück: Bei den meisten Anbietern können Sie vegane und vegetarische Rezepte für Ihre Kochbox wählen.

Anbieter von Kochboxen für vier Personen

Es gibt mehrere Anbieter, bei denen Sie eine Kochbox mit Rezept für vier Personen bestellen können. Jeder Anbieter hat seine eigenen Vorteile. Es lohnt sich, mehrere Kochboxen auszuprobieren, bevor Sie sich auf eine konkrete Kochbox für 4 Personen festlegen.

Hellofresh: die Allrounder-Kochbox

Hellofresh ist mit Abstand der bekannteste und beliebteste Anbieter von Kochboxen. Das Unternehmen ist ein echter Allrounder in Sachen Ernährung und bietet sogar spezielle kinderfreundliche Rezepte. Die Boxen von HelloFresh sind in ganz Deutschland zu haben. Die Versandkosten belaufen sich auf 5,99 Euro für eine Box.

Eine Kochbox für 4 Personen mit zwei Mahlzeiten kostet 49,50 Euro, für fünf Mahlzeiten hingegen zahlen Sie 87,50 Euro. Es kommt immer auf Ihre persönlichen Wünsche an, welches Abo Sie wählen. Bei Hellofresh finden Sie neben Familienboxen auch vegetarische Varianten ebenso wie fleischlose Kochboxen für vier Personen mit Fisch und Gemüse.

Marley Spoon: die familienfreundliche Kochbox

Wer gern kocht und auch vor etwas komplexeren Rezepten nicht zurückscheut, ist bei Marley Spoon bestens aufgehoben. Sie können jede Woche aus 40 verschiedenen Rezepten wählen, wobei für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist.

Die Versandkosten für eine Kochbox für 4 Personen betragen 5,99 Euro. Eine Box mit zwei Mahlzeiten kostet 50 Euro, für vier Mahlzeiten zahlen Sie 76 Euro. Marley Spoon liefert bundesweit. Sie können Ihr Abo jederzeit kündigen oder pausieren, wenn Sie beispielsweise in Urlaub fahren.

Dinnerly: die günstige Variante

Dinnerly ist ein Tochterunternehmen von Marley Spoon und rühmt sich mit günstigen Preisen und einfachen Rezepten. Gerade das macht die Kochboxen für vier Personen dieses Anbieters dermaßen beliebt, denn das außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis spricht Studenten ebenso wie Familien an. Wer in der Küche eher unerfahren ist oder einfach keine Zeit für das Kochen komplizierter Gerichte hat, liegt bei Dinnerly genau richtig.

Die Rezepte bei Dinnerly sind in der Regel sehr einfach und bestehen aus wenigen Zutaten. Die Versandkosten liegen bei 4,99 Euro pro Box. Eine Kochbox für 4 Personen mit drei Mahlzeiten kostet 45 Euro, die Box mit fünf Mahlzeiten 67 Euro. Sie können zudem auch eine gänzlich vegetarische Box wählen.

Foodly: Kochbox selbst zusammenstellen

Foodly verfolgt ein etwas anderes Konzept als herkömmliche Kochbox-Dienste. Der Anbieter erledigt Ihre Supermarkteinkäufe für Sie. Dabei können Sie in der Foodly-App Rezepte aufrufen und diejenigen Zutaten bestellen, die Sie zum Nachkochen eines bestimmten Gerichtes brauchen. Die Lebensmittel erhalten Sie bei Foodly zum Supermarktpreis.

Dabei können Sie den Liefertag selbst bestimmen, in den meisten Fällen erhalten Sie Ihre Bestellung noch am selben Tag, Sie können sich somit Kochboxen für vier Personen nach Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen. Bei Foodly gibt es weder ein Abo noch Verpflichtungen.

Vorteile von Kochboxen für vier Personen

Der größte Vorteil einer Kochbox für 4 Personen besteht darin, dass Sie Zeit sparen. Sie müssen nicht mehr im Supermarkt umherirren und anschließend lange Wartezeiten an der Kasse in Kauf nehmen. Wenn Sie eine Kochbox bestellen, wählen Sie ganz einfach einen passenden Liefertag. Sie können sich mit der Familie oder den WG-Mitbewohnern im Voraus absprechen, was Sie essen möchten. Bei einigen Anbietern besteht sogar die Möglichkeit, Allergene oder unliebsame Zutaten abzuwählen. Mithilfe von Kochboxen für vier Personen gelingt es Ihnen, eine ausgewogene Ernährung einzuhalten, die allen schmeckt. Für Festtage gibt es zudem spezielle Themen-Kochboxen mit saisonalen Zutaten. Je mehr Mahlzeiten Sie bestellen, desto günstiger fällt jede Mahlzeit aus.