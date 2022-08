Kochboxen für zwei Personen: Leckeres Essen einfach Zuhause zaubern

Teilen

Dann bleibt mehr Zeit zu zweit - Kochboxen für 2 Personen liegen voll im Trend © shutterstock

Wo gibt’s die größte Rezeptauswahl für eine Kochbox für Zwei? Was kosten Kochboxen für Paare? Wer ist der beste Anbieter? Wir verraten es!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kochboxen sind eine tolle Erfindung. Sie bieten die Möglichkeit, sich die kompletten Zutaten für ein Gericht liefern zu lassen, sodass kaum Abfall anfällt und die Umwelt geschont wird. Dabei sind Kochboxen für zwei Personen in ihrer Vielfältigkeit nicht beschränkt. Sie haben die Wahl zwischen klassischen, veganen und vegetarischen Gerichten oder holen sich die Esskultur verschiedener Nationen ins Haus. Neugierig geworden? Viel Spaß beim Aussuchen, Kochen und Genießen.

Lohnt sich eine Kochbox für 2 Personen?

Ja, in jedem Fall. Sie bekommen geliefert, was Sie für die von Ihnen gewählten Rezepte benötigen und zaubern daraus in aller Ruhe das fertige Essen. Oft sind die Mengen der Zutaten so gewählt, dass auch für den nächsten Tag etwas übrig bleibt. Sie kaufen nie wieder mehr, als sie brauchen und tragen damit zum Erhalt der Umwelt bei. Essen muss jeder Mensch und das an jedem Tag. Die Kochbox für 2 Personen hilft dabei, sich gesünder zu ernähren und die Ressourcen des Planeten zu schützen.

Die besten Anbieter für eine Kochbox für 2 Personen

Probieren Sie mehrere Anbieter aus und entscheiden Sie sich für die Kochbox, die Sie am meisten anspricht. Oder kombinieren Sie Kochboxen für zwei Personen von mehreren Unternehmen. Auch das ist kein Problem. Entscheiden Sie ganz nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen und holen Sie sich Vielfalt und Abwechslung in Ihre Küche.

HelloFresh: Überzeugt Sie der Marktführer?

HelloFresh bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Gerichten mit oder ohne Fleisch. Bis zu sechs Gerichte sind pro Lieferung möglich. Die Rezepte werden von HelloFresh vorausgewählt, Sie können diese bis zum Freitag ändern. Auch die Liefertage sind frei wählbar, versendet wird mit DPD oder UPS in ganz Deutschland

.Fisch, Fleisch, Joghurt und Milcherzeugnisse werden mit Kühlpacks frisch gehalten. Da die Lieferung von einem Tag auf den anderen erfolgt, sind die Kühlpacks selbst im Sommer erst leicht angetaut, wenn die Kochbox für 2 Personen bei Ihnen abgegeben wird.

Je mehr Gerichte bestellt werden, desto günstiger wird die Kochbox. Ordern Sie die maximale Anzahl an Gerichten, kostet eine Mahlzeit ca. 4,25 Euro. Bei der minimalen Auswahl schlägt eine Portion mit maximal 6,67 Euro zu Buche.

HelloFresh testen

Dinnerly: Günstige Variante für Paare

Dinnerly zählt zu den günstigsten Anbietern. Die Rezeptanleitungen werden digital zur Verfügung gestellt, sodass Papier gespart wird. Der Anbieter beschränkt sich auf maximal sechs Zutaten pro Mahlzeit und verfolgt damit eine klare Linie.

Die Preise pro Gericht beginnen bei Dinnerly bereit bei 2,99 Euro, was es auch Personen mit kleinem Geldbeutel möglich macht, Kochboxen für zwei Personen zu bestellen. Pro Woche können Sie zwischen drei bis fünf Gerichte ordern. Dabei gilt, dass der Preis pro Mahlzeit sinkt, je mehr Rezepte ausgewählt werden.

Dinnerly verzichtet auf aufwendige Verpackungen, um die Umwelt zu schonen. Ein weiterer Pluspunkt - die Portionsmengen werden von vielen Nutzern als reichlich beschrieben.

Dinnerly testen

Marley Spoon: Raffinierte Kochbox für zwei

Marley Spoon bietet wöchentlich 30 verschiedene Gerichte und liefert seine Kochboxen in Deutschland und Österreich aus. Laut eigenen Aussagen stecken in jeder Kochbox nur beste Zutaten, die oftmals frischer als im Supermarkt seien. Möglich macht das die Kooperation mit ausgewählten Erzeugern und dementsprechend kurzen Lieferwegen.

Eine Kochbox für 2 Personen kostet bei drei gewählten Gerichten 44,93 Euro, bei vier Gerichten 53,91 Euro und wenn Sie fünf Gerichte ordern, bezahlen Sie dafür 65,89 Euro. Damit liegen die Einzelpreise für eine Mahlzeit zwischen 3,90 und 7,50 Euro.

Auch bei Marley Spoon lassen sich Rezepte nach Geschmack auswählen und das Abo kann jederzeit pausiert werden. Hier kommen Paare und Familie auf ihre Kosten, die sich gesund und abwechslungsreich ernähren wollen, aber auch Spaß bei regelmäßigen Kochaktionen haben möchten.

Marley Spoon testen

My Cooking Box: italienischer Abend zu Zweit

Sie mögen es italienisch? Dann bringen Sie dieses Flair doch mit Kochboxen für zwei Personen auf den Tisch. My Cooking Box versendet direkt aus Italien und bietet nicht nur Spaghetti an. Alle Rezepte sind leicht zu kochen, die Zutaten sind portioniert zusammengestellt und auf Verpackungen wird weitgehend verzichtet.

My Cooking Box verfolgt ein etwas anderes Konzept. Es gibt kein Abo, sondern Kochboxen für ein spezielles Gericht, das Sie auswählen und bestellen können. Dabei geben Sie nur an, wie viele Portionen benötigt werden. Der Anbieter ist zwar etwas teurer, dafür erhalten Sie Gerichte zum Nachkochen, deren Zutaten es außerhalb von Italien nur selten zu kaufen gibt.

Frische Zutaten fehlen bei dieser Kochbox für 2 Personen, dafür werden Soßen und andere benötigte Zutaten konserviert in Gläsern oder Büchsen geliefert. Dadurch sind alle Zutaten zwischen drei Monaten und bis zu einem Jahr haltbar.

Ein Gericht für zwei Portionen beginnt preislich bei 15 Euro und die Auswahl an original italienischen Gerichten ist riesig. Wenn Sie einen italienischen Abend mit vielen Gästen planen, ordern Sie einfach eine Kombo-Box, in der mehrere Gerichte sowie italienische Weine enthalten sind. Die Versandkosten belaufen sich auf 5,90 Euro. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro wird kostenlos versendet.

My Cooking Box testen

Die Vorteile der Kochbox für 2 Personen

Kurz und knapp auf einen Blick:

Durch die mitgelieferten Anleitungen geht das Kochen schnell vonstatten.

Beide suchen die Gerichte zusammen aus und wissen im Vorfeld, was auf den Tisch kommt.

Die Ernährung wird mit frischem Gemüse gesund gestaltet.

Zeitraubende Einkäufe entfallen.

Die Kochboxen für zwei Personen sparen Zeit.

Es macht Spaß, sich jede Woche auf neue Gerichte zu freuen.

Tipp Tipp: Bei allen genannten Anbietern gibt es regelmäßig attraktive Rabattaktionen, durch die die Kochboxen für zwei Personen sehr günstig ausfallen. Für Neukunden werden meist Rabatte auf die ersten Lieferungen gewährt, weshalb sich ein Ausprobieren in jedem Fall lohnt.