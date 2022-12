Kochbox verschenken: Bei passenden Anbietern Genuss bestellen

Teilen

Diese Anbieter haben auch Geschenk Kochboxen © Shutterstock

Wer freut sich nicht über Lebensmittel?

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eine Lebensmittel-Box ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie einfach keine Zeit zum Einkaufen haben. Darin enthalten sind meist hochwertige Zutaten inklusive Rezepte, aus denen sich köstliche Gerichte zubereiten lassen.Möchten Sie jemanden beschenken, der beim Kochen gerne Neues ausprobiert? Kulinarischer Genuss mit allen Zutaten inklusive Rezept bietet ein Kochbox-Geschenk, das Sie bei verschiedenen Anbietern ohne Abo bestellen können. Erfahrene Gourmets entwickeln stetig neue Kochideen mit gesunden Zutaten, deren Menge genau auf die zu kochenden Portionen abgestimmt ist. Ein Kochbox Geschenk ist somit eine tolle Alternative zu einem Restaurant-Gutschein - erst recht für Menschen, die am liebsten selbst den Kochlöffel schwingen. Hier erfahren Sie, bei welchen Anbietern Sie Kochboxen als Geschenk kaufen können und wie sie funktionieren.

Anbieter von einmaligen Kochboxen, die sich als Geschenk eignen

Ein Kochbox-Geschenk ohne Abo ist zum Beispiel beim Rewe Lieferservice erhältlich. Über die Rezepte-Auswahl in der App oder über die Webseite können Sie sämtliche für die Rezepte vorgesehenen Zutaten in der benötigten Menge kombinieren und sich nach Hause liefern lassen. Dafür brauchen Sie kein Abonnement bei Rewe abzuschließen. Wagen Sie vor dem Verschenken einfach einen Test und ordern Sie Lebensmittel für sich selbst.

REWE Kochbox: 10€ Rabatt auf Ihre Bestellung

Bei HelloFresh können Sie sicher sein, dass Ihr Kochbox Geschenk auf die Geschmacksknospen des Beschenkten abgestimmt ist. Dieser Anbieter verkauft ab einem Wert von 44,99 Euro Geschenkgutscheine. Daher müssen Sie nicht gleich eine Kochbox verschenken, weil Beschenkte das Budget selbst gegen die gewünschten Rezepte und Lebensmittel eintauschen können. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Sie die Essgewohnheiten nicht bis ins Detail kennen.

HelloFresh: Jetzt 90€ Rabatt sichern

Fans der italienischen Küche werden MyCookingBox lieben. Auch bei diesem Anbieter bekommen Sie Geschenkgutscheine, die sich mit einem Guthaben zwischen 25 und 100 Euro aufladen lassen. Somit haben Beschenkte hier ebenfalls die Chance, ihr Kochbox Geschenk mit Lebensmitteln und Rezepten aus Bella Italia einmalig und frei zu wählen.

My Cooking Box: Mit “MCBVERGLEICH20” 20% Rabatt

Liebhaber asiatischer Küchenkreationen sind bei EasyCookAsia an der richtigen Adresse. Ob koreanische, indische oder thailändische Gaumenfreuden, ein Kochbox Geschenk lädt zu einer Genussreise in den eigenen vier Wänden ein. Eine Besonderheit bei diesem Anbieter ist, dass Sie als Neukunde eine kostenlose Kochbox Ihrer Wahl zum Test bekommen. Verschenken können Sie ohne Abo eine Themen-Kochbox wie beispielsweise die Korea Geschenkbox oder die vegetarische Kochbox. Falls Sie sich nicht festlegen möchten, entscheiden Sie sich stattdessen für eine Geschenkkarte ab 20 Euro.

EasyCookAsia: Mit „COMPADO15“ 15% sparen

Oder suchen Sie Genuss-Highlights für besondere Momente wie einen Weinabend, eine gemeinsame Auszeit, ein Picknick oder einen Filmabend mit Pizza? Dann werden Sie bei Flaschenpost im Bereich Inspirationen fündig. Der Online-Supermarkt stellt Ihnen in den entsprechenden Kategorien passende Lebensmittel zur Auswahl, die Sie selbst kombinieren und dann als Kochbox verschenken können. Außerdem gewährt Ihnen Flaschenpost Zugang zu einer Vielzahl kreativer Rezeptideen.

Flaschenpost Kochbox: Jetzt einkaufen!

Warum eignen sich Kochboxen als Geschenk?

Ein Kochbox Geschenk ist eine Verwöhn-Packung, schließlich freuen sich alle Menschen über gutes Essen. Besonders individuell sind Kochboxen, wenn Sie sich den Inhalt selbst überlegen. In diesem Fall spüren die Empfänger zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Muttertag oder zu Ostern, dass Sie sich vor dem Schenken reichlich Gedanken gemacht haben. Natürlich können Sie auch zu jedem beliebigen anderen Anlass eine Kochbox verschenken, denn gegessen wird täglich. Ideal geeignet ist als Geschenk eine Kochbox für eine Person, die wenig Zeit zum Einkaufen hat, trotzdem gerne kocht und öfter mal neue Gerichte austestet. Auch Kochmuffel können bei der Zubereitung der Speisen wenig falsch machen, weil erstens die Portionen exakt abgemessen sind und das beiliegende Rezept eine genaue Anleitung zum Kochen gibt.

Wie funktionieren eigentlich Kochboxen?

Nachdem Sie eine Kochbox als Geschenk bestellt haben, empfängt der Beschenkte eine Tüte oder ein Paket mit grammgenau abgewogenen Nahrungsmitteln und Gewürzen, die Bestandteile des dazugehörigen Rezeptes sind. Damit die Zutaten tatsächlich frisch ankommen, ist es ratsam, bei der Bestellung nicht ihre eigene, sondern die Adresse des Empfängers anzugeben. Neben der Kochanleitung enthält die Box meist zusätzliche Informationen zu den Nährwerten.

Sofern Sie anstelle eines Geschenkgutscheins eine Kochbox verschenken möchten, wählen Sie die gewünschten Mahlzeiten pro Woche und die Anzahl der Personen im Haushalt aus. Häufig handelt es sich um zwei bis vier Essende. Anbieter wie HelloFresh, MyCookAsia und MyCookingBox führen übrigens auch Kochboxen für Singles im Angebot. Anschließend entscheiden Sie, ob das Geschenk einmalig ohne Abo sein soll oder ob Sie ein Abonnement abschließen wollen. Die meisten Anbieter haben tolle Rabatte und Gutscheine für Kochboxen im Angebot.

Wie kann ich meist bestellen?

Sobald Sie eine Kochbox verschenken, ist es wichtig, auf die Ernährungsgewohnheiten der Beschenkten zu achten. Handelt es sich bei den persönlichen Vorlieben um Low Carb, vegane oder glutenfreie Kost? Die Freude wird mit Sicherheit gedämpft sein, wenn Sie einem vegan lebenden Menschen eine Box voller Steaks überreichen. Darüber hinaus sollten Sie die Kochkünste des Empfängers einschätzen können. Wer selten kocht, wird mit zu anspruchsvollen Rezepten wenig anfangen können.

Vergewissern Sie sich außerdem, dass Sie Ihr Kochbox Geschenk möglichst zeitnah an die Frau oder an den Mann bringen. Lebensmittel wie Fleisch, Käse und Gemüse sind verderblich und sollten so frisch wie möglich verarbeitet und verzehrt werden. Deshalb planen Sie den Zeitpunkt der Bestellung gründlich.