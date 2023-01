Erfahrungen: HelloFresh unter der Lupe

Bei HelloFresh gibt es jede Menge Ideen für schnelle, gesunde Gerichte. © Shutterstock

Erfahrungen mit HelloFresh: Lohnt sich der Marktführer? Was kostet eine HelloFresh Kochbox? Wie bekomme ich einen HelloFresh Rabatt? Alle Infos bei uns!

Die Kochbox ist heutzutage in aller Munde - und nicht nur sprichwörtlich. Viele Menschen lassen sich wöchentlich eine praktische Kochbox mit Rezepten und den dazu passenden Lebensmitteln ins Haus liefern. Das spart Zeit und Aufwand.

Einer der bekanntesten Anbieter für Kochboxen in Deutschland ist HelloFresh. Im Folgenden geht es darum, was HelloFresh genau ist und wie der Service funktioniert. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Erfahrungen im HelloFresh-Test zusammen.

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung und Vorstellung von HelloFresh

Nach der Gründung in Deutschland 2011 konnte das Unternehmen stetig wachsen. Ein starker Wachstumstreiber war besonders die Zeit der Corona-Lockdowns. Jährlich stiegen Angebot und Nachfrage des Anbieters an und mittlerweile ist die HelloFresh-Kochbox in 14 Ländern erhältlich.

Das ehrgeizige Ziel des Anbieters ist es, alle Haushalte mit gesundem und frischem Essen zu versorgen - deutschlandweit und darüber hinaus. Eine zentrale Rolle spielen bei HelloFresh die Kriterien Gesundheit, Geschmack, Budget und Nachhaltigkeit. Kunden sparen mit dem Anbieter viel Zeit, wie der HelloFresh-Test zeigt.

Die HelloFresh-Kochbox richtet sich an alle, die gesundes und schmackhaftes Essen mögen und beim Kochen möglichst wenig Aufwand betreiben möchten. Auch Feinschmecker wissen die abwechslungsreichen Rezepte zu schätzen, wie die HelloFresh-Erfahrungen vieler Nutzer zeigen.

HelloFresh im Test: Wie funktioniert das Kochbox-Prinzip?

Die HelloFresh-Erfahrungen der Nutzer sind besonders positiv, was den unkomplizierten Bestellvorgang betrifft: Bei diesem Anbieter lässt sich in fünf einfachen Schritten eine wöchentliche Kochbox bestellen:

Auf der Homepage klicken Kunden auf den Reiter „Kochboxen“. Nun öffnet sich eine neue Seite und der Bestellvorgang der HelloFresh-Kochbox beginnt. Zunächst wählen Sie Ihre Vorlieben aus – etwa die Art der Box (z.B. vegetarische oder vegane Rezepte) und die Größe, sowie die Anzahl der wöchentlichen Lieferungen. Hier sieht man direkt, was die jeweilige Box kostet, zuzüglich Lieferkosten. Wenn Sie Ihre HelloFresh-Kochbox ausgewählt haben, geht es auf der nächsten Seite weiter. Um die Bestellung vorzunehmen, müssen Sie sich bei HelloFresh registrieren und einloggen. Nun geben Sie Ihre Lieferdetails ein und wählen den Tag, an dem Ihre Kochbox geliefert werden soll. Je nachdem, in welcher Region Sie leben, werden Ihnen verschiedene Tage angezeigt, an denen eine Lieferung von HelloFresh möglich ist. Schließlich geht es weiter zur Zahlung. Nun können Sie Ihre HelloFresh-Kochbox noch ein letztes Mal prüfen. Zahlen können Sie etwa per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Auch einen Gutschein können Sie hier einlösen. Bei HelloFresh schließen Sie ein flexibles Abo ab. Im letzten Schritt stellen Sie Ihre HelloFresh Rezepte zusammen. Fortan erhalten Sie wöchentlich den gleichen HelloFresh Kochbox Typ. Wann immer Sie wünschen, können Sie Ihr HelloFresh-Abo pausieren, ändern oder kündigen.

Der HelloFresh-Test zeigt, dass die Handhabung der Website intuitiv erfolgt. Kunden haben gute HelloFresh-Erfahrungen mit dem Bestellprozess gesammelt. Zudem arbeitet der Anbieter daran, sein Angebot immer attraktiver für die Kunden zu gestalten.

Was erwartet mich bei HelloFresh?

Das Unternehmen bietet eine große Vielfalt an internationalen Rezepten, was im HelloFresh-Test begeistert. Dabei sind sämtliche HelloFresh-Rezepte getestet. Es gibt schnelle Gerichte, ausgewogene Rezepte, einfache Rezepte oder Rezepte für jeden Tag. Regelmäßig gibt es neue Rezeptideen in der App oder Webseite.

Unsere HelloFresh-Erfahrungen: Wie sind die Rezepte aufgebaut?

Jedes HelloFresh-Rezept ist in sechs Schritte untergliedert. Im HelloFresh-Test gefällt es Nutzern besonders gut, dass die Schritt-für-Schritt-Anleitungen bebildert sind – das erleichtert das Kochen auch für Einsteiger.

Auf der Homepage finden sich die Rezepte unter dem Reiter „Rezepte“. Hier haben Kunden Zugriff auf das aktuelle Menü und das Kochbuch. Dieses Kochbuch ist in verschiedene Kategorien unterteilt, sodass man hier schnell das Gesuchte findet.

Zusätzlich zu den Rezepten gibt es bei diesem Anbieter auch Informationen zu den Nährstoffen, sodass auch Allergiker sofort sehen können, ob ein Rezept für sie geeignet ist. So haben auch Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten gute HelloFresh-Erfahrungen gemacht.

HelloFresh-Bewertung: Wie lange halten sich die Zutaten?

Die Erfahrungen der Kunden im HelloFresh-Test zeigen: Die Zutaten sind von einwandfreier Qualität. So halten frische Zutaten während unseres Versuchs ungefähr eine Woche. Verpackte Lebensmittel halten entsprechend länger.

Positive HelloFresh-Erfahrungen haben die Kunden auch mit der Lieferung der Kochbox gemacht: Die Kochbox kommt in einer speziellen, gekühlten Box, sodass es auch kein Problem ist, wenn sie den ganzen Tag vor der Tür steht, bis Sie abends nach Hause kommen und die Zutaten in den Kühlschrank räumen.

Ist die Kochbox nachhaltig?

HelloFresh bezeichnet sich selbst als „das erste globale klimaneutrale Kochbox-Unternehmen“ und gibt an, 100 Prozent der direkten CO₂-Emissionen seiner Kunden zu kompensieren. Der Anbieter engagiert sich sehr für die Nachhaltigkeit und investiert über seinen Partner Planetly in grüne Initiativen. Dadurch fördert das Unternehmen umweltfreundliche Projekte weltweit.

HelloFresh-Erfahrungen: Was beinhaltet die Kochbox?

Eine Kochbox enthält sämtliche Zutaten, die man benötigt, um ein Rezept von HelloFresh nachzukochen. Dabei gibt es verschiedene Boxen im HelloFresh-Angebot. Am häufigsten bestellen Kunden die Fleisch- und Gemüse-Kochbox, mit der größten Rezeptauswahl.

Auch die Kochbox mit vegetarischen Rezepten erfreut sich großer Beliebtheit. In der familienfreundlichen Kochbox gibt es viele Rezepte, die auch Kindern schmecken und von diesen vorab getestet wurden.

Für die besonders Gesundheitsbewussten gibt es die HelloFresh-Balance-Kochbox, mit ausgewogenen und gesunden Gerichten.

Aktuell gibt es bei diesem Anbieter drei Kochbox-Größen zur Auswahl. Kunden können die HelloFresh-Kochbox für zwei, drei oder vier Personen wählen. Je nach Größe können Sie eine unterschiedliche Zahl an Gerichten pro Woche bestellen. Es gibt für alle Kochboxtypen dieselben Größen.

HelloFresh: die Preise

Bei HelloFresh handelt es sich um ein flexibles Abo, das Sie jederzeit ändern oder kündigen können. Die HelloFresh-Preise richten sich nach der Kochbox-Größe und nach der Anzahl der Gerichte, die wöchentlich geliefert werden. Hinzu kommen 5,49 Euro Lieferkosten.

HelloFresh im Test: Was kostet die Kochbox?

Die kleinstmögliche Kochbox von diesem Anbieter ist die für zwei Personen, wobei hier zwischen drei und fünf Gerichte wöchentlich möglich sind. Der Preis für diese Box startet bei 5,30 Euro/Gericht, bzw. 52,99 Euro pro Woche. Je mehr Gerichte sich in der HelloFresh-Kochbox befinden, umso günstiger wird der Preis.

Im Test zeigt sich, dass die Kochbox für drei Personen mehr Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Anzahl der Gerichte bietet. Hier reicht die Spanne von zwei bis fünf wöchentlichen Gerichten. Wieder gilt: Umso mehr Gerichte in der HelloFresh-Kochbox, desto günstiger die Box, beginnend bei 4,67 Euro/Gericht, bzw. 69,99 Euro/Woche.

Die größte HelloFresh-Kochbox ist die für vier Personen. Wieder kann man zwischen zwei und fünf Gerichten wählen, wobei der Preis bei 3,99 Euro/Gericht startet, was einem wöchentlichen Preis von 79,86 Euro entspricht.

Im Test hat sich gezeigt, dass Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Anbieter als sehr gut bewerten. Ihre HelloFresh-Erfahrungen im Bereich Kosten sind überwiegend positiv, auch im Vergleich zu anderen Kochboxen.

Reduzierung der Kosten bei HelloFresh

Ab und an gibt es eine Art Probierbox bei HelloFresh. Sie bietet neuen Kunden die Möglichkeit auszuprobieren, ob die HelloFresh Box für sie geeignet ist. Allerdings wird sie in unregelmäßigen Abständen angeboten.

Hello Fresh ist der einzige Anbieter, der einen Seniorenrabatt anbietet. Und auch für Studenten hält der Kochbox-Anbieter eine ermäßigte Variante bereit. Mit unserem Link können Sie - unabhängig vom Alter oder ob Sie gerade studieren - bis zu 90€ auf Ihre Kochbox-Bestellung sparen.

Was ist „HelloFresh-Freunde werben“?

Wenn Sie jemanden kennen, der an der HelloFresh-Box interessiert sein könnte, können Sie ihn als Freund werben. Gibt er seine erste Bestellung auf, erhalten Sie beide 20-Euro-Rabatt. Zudem können Sie HelloFresh-Gutscheine im Wert von 39,99 Euro bis 74,99 Euro erwerben und verschenken.

HelloFresh-Bewertung: Was, wenn mir die Probierbox nicht gefällt?

Grundsätzlich schließen Sie bei HelloFresh ein Abo ab. Die erste Box ist praktisch kostenlos, weil Sie Ihren 45-Euro-Gutschein nutzen können. Das HelloFresh-Abo ist aber flexibel, denn Sie sind an keine Mindestlaufzeit oder Mindestabnahmemenge gebunden.

Möchten Sie keine weitere Box von HelloFresh erhalten, kündigen Sie diese einfach. Wichtig ist es, die jeweiligen Fristen einzuhalten. Sie können auch die Lieferungen auf unbestimmte Zeit einfach pausieren. Dabei entstehen ebenfalls keine weiteren Kosten für Sie.

Fazit und Erfahrungen beim HelloFresh-Test

Der HelloFresh-Test hat gezeigt, dass die Kunden mit dem Kochbox-Anbieter sehr zufrieden sind. Die meisten Kunden haben positive HelloFresh-Erfahrungen gemacht. Das liegt nicht zuletzt an der riesigen Menge an Rezepten und Box-Varianten, die zur Auswahl stehen.

Auch was den Preis betrifft, fallen die HelloFresh-Erfahrungen gut aus, denn der Anbieter kann mit der Konkurrenz durchaus mithalten. Bei unserem Kochboxen-Versuch fiel auch die Qualität der Lebensmittel positiv auf.

