HelloFresh Gutscheine: Clever sparen und gesund essen

HelloFresh Rabatt: Nutzen Sie unseren aktuellen Gutschein und bestellen Sie jetzt die Kochboxen günstiger direkt nach Hause.

HelloFresh ist quasi die Mutter der Kochboxen im deutschsprachigen Raum. Bei einer Kochbox werden die benötigten Zutaten für jedes Gericht bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Bei den Kosten für eine Kochbox liegt der Anbieter im oberen Mittelfeld. Doch mit HelloFresh Rabatten und Gutscheinen können Sie wesentlich günstiger in den Genuss einer Kochbox kommen. Die beliebtesten - und vor allen für Sie lukrative - Angebote und Deals von HelloFresh stellen wir Ihnen kurz vor.

HelloFresh Neukundenrabatte

Als Neukunde profitieren Sie besonders von den Rabatten bei Ihrer Bestellung bei HelloFresh. Beispielsweise können Sie das Neukundenangebot nutzen, das Ihnen bis zu 90 Euro Rabatt und eine versandkostenfreie Lieferung garantiert. Aber auch Angebote wie 30% Rabatt auf die ersten 2 Kochboxen, die Sie bei HelloFresh bestellen, können sich durchaus lohnen.



Wir haben stets den aktuellsten HelloFresh Rabatt für Sie, mit dem Sie die Kosten für eine HelloFresh Kochbox deutlich verringern können:

HelloFresh Bestandskunden Gutscheine

Für Bestandskunden gibt es bei HelloFresh eine große Auswahl an Gutscheinen und Sparmöglichkeiten. Beispielsweise können Sie mit dem entsprechenden Coupon die 5,99 EUR Versandkosten bei Ihrer Bestellung sparen oder Kochboxen besonders günstig ab jeweils nur 4,22 EUR pro Person mit einem HelloFresh Gutschein bestellen.

Bei HelloFresh gilt zudem: Je mehr Portionen Sie bestellen, desto günstiger wird der Gesamtpreis. Falls Sie also in einer großen Runde leckeres Essen genießen möchten, ist das eine tolle Möglichkeit, den stressigen Einkauf zu vermeiden. Entscheiden Sie sich für einen HelloFresh Geschenkgutschein und verwenden diesen, sind Sie nicht automatisch an den wöchentlichen Lieferservice gebunden. Nach dem Einlösen des HelloFresh Gutscheins wird Ihr Account direkt pausiert und es entstehen keine weiteren Kosten.

Studentenrabatt und Seniorenrabatt bei HelloFresh

Studenten und Senioren können bei HelloFresh zusätzlich sparen und von tollen Rabattaktionen profitieren. Beispielsweise sparen Senioren bis zu 100 EUR beim Kauf von insgesamt 4 Kochboxen mit einem HelloFresh Gutschein und bekommen die erste davon sogar gratis nach Hause geliefert. Studenten können HelloFresh Angebote wie 50% Rabatt auf ihre erste Kochbox inklusive kostenlosem Versand nutzen.

Sparen mit Newsletteranmeldung und „Freunde werben Freunde“

Jeder Kunde von HelloFresh erhält einen persönlichen Gutscheincode, den er nutzen kann, um das Unternehmen an Freunde zu empfehlen. Für jede erfolgreiche Empfehlung, die in einer Bestellung resultiert, bekommen Sie dabei eine Gutschrift in Höhe von 20 Euro auf Ihr Kundenkonto und der Besteller bekommt 20 EUR Rabatt auf seine erste Bestellung bei HelloFresh.

Wenn Sie sich zudem noch für den HelloFresh Newsletter anmelden, erhalten Sie als Dankeschön einen HelloFresh Gutschein in Höhe von 15 Euro. Nebenbei informiert Sie der Newsletter über weitere Deals und Rabatte bei dem Anbieter und wenn z.B. die Rezeptwelt mit neuen Gerichten ergänzt wurde.

Der HelloFresh-Gutschein oder Rabattcode funktioniert nicht. Was tun?

Falls Ihr HelloFresh Gutschein nicht bei Ihrer Bestellung berücksichtigt werden kann, können Sie versuchen, die folgenden Schritte auszuführen, um das Problem zu beheben:

Als erstes sollten Sie kontrollieren, ob es sich bei Ihrem HelloFresh Gutschein um einen Neukunden- oder Bestandskunden-Gutschein handelt. Viele der Gutscheine sind nämlich nur für Ihre Erstbestellung bei HelloFresh einlösbar. Wenn dies der Fall ist, und Sie bereits im Vorfeld eine Bestellung bei HelloFresh getätigt haben, müssen Sie einen anderen Gutscheincode verwenden, um einen Rabatt auf Ihre Bestellung zu bekommen.

Eine andere Möglichkeit, warum der HelloFresh Rabattcode nicht akzeptiert wird, könnte ein fehlerhafte Schreibweise des Codes sein. Manchmal schleicht sich beim Eingeben von einem Gutscheincode ein kleiner Flüchtigkeitsfehler ein, der dafür sorgt, dass der Code nicht vom System erkannt werden kann. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dass Sie den Gutscheincode korrekt eingeben, kopieren Sie diesen einfach und geben ihn erneut in das Gutschein-Fenster ein.

Auch der Gültigkeitszeitraum kann eine Ursache für den Fehler sein. Kontrollieren Sie daher immer genau, ob der Gutscheincode, den Sie verwenden wollen, im jeweiligen Zeitraum gültig ist oder eventuell abgelaufen sein könnte. Falls Sie alle Optionen ausprobiert haben, und Ihr Coupon noch immer nicht funktioniert, können Sie sich an den HelloFresh Kundenservice wenden. Dieser kümmert sich immer recht fix um die Kundenanfragen.

Sie können jede Menge bares Geld bei HelloFresh sparen: Egal, ob Student oder Familie, Bestandskunde oder Neukunde - es gibt quasi für jeden einen passenden HelloFresh Rabatt oder Gutschein!

