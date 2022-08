Kochbox für Köln: Frische Zutaten, die ins Haus kommen

Kölner kochen jetzt frisch - mit den Kochboxen zum Liefern © shutterstock

Kochboxen in Köln getestet: Die besten Anbieter für leckere Gerichte. Wir verraten Kosten, Preis-Leistungsverhältnis und worauf Sie achten sollten.

Kochen Sie gerne und legen Sie Wert auf frische, qualitativ hochwertige Zutaten, können Sie sich die Kochbox für Köln ansehen. Die Kochbox wird bequem ins Haus geliefert und enthält immer frische Zutaten. Sie kann für Familien mit Kindern, WGs, Paare und Singles gewählt werden. Es gibt verschiedene Anbieter in Köln, bei denen Sie Kochboxen erhalten.

Wünschen Sie für die Kochboxen in Köln eine Empfehlung, können Sie sich im Vergleich umschauen. Die verschiedenen namhaften Anbieter wurden für die Kochbox Köln einem Test unterzogen. Die Kosten unterscheiden sich bei den verschiedenen Anbietern.

Mit den Kochboxen für Köln kann jeder seine Erfahrung machen. Sie erhalten Boxen für die verschiedensten Ansprüche und Ernährungsgewohnheiten, auch vegan, vegetarisch oder für die Low Carb Ernährung.

Verschiedene Anbieter für die Kochbox in Köln

Der Vergleich zeigt Ihnen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anbieter der Kochbox in Köln, die einem Test unterzogen wurden. Getestet wurden die größeren Anbieter, die teilweise deutschlandweit tätig sind. Es gibt jedoch auch kleinere Anbieter, die nur regional verfügbar sind. Die verschiedenen Anbieter unterscheiden sich in ihrer Auswahl, aber auch in den Preisen.

HelloFresh: der vielleicht bekannteste Anbieter

Suchen Sie für Kochboxen in Köln nach einer Empfehlung, sollten Sie es mit HelloFresh probieren. Es handelt sich um den wahrscheinlich größten deutschen Anbieter von Kochboxen. HelloFresh ist in Berlin ansässig und liefert deutschlandweit, auch nach Köln.

Die Kochbox für Köln erzielte im Test gute Ergebnisse, da die Zutaten frisch und qualitativ hochwertig sind. Bei HelloFresh beginnen die Kosten für eine Portion bei 4,22 Euro. Die Kochboxen können Sie für unterschiedlich viele Portionen wählen. Von Zeit zu Zeit sparen Sie Geld im Rahmen von Aktionen, da Rabatte gewährt werden.

Mehr als 30 Gerichte stehen pro Woche bei HelloFresh zur Auswahl. Mit der Kochbox in Köln können Sie Ihre Erfahrung machen, wenn Sie Fleischgerichte, internationale Küche, einfache Gerichte oder schnelle Gerichte lieben. Sie finden aber auch vegane und vegetarische Gerichte, Low Carb Boxen, glutenfreie Boxen und Bio-Qualität.

Preiswerte Kochboxen von Dinnerly

Suchen Sie für die Kochboxen in Köln eine Empfehlung zum günstigen Preis, ist Dinnerly der richtige Anbieter. Die Kochbox in Köln für Zuhause erhalten Sie in verschiedenen Varianten, doch ist die Auswahl nicht so groß. Pro Woche stehen ungefähr 18 Gerichte zur Auswahl. Zu jedem Gericht finden Sie die wichtigsten Angaben wie:

vegan oder vegetarisch

familienfreundlich

frisch & gesund

mit Fleisch

scharf

glutenfrei

Dinnerly ist eine Zweitmarke des bekannten Anbieters Marley Spoon. Die Zahl der Zutaten ist geringer als bei Marley Spoon, doch müssen Sie auf Qualität nicht verzichten. Die Gerichte von Dinnerly sind etwas einfacher als bei Marley Spoon. Für eine Portion beginnen die Preise bei 3,35 Euro.

Marley Spoon: die Kochbox für alle, die keine Kompromisse eingehen

Gehen Sie in Sachen Qualität keine Kompromisse ein und legen Sie auch Wert auf Nachhaltigkeit, geht für die Kochboxen in Köln die Empfehlung an Marley Spoon. Für die Kochbox in Köln sind die Kosten bei Marley Spoon etwas höher. Der Preis für eine Portion beginnt bei 4,49 Euro.

Die Kochbox in Köln schnitt im Test gut ab, da die Portionen gut bemessen sind. Marley Spoon legt Wert auf Nachhaltigkeit und liefert genau das, was Sie für ein Gericht tatsächlich brauchen. Zumeist werden regionale und saisonale Zutaten geliefert, die sich durch eine günstige Ökobilanz auszeichnen.

Marley Spoon bietet pro Woche ungefähr 40 verschiedene Gerichte an. Darunter finden Sie verschiedene Kategorien wie schnelle Gerichte, vegane und vegetarische Gerichte, familienfreundliche Gerichte, internationale Gerichte oder Low Carb Ernährung.

Foodly: Der Anbieter für Zutatenboxen zu Discounter-Preisen

Suchen Sie nach einem Anbieter für die Kochbox in Köln ohne Abo, können Sie bei Foodly bestellen. Sie erhalten Kochboxen ohne Rezepte. Diese Zutatenboxen werden zu Discounter-Preisen angeboten, doch müssen Sie auf Qualität nicht verzichten.

Die Kochbox für Köln hat sich im Test mit frischen und häufig regionalen Zutaten bewährt. Sie erhalten Kochboxen mit Fleisch, aber auch vegane oder vegetarische Boxen. Ihre Bestellung können Sie per App aufgeben. Foodly konnte mit einer schnellen Lieferung überzeugen.

Kochbox für Köln in verschiedenen Varianten

Eine Kochboxen-Empfehlung in Köln richtet sich an Singles ebenso wie an Paare, Familien mit Kindern und WGs. Jeder kann sich seine Kochbox nach seinen Wünschen bestellen und unterschiedlich viele Portionen wählen. Sie erhalten die Kochbox mit Rezept, doch können Sie auch Zutatenboxen wählen, die lediglich die Lebensmittel enthalten.

Für die Kochbox können Sie bei einigen Anbietern ein Abo abschließen. Wie der Kochbox Köln Test zeigt, ist die Kochbox jedoch auch ohne Abo verfügbar. Für die Kochbox in Köln unterscheiden sich die Kosten bei den verschiedenen Anbietern.

Kochboxen für verschiedene Ansprüche und Ernährungsgewohnheiten

Mit den Kochboxen in Köln kann jeder seine Erfahrung machen, da sie für verschiedene Ernährungsgewohnheiten angeboten wird:

mit Fleisch

internationale Gerichte

für Allergiker

glutenfrei

Low Carb

vegan oder vegetarisch

Wir empfehlen die Kochboxen in Köln auch für Personen, die Wert auf Bio-Qualität und Nachhaltigkeit legen. Neben Kochboxen für Familien mit Kindern werden auch Kochboxen für schnelle oder preiswerte Gerichte angeboten.

So können Sie Ihre Kochbox in Köln bestellen

Möchten Sie mit der Kochbox in Köln Ihre Erfahrung machen, ist die Bestellung ganz einfach und innerhalb weniger Minuten erledigt. Wählen Sie einen Anbieter aus und informieren Sie sich über die Auswahl an Gerichten. Haben Sie den passenden Anbieter gefunden, wählen Sie eines oder mehrere Gerichte aus. Dazu legen Sie fest, wie viele Portionen Sie benötigen. Sie bestimmen einen Liefertermin.

Pünktlich zum angegebenen Termin wird die Kochbox in Köln geliefert. Sie müssen sie nur noch auspacken und dann die Gerichte kochen. Nun können Sie sich selbst überzeugen und genießen.

Wie sieht es bei der Kochbox in Köln mit den Kosten aus?

Bei den verschiedenen Anbietern für die Kochbox in Köln unterscheiden sich die Preise. Die günstigsten Anbieter sind Foodly und Dinnerly, während HelloFresh und Marley Spoon etwas teurer sind. Es hängt auch vom ausgewählten Gericht ab, was Sie bezahlen müssen. Zusätzlich können die Anbieter Liefergebühren erheben.