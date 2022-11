Lebensmittel-Box bestellen: Praktisch und zeitsparend

Eine gefüllte Lebensmittel Box zu Ihnen nach Hause

Eine Lebensmittel-Box ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie einfach keine Zeit zum Einkaufen haben. Darin enthalten sind meist hochwertige Zutaten inklusive Rezepte, aus denen sich köstliche Gerichte zubereiten lassen.

Was genau ist eigentlich eine Lebensmittel-Box?

Bei einer Lebensmittel-Box handelt es sich um ein Paket, in dem Sie Rezepte und die dazugehörigen Lebensmittel für die Zubereitung nach Hause zugestellt bekommen. Solche Lebensmittel Boxen gibt es für Singles, Zweipersonen-Haushalte und die mehrköpfige Familie. Viele Anbieter haben ein kulinarisches Thema, beispielsweise die asiatische oder italienische Küche.

Ebenfalls wird auf gewisse Ernährungsgewohnheiten, wie vegan oder vegetarisch, Rücksicht genommen. Es gibt auch Boxen mit ausschließlich regionalen Produkten. Im Durchschnitt kostet eine Lebensmittel-Box - abhängig von der Anzahl der Mahlzeiten, der Portionsgröße und dem Anbieter - zwischen 9 und 50 Euro.

Beliebte Anbieter, die Lebensmittel liefern

Unsere Test-Erfahrung zeigt, dass die folgenden Anbieter für Lebensmittel-Boxen eine große Auswahl an gesunden und leckeren Rezepten samt Zutaten bieten. Bei einigen Anbietern können Sie eine Probierbox bestellen, um das zeitsparende und abwechslungsreiche Kochen auszuprobieren.

Rewe Lebensmittelbox

Der Lieferservice von Rewe bietet keine Lebensmittel-Box mit Rezept im klassischen Sinn. Vielmehr können Sie über die Rezeptauswahl die dazugehörigen Produkte individuell bestellen. Dafür bieten die regelmäßig wechselnden Rezepte eine große Vielfalt und viele Ideen für das Kochen. Mit einem Klick landen alle Zutaten, die Sie für ein Gericht brauchen, in Ihrem Warenkorb.

MyCookingBox

Bei MyCookingBox stehen italienische Gerichte auf dem Ernährungsplan. Die Zutaten sind genau portioniert, wobei Sie beim Kaufen zwischen verschiedenen Hauptgerichten, Zwei-Gänge-Kochboxen und Desserts wählen können. MyCookingBox bietet zudem Lebensmittel-Boxen ohne Abo an. Dieser Anbieter verzichtet auf den Versand schnell verderblicher Lebensmittel und fokussiert sich auf leckere italienische Produkte wie Nudeln, Antipasti sowie hausgemachte Saucen.

EasyCookAsia

EasyCookAsia bietet asiatische Gerichte in drei verschiedenen Kochboxen: die klassische Rezeptbox, die Mini-Kochbox für zwei Personen und eine Themenkochbox. In die Rezeptbox kommen übrigens nur jene Gerichte, die Sie vorher im Shop ausgewählt haben. Bei EasyCookAsia erhalten Sie in der Lebensmittel-Box überwiegend die Grundzutaten wie bspw. Gewürze und ergänzen die Gerichte durch frisches Gemüse oder Fleisch.

Flaschenpost

Der Anbieter Flaschenpost hat sich eigentlich durch die Lieferung von Getränken einen Namen gemacht. Mittlerweile gibt es ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dadurch können Sie bei Flaschenbox Ihre individuelle Lebensmittel-Box zusammenstellen und sich nach Hause liefern lassen. Für kulinarische Ideen für z.B. einen Burger- oder Kinoabend stöbern Sie einfach im Bereich “Inspirationen”.

Die Vorteile von Lebensmittel-Boxen

Im Vergleich zum selbst Einkaufen bietet die Lebensmittel-Box zahlreiche Vorteile:

Zeitersparnis: Wer im Supermarkt seine Nahrungsmittel einkauft, muss gut geplant vorgehen. Dazu sollte man sich vorab überlegen, welche Gerichte man kochen möchte und welche Zutaten man benötigt. Mit einer Lebensmittel-Box erhält man die Rezepte und die benötigten Zutaten geliefert. Neue Gerichte ausprobieren: In diesem Punkt ist der Vorteil von Lebensmittel-Boxen im Vergleich zum selber Einkaufen ebenfalls groß. Denn die Kochbox-Anbieter stellen regelmäßig neue Gerichte zusammen. Auf diese Art lernen Sie ganz unkompliziert neue Mahlzeiten und Geschmäcker kennen. Keine Lebensmittelverschwendung: Gerade in Zeiten, in denen das Bewusstsein für Nahrung und Abfall steigt, ist eine Lebensmittel-Box genau das Richtige. Denn die Zutaten kommen abgewogen in die Box. Es bleiben keine Reste beim Kochen übrig. Im Supermarkt hingegen muss man oft auf größere Verpackungen zurückgreifen. Diäten besser durchhalten: Wer eine Ernährungsumstellung anstrebt, wird beim Gang zum Supermarkt vielleicht davon abgelenkt und kauft Lebensmittel ein, die er gar nicht essen soll. Mit einer Lebensmittel-Box können Sie sich genau jene Zutaten liefern lassen, die Ihre Diät gezielt unterstützen. Qualität der Zutaten: Viele Anbieter setzen beim Einkauf auf saisonale, regionale und biologisch angebaute Zutaten. Diese Informationen können Sie transparent der Webseite des jeweiligen Anbieters entnehmen. Im Supermarkt müssen Sie aufgrund der Vielzahl von Produkten stets auf das Kleingedruckte achten, um nähere Informationen zu erhalten. Lerneffekt: Durch das Ausprobieren neuer Gerichte lernen Sie mit einer Lebensmittel-Box mit Rezepten in Sachen Kochpraxis einiges dazu. Sie ersparen sich das mühsame Durchforsten von Kochbüchern, um an neue Kochideen zu gelangen. Denn die Inspiration wird mit der Lebensmittel-Box gleich mitgeliefert.

Wie laufen die Bestellungen der Lebensmittel-Box ab?

Zum Bestellen gehen Sie einfach auf die Webseite des jeweiligen Anbieters und wählen die gewünschte Kochbox aus. Achten Sie darauf, für wie viele Personen die Zutaten zusammengestellt werden. Falls Sie alleine leben, wählen Sie am besten die Lebensmittel-Box für Singles aus. Je nach Anbieter erhalten Sie entweder nur haltbare oder eine Mischung aus haltbaren und frischen Zutaten. Frische Zutaten sollten Sie in der Lieferwoche verbrauchen.

Achten Sie auch bei der Bestellung auf die Art der Rezepte und wie anspruchsvoll diese sind. Manchmal haben Sie vielleicht mehr Zeit, um aufwendige Rezepte auszuprobieren. Für die schnelle Küche eignen sich jedoch eher einfache Rezepte.

Bei den meisten Anbietern finden Sie zudem Rabatte und Gutscheine für Ihre Lebensmittel-Box, sodass Sie nicht nur die Zeit beim Einkaufen sparen, sondern auch bei den Gerichten.

Arten von Kochboxen

Gut zu wissen ist, dass es Kochboxen für alle Ernährungsgewohnheiten gibt. Wer gerade eine Low-Carb-Diät macht, wird in der dazu passenden Lebensmittel-Box die perfekt darauf abgestimmten Produkte und Rezepte finden.

Selbstverständlich gibt es auch vegetarische oder vegane Kochboxen, die entweder fleischlos oder frei von tierischen Produkten sind. Des Weiteren gibt es Bio-Kochboxen, in denen ausschließlich biologisch produzierte Zutaten enthalten sind, sowie glutenfreie Boxen.

Themenboxen sind spezielle Kochboxen, die sich einem kulinarischen Thema, wie Jahreszeiten oder Anlässen, widmen.