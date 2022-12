Kochboxen: Lieferung frischer Lebensmittel und Rezepte direkt nach Hause

Teilen

So leicht kann man sich Lebensmittel und Rezepte liefern lassen. © Shutterstock

So einfach funktioniert die Lieferung

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kochboxen sind ein relativ junges Angebot, das sich primär an ernährungsbewusste junge Personen richtet, die wenig Zeit zum Kochen oder Einkaufen finden. Durch genau portionierte Zutaten samt Rezepten können sich Kunden eine ganz individuelle Kochbox liefern lassen. Damit ist Ihnen innerhalb kurzer Zeit die Zubereitung einer frischen Mahlzeit möglich.

Kochbox-Anbieter im Überblick

Inzwischen hat sich neben Klassikern wie HelloFresh oder Marley Spoon eine beachtliche Auswahl an Anbietern gefunden, die Kochboxen liefern. Neben Start-ups und jungen Unternehmen entdecken zudem immer mehr etablierte Supermärkte wie Rewe das neue Angebotsformat und Kunden können sich dort Lebensmittel in einer Kochbox liefern lassen. Die Anzahl an Anbietern wächst stetig und die Sortimente eignen sich für verschiedene Zielgruppen, Nahrungsvorlieben und Budgets.

HelloFresh: Der Platzhirsch mit Frische-Garantie

Einer der ersten und bis heute beliebtesten Anbieter von Kochboxen stellt der Klassiker HelloFresh dar. Weltweit können sich Kunden bei HelloFresh Lebensmittel in einer Kochbox liefern lassen. Sie können Ihre Kochbox bei HelloFresh bedarfsweise sogar in andere Länder als Deutschland liefern lassen. Bei einem Abonnement ist es möglich, bis zu sechs Tage vor der jeweils nächsten Lieferung Änderungen vorzunehmen. Ebenso können Sie Lieferungen jederzeit kündigen oder kurzfristig aussetzen.

HelloFresh: Jetzt 90€ Rabatt sichern

Marley Spoon: Familienfreundliche Kochboxen

Bei Marley Spoon finden Sie jede Woche 30 neue Rezepte inklusive einer exakten Anleitung für die Zubereitung Schritt für Schritt. Ebenso können Sie bei Marley Spoon wöchentlich den exakten Liefertag sowie Lieferzeitpunkt festlegen, wenn Sie sich eine Kochbox liefern lassen. Selbstredend sind auch bei diesem Anbieter Angaben über persönliche Nahrungs-Vorlieben möglich, wenn Sie sich eine Kochbox liefern lassen. Eine Kündigung oder zwischenzeitliche Aussetzung der Lebensmittel-Lieferung ist hier ebenso jederzeit möglich.

Marley Spoon: Jetzt 90€ Rabatt sichern

Dinnerly: Die günstigste Kochbox liefern lassen

Dinnerly wirbt damit, dass man sich hier besonders günstig eine Kochbox liefern lassen kann. Dennoch bleibt die Qualität der Zutaten und Speisen nicht auf der Strecke. Auch Dinnerly bietet Ihnen regelmäßig neue Rezepte. Zutaten und Anleitungen werden frei Haus geliefert. Auch hier sind jederzeit Änderungen, Kündigungen oder kurzfristige Pausierungen innerhalb einer Sechs-Tage-Frist möglich.

Dinnerly: Jetzt 60€ Rabatt sichern

Etepetete: Bio-Box liefern lassen und zum Retter werden

Das 2014 gegründete Unternehmen Etepetete legt seinen Fokus auf frische Bio-zertifizierte Produkte, die Sie sich in einer Kochbox liefern lassen können. Das Angebot an Obst und Gemüse ist groß. Der Anbieter legt zudem Wert auf nachhaltige Verpackungen, arbeitet ohne Plastik und CO2-neutral. Eine Besonderheit besteht darin, dass der Anbieter auch bereits aussortiertes, aber noch frisches Obst und Gemüse anbietet und es somit vor der Entsorgung rettet. Inzwischen wurde das Sortiment auch um “Retterboxen” für Snacks wie gesunde Chips und Schokolade erweitert.

Eetepetete: 15% Rabatt bei Newsletter-Anmeldung

EasyCookAsia: Asiatische Köstlichkeiten liefern lassen

Wie der Name des Unternehmens verrät, bietet EasyCookAsia vornehmlich fernöstliche Zutaten und Rezepte, die Sie sich in einer Kochbox liefern lassen können. Hier finden Sie klassische Gerichte aus Asien, zum Beispiel aus der chinesischen, koreanischen oder thailändischen Küche. Neben Einzelgerichten wie Kimchi Jeon oder Massaman Curry gibt es bei diesem Anbieter auch regelmäßige neue Themen-Kochboxen, die eine neue Erfahrung darstellen.

EasyCookAsia: Mit „COMPADO15“ 15% sparen

REWE Lieferservice: Kochbox und Wocheneinkauf liefern lassen

Neben Start-ups und jungen Unternehmen bieten immer mehr etablierte Supermärkte die Möglichkeit, eine Kochbox liefern zu lassen. Der Lieferservice von REWE bietet nahezu das gesamte Angebot des Supermarkts als Lieferung frei Haus. Zu einem Wunschtermin bekommen Sie die bestellten Produkte aus dem Food- oder auch Non-Food-Bereich. Sie stellen sich eine individuelle Kochbox zusammen, indem Sie einfach nur die riesige Rezeptvielfalt nutzen, um passende Gerichte zu finden. Mit einem Klick sind alle nötigen Zutaten für dieses Rezept im Einkaufskorb und Sie sparen sich das mühsame Zusammensuchen der Produkte.

REWE Kochbox: 10€ Rabatt auf Ihre Bestellung

Flaschenpost: Einkauf in 120min geliefert

Flaschenpost startete als reiner Getränke-Lieferant. Der Anbieter erkannte jedoch das Potenzial einer Erweiterung des Angebots und reicherte sein Sortiment mit immer mehr zusätzlichen Produkten und Lebensmitteln an. Inzwischen bietet Ihnen Flaschenpost sämtliche Zutaten zur Zubereitung vollständiger Mahlzeiten. Somit können Sie sich auch hier die persönliche Kochbox zusammenstellen. Dazu nutzen Sie einfach den Bereich “Inspirationen”, in dem Produkte für z.B. einen gelungenen Weinabend oder Filmabend gelistet werden.

Flaschenpost Kochbox: Jetzt einkaufen!

Praktischer Nutzwert und Vorteile der Kochboxen

Die Kochboxen werden direkt zur Haustür geliefert und beinhalten vorportionierte Lebensmittel, die exakt auf ein bestimmtes Gericht ausgelegt sind. Diese Erfahrung ist eine enorme Zeitersparnis bei gleichzeitig hoher Qualität und individuell ausgewählter Speisen. Damit eignet sich das Angebot speziell für Menschen, die wenig Zeit zum Einkaufen oder Kochen finden, aber dennoch nicht auf gesunde Ernährung verzichten möchten.

Die Lieferung lässt sich flexibel gestalten und sich damit an die eigenen Anforderungen anpassen, das zeigt sich auch im großen Kochbox-Vergleich. Sie brauchen sich damit keine eigenen Gedanken darum zu machen, was Sie wann kochen möchten. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, neue Kochbox Rezepte zu entdecken und damit den eigenen Horizont zu erweitern.

Ein ökologischer Vorteil ist darin zu sehen, dass es durch die exakte Abstimmung der Rezepte zu weniger Lebensmittelverschwendung kommt. Eine komfortable Erfahrung ist die Lieferung direkt zum Haus ohne Einkaufsstress.

Kochbox liefern lassen: Ablauf und Funktionsweise

Auswahl, Bestellung und Zustellung gestalten sich bei den meisten Anbietern ähnlich und sind eine stressfreie Erfahrung. In einem ersten Schritt wählen Sie Ihre Gerichte aus. Hierbei können Sie nach verschiedenen Zutaten auswählen und persönliche Vorlieben berücksichtigen. Jede Woche bieten HelloFresh und andere Anbieter eine neue Auswahl an abwechslungsreichen Rezepten.

In einem nächsten Schritt erfolgt die Zustellung. Jede Woche erhalten Sie eine neue Box mit den gewählten Zutaten und Rezepten. Die Mengen sind genau auf die Zubereitung der Gerichte ausgerichtet. Die Kosten bewegen sich bei HelloFresh pro Gericht zwischen 6 Euro und 8,70 Euro (inklusive Versandkosten).

Im letzten Schritt bereiten Sie aus den Rezepten die Gerichte zu. Dies nimmt maximal 30 Minuten in Anspruch. Dank umfassender Rezepte und Anleitungen gelingt jedem die Zubereitung hochwertiger Gerichte, auch ohne große vorherige Kenntnis.

Bestimmte Anbieter wie Flaschenpost werben damit, innerhalb besonders kurzer Zeiträume liefern zu können. Dank der sogenannten Last-Mile-Logistik profitieren Kunden bei Flaschenpost von der Erfahrung einer Zustellung innerhalb von 120 Minuten innerhalb Deutschlands.

Tipps und Hinweise zum Bestellen einer Kochbox

Ähnlich wie bei anderen Dienstleistungen gilt es auch bei der Bestellung der Kochbox bestimmte Aspekte zu beachten. An erster Stelle stehen persönliche Anforderungen und Vorlieben. Der Anbieter sollte Zutaten und Rezepte bieten, die den eigenen Vorstellungen entsprechen. Die meisten nehmen Rücksicht auf bestimmte Ernährungsvorlieben. Sie bieten beispielsweise vegane Gerichte, glutenfreie Zutaten oder Lebensmittel für eine Low-Carb-Diät.

Viele Anbieter bieten Themen-Wochen, bei denen Sie Themenboxen zu günstigen Konditionen finden. Ebenso sind Gutscheine bei Kochbox-Anbietern beliebt, mit denen Sie insbesondere bei wiederholter Bestellung Geld sparen können.