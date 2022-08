Low Carb Kochboxen im Test: Top oder Flop?

Mit speziellen Low Carb Kochboxen lässt sich eine Diät toll unterstützen. Doch worauf sollte man achten? Die besten Anbieter im Test

Das Interesse an gesunder Ernährung und Fitness ist in der letzten Zeit gestiegen. In diesem Zusammenhang werden Ihnen vielleicht schon häufiger Low Carb Rezepte begegnet sein, die arm an Kohlenhydraten sind. Möchten Sie nicht erst alle Zutaten für Low Carb Rezepte im Supermarkt kaufen, entscheiden Sie sich direkt für eine Kochbox mit Low Carb Gerichten. Unser Low Carb Kochbox-Vergleich zeigt Ihnen die verschiedenen Anbieter, bei denen Sie schnell und bequem eine kohlenhydratarme Box bestellen können. Die Low Carb Kochbox enthält alles, was Sie für ein entsprechendes Gericht benötigen.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich Low Carb auch zum Abnehmen eignet. Möchten Sie diese Ernährungsform kennenlernen, sollten Sie eine Low Carb Kochbox ausprobieren.

Was ist eine Low Carb Kochbox?

Entscheiden Sie sich für eine Low Carb Kochbox, werden Sie mit Zutaten für kohlenhydratarme Gerichte beliefert. Sie bekommen kein Fertiggericht, sondern die Kochboxen enthalten neben den einzelnen Zutaten auch Low Carb Rezepte. Kochen müssen Sie bei einer Kochbox selbst. Bevorzugen Sie eine vegane oder vegetarische Ernährung, können Sie auch eine vegane oder vegetarische Low Carb Kochbox auswählen.

Wo kann ich eine Low Carb Box bestellen?

Der Low Carb Kochbox Vergleich informiert über die verschiedenen Kochbox-Anbieter, die auch Low Carb Rezepte anbieten. Er zeigt Ihnen, wo Sie Low Carb Boxen bestellen und sparen können, da es auch verschiedene Rabatte für Kochboxen mit Low Carb-Gerichten gibt.

Das sind die wichtigsten Low Carb Kochbox Anbieter im Vergleich:

Marley Spoon ist der geeignete Anbieter, wenn Sie die Kochbox ohne Kohlenhydrate für Zuhause bestellen möchten. Sie können aber auch eine Low Carb Kochbox vegan oder vegetarisch erhalten, wie der Vergleich zeigt. Marley Spoon bietet qualitativ hochwertige Low Carb Rezepte, die sich auch für Anfänger eignen.

Die Low Carb Box bestellen können Sie auch bei HelloFresh, wie unser Vergleich zeigt. HelloFresh ist Branchenführer und bietet in jeder Woche ungefähr 33 Low Carb Rezepte. Für alle Low Carb Rezepte werden die Kalorien bei HelloFresh angegeben.

Dinnerly ist ein weiterer Anbieter, bei dem Sie die Low Carb Box bestellen können. Diese Kochbox ist ähnlich wie bei Marley Spoon, da es sich um eine Tochtergesellschaft handelt. Allerdings ist Dinnerly wesentlich günstiger.

Tischlinie bietet die Low Carb Kochbox in zahlreichen Varianten an. Entsprechend Ihrer Vorliebe für Low Carb Rezepte können Sie Ihre Auswahl auch für die vegane, vegetarische oder glutenfreie Kochbox treffen.

Bei Wyldr können Sie leicht eine Low Carb Kochbox bestellen und zwar via App. Pro Woche finden Sie für die Low Carb Kochbox einige Gerichte. Für die Kochbox können Sie bei wyldr auch Ihre eigenen Low Carb Rezepte zusammenstellen.

Low Carb: Eine kohlenhydratarme Ernährung

Der Begriff Low Carb kommt aus dem Englischen und bedeutet niedriger Kohlenhydratgehalt. In einer Low Carb Kochbox sind Zutaten enthalten, die nur über wenige Kohlenhydrate verfügen. Kohlenhydrate sind neben Eiweißen und Fetten die Hauptnährstoffe in der menschlichen Ernährung.

Low Carb Rezepte und Kochbox bedeuten nicht, dass Sie vollständig auf Kohlenhydrate verzichten. Der Kohlenhydratanteil der Low Carb Rezepte ist deutlich geringer als bei einer normalen Ernährung. Die kohlenhydratarme Ernährung kann auch als Diät betrachtet werden.

Unser Low Carb Kochbox-Vergleich zeigt Ihnen Anbieter, bei denen Sie die kohlenhydratreduzierte Box bestellen und Low Carb Rezepte ausprobieren können. Die meisten Low Carb Kochboxen können Sie auch für Ihre Lieblingsgerichte auswählen.

Low Carb Rezepte: Kurzer Rückblick in die Geschichte

Die Low Carb Ernährung ihre Ursprünge bereits in den frühen 1970er Jahren, als der US-amerikanische Kardiologe und Ernährungswissenschaftler Robert Atkins seine Atkins-Diät entwickelte. Bei dieser Diät stehen vorrangig fettreiche Gerichte auf dem Speiseplan.

Wenn Sie eine Low Carb Box bestellen, müssen Sie keine fettreiche Ernährung befürchten. Bei der Low Carb Ernährung, nach der die Kochbox zusammengestellt ist, handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Atkins Diät. In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren hat sich die Low Carb Ernährung in den USA etabliert und sich auch in andere Länder ausgebreitet.

Was passiert bei der Low Carb Ernährung im Körper?

Kohlenhydrate sind wichtige Energielieferanten für den menschlichen Körper. Bekommt der Körper weniger Kohlenhydrate, so wie das bei einer Low Carb Kochbox der Fall ist, muss er seinen Stoffwechsel umstellen, um an die nötige Energie zu gelangen. Die Low Carb Kochbox und die enthaltenen Rezepte sind darauf ausgelegt, Fettreserven im Körper abzubauen. Beim Abbau von Fettsäuren bildet die Leber Ketonkörper, die als Energielieferanten dienen.

Was bedeuten Low Carb Rezepte im Alltag?

Diese speziellen Essensboxen sind für die kohlenhydratarme Ernährung im Alltag ausgelegt. Der Low Carb Kochbox Vergleich zeigt Ihnen, wo Sie Ihre Low Carb Box bestellen können.

Wie funktioniert die Low Carb Ernährungsweise?

Sicher werden Sie sich fragen, ob eine Low Carb Kochbox gesund ist. Eine solche Box enthält viele gesunde Zutaten. Wenn Sie häufiger eine Low Carb Box bestellen, ernähren Sie sich kohlenhydratarm.

Es geht bei der Low Carb Ernährung nicht um den vollständigen Verzicht, sondern nur um eine starke Reduzierung von Kohlenhydraten.

Kohlenhydrate liefern zwar kurzfristig viel Energie, doch kurbeln sie die Insulinausschüttung an, was zu einer schnellen Senkung des Blutzuckerspiegels führt. Die Folge sind häufig Heißhungerattacken.

Low Carb Rezepte sind darauf ausgelegt, nur wenige Kohlenhydrate aufzunehmen und Heißhungerattacken zu vermeiden. In der Low Carb Kochbox sind kohlenhydrathaltige Zutaten vor allem mit Kohlenhydraten in Form von Stärke enthalten. Low Carb Rezepte verwenden daher Reis, Kartoffeln oder Haferflocken. Die entsprechende Kochbox und die darin enthaltenen Zutaten sorgen dafür, dass Sie länger satt sind, da der Körper länger benötigt, diese Kohlenhydrate zu verdauen.

Wie kann ich eine Low Carb Box bestellen?

Möchten Sie eine Low Carb Kochbox bestellen, können Sie den Low Carb Kochbox Vergleich nutzen und den geeigneten Anbieter auswählen.

Wählen Sie die Gerichte entsprechend Ihrer Low Carb Rezepte aus. Geben Sie an, für wie viele Personen Sie die Low Carb Box bestellen und an welchen Wochentagen Sie beliefert werden möchten. Sie erhalten eine Bestellbestätigung. Kommt die Low Carb Kochbox nach wenigen Tagen zu Ihnen nach Hause, können Sie auspacken und die Rezepte ausprobieren.

Welche Low Carb Rezepte sind einfach und schnell zubereitet?

Für die verschiedensten Low Carb Rezepte können Sie die Low Carb Kochbox auswählen. Die Low Carb Rezepte sind für den Alltag ausgelegt und leicht zuzubereiten.

Die Kochbox enthält die Zutaten, die Sie für eine gute Low Carb Ernährung brauchen:

Fleisch

Fisch

Gemüse

Eier

Tofu

Meeresfrüchte

Pilze

Reis, Kartoffeln, Nudeln und Süßspeisen sollten Sie nur in geringer Menge zu sich nehmen. Sie sind zu geringen Anteilen in der Essensbox enthalten.

Die Zutaten, die Sie meiden sollten:

Obst

Hülsenfrüchte

Softdrinks

kalorienreiche Milchprodukte

Eignet sich eine Low Carb Kochbox zum Abnehmen?

Eine Low Carb Kochbox eignet sich zum Abnehmen, wenn Sie sich streng an die Low Carb Rezepte halten und nicht zwischendurch Obst, Softdrinks oder Süßigkeiten zu sich nehmen. Die Low Carb Diät ist gut geeignet, wenn Sie sensibel auf Kohlenhydrate reagieren oder aufgrund einer Krankheit die Kohlenhydrataufnahme reduzieren müssen.

Unterschied zwischen Low Carb und No Carb: Der Unterschied zwischen No Carb und Low Carb besteht darin, dass Sie bei No Carb überhaupt keine Kohlenhydrate zu sich nehmen und bei Low Carb eine geringe Kohlenhydrataufnahme erlaubt ist. Rezepte mit der Low Carb Kochbox sind gesünder als No Carb Rezepte, denn der Körper benötigt auch Lebensmittel mit einem geringen Anteil an Kohlenhydraten, beispielsweise in Form von Stärke. Die Low Carb Kochbox enthält solche Zutaten.