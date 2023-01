Marley Spoon im Test: gesund, einfach und abwechslungsreich

Lecker und gesund - die Gerichte der Marley Spoon Kochbox © pexels.com

Wir haben Marley Spoon getestet: Inhalt, Rezeptvielfalt und Kosten der Kochbox. Eignet sich die Kochbox für Sie? Gibt‘s Marley Spoon Rabatte zum Sparen?

Sie sind auf der Suche nach der perfekten Kochbox, mit der Sie schnell und unkompliziert raffinierte Gerichte zaubern können? Dann probieren Sie doch einmal den Anbieter Marley Spoon aus. Hier können Sie zu günstigen Preisen Ihre Marley Spoon Kochbox nach Wahl bestellen und erhalten als Neukunde sogar Rabatt. Im Folgenden erfahren Sie, wie Marley Spoon im Test abschneidet und welche Vor- und Nachteile Sie erwarten.



Was ist Marley Spoon: ein Erfahrungsbericht

Marley Spoon bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Kochboxen. © Marley Spoon

Bei Marley Spoon handelt es sich um ein Unternehmen, welches Kochboxen unterschiedlichster Art anbietet. Dies bedeutet, dass Kunden sich ihre Lieblingsgerichte sowie ihren Kochbox-Typ – zum Beispiel vegetarisch – aussuchen dürfen und dann regelmäßig eine Box mit allen erforderlichen Zutaten nach Hause geschickt bekommen. Die Anzahl der mitessenden Personen und die Häufigkeit der Sendungen können ebenfalls ausgewählt werden.

Gegründet wurde der Anbieter im Jahr 2014 von Fabian Siegel und positionierte sich als Konkurrent zum anderen großen Kochbox-Anbieter Deutschlands – HelloFresh. Das Konzept hinter Marley Spoon ist einfach: Menschen mit wenig Zeit, einem stressigen Alltag und eventuell wenig Muße zur Ideenfindung beim Kochen sollen ebenfalls in den Genuss exquisiter, gesunder Speisen kommen können. Wer sich also nicht damit beschäftigen will, was als Nächstes auf den Tisch kommt und welche Zutaten dafür wo besorgt werden müssen, gehört zur Zielgruppe von Marley Spoon. Alles, was für die Zubereitung eines Gerichts erforderlich ist - außer einige Basics wie Salz oder Öl - wird nach Hause geschickt. Eine Anleitung zur Zubereitung liegt ebenfalls bei. So kann wirklich jeder ein leckeres Essen zaubern – egal, ob für sich oder andere.



Lieferung bei Marley Spoon im Test

Sie können sich Ihre Kochbox von Marley Spoon an jede Adresse in Deutschland und Österreich liefern lassen. Hierbei werden die vom Unternehmen angegebenen Lieferzeiten eingehalten. Das heißt, Sie können an bis zu drei Liefertagen die Woche Ihre Kochbox empfangen. Außerdem stehen Ihnen morgendliche und abendliche Lieferzeiträume zur Verfügung, zwischen denen Sie auswählen können. So garantiert der Anbieter, dass die verschickte Ware immer frisch bei den Kunden zu Hause ankommt.

In einigen wenigen Regionen Deutschlands und Österreichs kann es vorkommen, dass die angegebenen Lieferzeiträume und-tage nicht eingehalten werden können. In solchen Fällen werden Sie aber über diesen Umstand vorab informiert, sodass Sie sich auf das tatsächliche Lieferdatum einstellen können.

Es ist im Übrigen auch möglich, Lieferungen zu überspringen oder zu pausieren. Dies ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn Sie in den Urlaub fahren oder aus anderen Gründen gerade keine Kochbox benötigen.

Um eine Marley Spoon Kochbox zu erhalten, ist es nötig, ein Abonnement abzuschließen. Einmalige Lieferungen sind nicht möglich. Einen langfristigen Vertrag müssen Sie dennoch nicht eingehen. Eine Kündigung kann jederzeit veranlasst werden.

Marley Spoon liefert die Zutaten passgenau nach Hause. Egal, ob für zwei oder vier Personen – Sie erhalten stets die richtige Menge. © Shutterstock

Das Angebot bei Marley Spoon im Test

Bei Marley Spoon erwartet Sie eine umfangreiche Auswahl möglicher Rezepte für Ihre persönliche Kochbox. Wählen Sie zwischen vielen kreativ gestalteten Gerichten aus und lassen Sie sich die Zutaten passgenau nach Hause liefern. Sie erhalten genau die Mengen, die Sie zur Zubereitung der Mahlzeiten für die angegebene Anzahl an Personen benötigen. Pro Woche werden 30 verschiedene Gerichte angeboten.

Sie können sich bei der Auswahl an verschiedenen Kategorien orientieren. Zu diesen gehören:

Fleisch

Fisch

Geflügel

vegetarisch

vegan

low carb

fit & gesund

familienfreundlich

scharf

ohne Milchprodukte

glutenarm

Meeresfrüchte

unter 30 Min.

Egal, ob Sie also vegetarisch, vegan, gluten- oder laktosefrei essen möchten - Sie können Ihr persönliches Menü ganz nach den eigenen Vorlieben zusammenstellen. Die große Auswahl an Gerichten garantiert, dass Sie auch mit spezifischeren Ernährungsbedürfnissen abwechslungsreiche Mahlzeiten bestellen können. Probieren Sie doch zum Beispiel einmal ein Low-Carb-Kokoshähnchen oder einen Veggieburger à la Caprese. Übrigens: Für Grillfans gibt es regelmäßig BBQ-Gerichte.

Die Kategorie „unter 30 Minuten“ zeigt besonders schnell zuzubereitende Gerichte an. Grundsätzlich sind aber alle Rezepte auf eine durchschnittliche Zubereitungszeit von 30 bis 40 Minuten ausgelegt. Das erklärte Ziel von des Unternehmens ist es ja schließlich, die eigenen Abonnenten im Alltag zu entlasten. Freuen Sie sich also darauf, mit Marley Spoon exquisite Speisen in kürzester Zeit zubereiten zu können.

Im Vergleich zum Konkurrenten HelloFresh bietet Marley Spoon im Test leider keine speziell Thermomix-freundlichen Rezepte an.

Erdacht wurden die Rezeptideen übrigens nicht einfach von irgendjemandem. Marley Spoon beschäftigt in vier Testküchen - in Berlin, Amsterdam, New York und Sydney - Spitzen-Köche, die sich damit beschäftigen, kreative, schnell umsetzbare Rezepte zu konzipieren. Auf die angegebenen Zubereitungszeiten können Sie sich also in jedem Fall verlassen - sie wurden von Marley Spoon im Test geprüft.

Qualität der Zutaten in Ihrer Marley Spoon Kochbox

Welche Zutaten werden nun aber für die Zusammenstellung Ihrer Marley Spoon Kochbox verwendet? Entsprechen die Nahrungsmittel Bio-Qualität?

Die Lebensmittel in einer Marley Spoon Kochbox sind nicht alle ausschließlich bio, auch, wenn natürlich trotzdem hohe Qualitätsstandards angesetzt werden. Die Qualität der Lebensmittel bei Marley Spoon ist im Vergleich zu anderen Anbietern hoch. Es wird sehr auf Frische geachtet. Auch eine ununterbrochene Kühlkette wird für solche Zutaten, die sie benötigen - zum Beispiel Fleisch - gewährleistet. Auf dem Markt wird MarleySpoon im Erfahrungsbericht daher eher dem Premium-Segment zugeordnet. Kunden schätzen den vergleichsweise hohen Frischefaktor der Zutaten ihrer Marley Spoon Kochbox. Nach Ankunft können die Inhalte der Marley Spoon Kochbox in der Regel problemlos mehrere Tage im Kühlschrank gelagert werden.

Die vom Unternehmen ausgewählten Produzenten müssen allesamt strenge Kriterien erfüllen und transparent arbeiten. So setzt sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und hohe Qualitätsstandards ein. Marley Spoon führt regelmäßig selber Qualitätskontrollen durch.

Nachhaltigkeit und Marley Spoon im Test

Neben Qualität wird auch Nachhaltigkeit bei Marley Spoon großgeschrieben. Dies beginnt natürlich bei der Auswahl der Lebensmittel. Das Unternehmen setzt darauf, saisonale Rezepte zu kreieren. Sie erhalten somit Gerichte, deren Zutaten gerade in Ihrer Region Saison haben und nicht um die halbe Welt per Flugzeug eingeflogen werden mussten. Das Unternehmen setzt ferner auf möglichst kurze und transparente Lieferketten. Obst und Gemüse stammen dann also zum Beispiel von Produzenten aus Ihrer Nähe.

Nachhaltigkeit wird bei Marley Spoon großgeschrieben. Der Fokus liegt auf saisonalen Rezepten. © Shutterstock

Als Partner ausgewählt werden von Marley Spoon übrigens vorzugsweise kleine Produzenten und Familienunternehmen. Diese sollen durch die Kooperation in ihrer nachhaltigen Wirtschaft unterstützt werden. Außerdem profitiert Marley Spoon von deren oft jahrzehntelanger Expertise.

Das Thema Fleisch ist für Kunden von Marley Spoon im Erfahrungsbericht oft besonders relevant. Gerade hier wird reine Qualität gefordert. Das Unternehmen setzt ausschließlich auf europäisches Fleisch, welches ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel auskommt. Auch die durchgehende Kühlkette zu Ihnen nach Hause wird beim Transport gewährleistet. Der Fisch in Ihrer Marley Spoon Kochbox ist immer ASC- oder MSC-zertifizeirt, was die Herkunft aus nachhaltiger Fischerei garantiert.

Als wichtigstes Ziel von Marley Spoon gilt nach wie vor, Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Sie erhalten deshalb immer genau portionierte Lieferungen.

Nachhaltige Verpackung der Marley Spoon Kochbox im Test

Auch in puncto Verpackung versucht das Unternehmen neue Maßstäbe zu setzen. So wird eine Marley Spoon Kochbox zum Beispiel aus 100 % Recyclingmaterial hergestellt und kann einfach im Papiermüll entsorgt werden. Inklusive aller Verpackungen sind laut Unternehmen 83 % der Marley Spoon Kochbox recyclebar.

Die mitgelieferten Verpackungselemente lassen sich übrigens auch privat weiterverwenden. So können Sie zum Beispiel Eisbeutel und Kühltaschen einfach weiter gebrauchen. Einige Zutaten der Marley Spoon Kochbox werden aber auch in Plastik verpackt - zum Beispiel Reis oder Nüsse. Diese Verpackungen müssen dann entsprechend entsorgt werden.

Klimaneutralität bei Marley Spoon im Test

Marley Spoon strebt erklärtermaßen Klimaneutralität an. Das Unternehmen möchte Produktion und Versand so klimaneutral wie möglich gestalten und investiert diesbezüglich viel. Sind Emissionen einmal nicht vermeidbar, werden Projekte zur CO₂-Kompensation unterstützt. Ein solches Projekt kann zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen, die dann CO₂ absorbieren, sein.

Marley Spoon – Kosten im Vergleich

Da Marley Spoon auf hohe Qualität setzt, ist es nicht der billigste Anbieter auf dem Markt. Konkurrenten wie zum Beispiel Dinnerly können sich mit etwas günstigeren Preisen sehen lassen, machen aber unter Umständen Qualitätsabstriche. Dennoch scheinen die Kosten von Marley Spoon im Test fair und überschaubar. Wie viel Sie letztendlich zahlen, hängt natürlich von der Anzahl der bestellten Gerichte und der essenden Personen ab. Grundsätzlich gilt: Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird der Preis pro Gericht. Es kann sich für Marley Spoon Kochbox-Fans also lohnen, möglichst viel zu bestellen.

Bestellen Sie zum Beispiel für 2 Personen 3 Gerichte pro Woche, zahlen Sie pro Portion aktuell 6, 81 EUR (Stand Juli 2022). Kaufen Sie für die gleiche Anzahl an Personen dagegen 6 Gerichte pro Woche, liegt der Preis für eine Portion nur noch bei 5, 50 EUR. Wer langfristig und regelmäßig bestellt, kann so bei Marley Spoon Kosten sparen.

Der Versand der Kochbox muss gesondert bezahlt werden. Der Preis hierfür liegt momentan bei 5, 99 EUR.

Marley Spoon – Kosten reduzieren und Rabatte

Wie alle großen Kochbox-Anbieter wirbt auch Marley Spoon im Test exzessiv mit Rabatten für Neukunden. Entsprechende Gutscheine werben meist mit prozentualem Rabatt auf die ersten 1 bis 4 Kochboxen.

Mit unserem Marley Spoon Gutschein können Sie bis zu 90€ Rabatt auf die Kochboxen erhalten.

Die Kosten für eine Box von Marley Spoon reduzieren sich, je größer die bestellten Mengen sind. Wer Marley Spoon ausprobieren möchte, kann als Neukunde meist auch die Lieferkosten einsparen.

Fazit von Marley Spoon im Erfahrungsbericht

Wird der Kochbox-Anbieter Marley Spoon im Test betrachtet, überzeugt er durch seine Vision von Qualität, Frische und Nachhaltigkeit. Auch der Fokus auf Klimaneutralität lässt Marley Spoon im Erfahrungsbericht gut dastehen. Durch das regelmäßige Angebot von Gutscheinen können Kunden – vor allem neue – bei Marley Spoon Kosten sparen.

