My Cooking Box: Die Kochbox aus Bella Italia

Einen italienischer Klassiker - Pasta al Pomodoro - auch zuhause zaubern - mit My Cooking Box ist es möglich © shutterstock

My Cooking Box: La dolce vita für Zuhause. Was bietet die Kochbox? Welche Preise erwarten mich bei My Cooking Box? Unsere Bewertung und Test für Sie.

My Cooking Box ist ein Kochbox-Anbieter, der aus Mailand beziehungsweise dem nahegelegenen Bergamo stammt. Hier ist die Herkunft Programm. Der Service konzentriert sich nämlich ganz auf die italienischen Momente in der Küche. In unserem Test wollen wir Ihnen My Cooking Box vorstellen und uns die Kochbox ansehen.

Dabei erfahren Sie einiges über die Rezepte und Zubereitung der Gerichte sowie, an wen sich die Kochbox für Zuhause richtet. Auch beschäftigen wir uns damit, mit welchen Kosten My Cooking Box verbunden ist und welche Vergünstigungen Sie nutzen können.

Was ist eigentlich My Cooking Box?

My Cooking Box ist in unserem Test-Center der erste Anbieter auf dem deutschen Markt, der ganz auf die beliebte italienische Küche setzt. Mehr noch: MyCookingBox kommt direkt aus Italien zu Ihnen nach Hause.

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Kochboxen aus verschiedenen Kategorien zu bestellen. Unter anderem sind Hauptgerichte, regionale Abendessen sowie Desserts vorhanden. Als besondere Idee für die Vorweihnachtszeit können Sie sogar aus einem Adventskalender auswählen.

Außerdem gibt es Kochboxen für bestimmte Gelegenheiten wie ein romantisches Abendessen. Alternativ können Sie sich von Reisethemen à la „Unterwegs auf den Feldern“ inspirieren lassen. Nachhaltig und günstig: In der Rubrik „Rette eine Box!“ finden Sie Kochboxen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum sich nähert, zu reduzierten Preisen.

Das Angebot umfasst übrigens nicht nur Kochboxen. Auch Gadgets vom Schneidebrett bis zum 100 Prozent Green Besteckset sind mit dabei. Dazu kommen Weine sowie Kombinationsangebote, die eine Zusammenstellung für ein ganzes Menü, eine kulinarische Reise nach Italien und vieles mehr enthalten.

Da My Cooking Box die Erfahrung gemacht hat, dass Viele gerne regelmäßig italienisch genießen wollen, können Sie seit einiger Zeit überdies ein Abo abschließen. Anders als bei den meisten anderen Anbietern von Kochboxen beinhaltet das jedoch keine Zutatenbox für eine Woche, sondern eine monatliche Lieferung mit drei Überraschungs-Rezepten plus Zutaten für je zwei Personen.

Damit richtet sich das Angebot an Menschen, die gelegentlich ein Gericht oder im Abo 3 Gerichte pro Monat aus der original italienischen Küche ausprobieren wollen. Die Erfahrung mit My Cooking Box zeigt ebenfalls, dass auch bei den Zutaten der einzelnen Mahlzeiten mehr der Genuss als die tagtägliche Versorgung mit ausgewogenen Inhaltsstoffen im Fokus steht.

Das Liefergebiet von MyCookingBox umfasst Deutschland und Österreich. Die Lieferung kann allerdings einige Tage in Anspruch nehmen, da die Kochboxen direkt aus Italien kommen. Des Weiteren gibt es die Kochbox von My Cooking Box auf einer italienischen Website, von der Sie Bestellungen zum Versand innerhalb Italiens sowie in andere EU-Länder aufgeben können.

Kochbox von My Cooking Box: Erfahrung und Details

Das erste, was beim Test von My Cooking Box auffällt, ist, dass die Kochboxen in einem Karton kommen, in dem sich umweltfreundliche Papierschnipsel zur Abdämpfung von Stößen befinden. Die Kochboxen selber präsentieren sich in einem attraktiven Outfit mit einem Henkel aus Textilfasern. Die Form erinnert an ein kleines Häuschen und macht sich auch hervorragend als Geschenkbox.

Tolle Idee: Wenn Sie MyCookingBox als Werbegeschenk einsetzen wollen, können Sie die Boxen personalisieren lassen.

Ein außergewöhnliches Merkmal der Kochbox von My Cooking Box ist, dass wirklich alle benötigten Zutaten mit dabei sind. Abgesehen vom Kochwasser gilt das sogar für Dinge wie Salz, Pfeffer oder Olivenöl in jeweils genau den passenden Mengen. Allerdings sind keinerlei frische Zutaten in den Boxen vorhanden. Einerseits sind die für eine gesunde, ausgewogene Ernährung unabdingbar. Andererseits darf es durchaus aber auch einmal ein leckeres Pastagericht oder ähnliches sein.

Kurioses Detail: Gehört Wein zum Rezept, ist selbst der in einem Oneglass-Pak mit dabei.

Ein Vorteil von MyCookingBox ist, dass für den Transport keine Kühlung erforderlich ist. Ferner sind die Zutaten bis zu 12 Monate haltbar. Wer doch etwas Frische dabei haben möchte, findet in vielen Rezepten Hinweise, dass beispielsweise eine Handvoll Basilikumblätter dazukommen kann aber nicht muss. Manchmal finden Sie in solchen Fällen sogar die passenden Basilikumsamen als Geschenk von My Cooking Box in der Kochbox.

Sehen wir uns an, wodurch sich die Rezepte in der Kochbox von My Cooking Box auszeichnen. Sie alle repräsentieren eine bestimmte Region in Italien. Sie wird jeweils in einer kleinen Geschichte vorgestellt. Darüber hinaus gibt es einen Video-Hinweis. Die authentischen Kompositionen stammen von italienischen Spitzen- und Sterneköchen. Sie lassen in die Rezepte für My Cooking Box ihre Erfahrung gekonnt einfließen.

Überdies kommen Menschen, die das Besondere suchen, bei den Zutaten von My Cooking Box auf ihre Kosten: Hier legt das Team von MyCookingBox Wert auf Einzigartigkeit und Produkte, die im Handel in Deutschland wohl nur selten erhältlich sind. Sie stammen vielmehr von engagierten, kleinen und kleinsten Herstellern, die auf sehr persönliche Weise ein typisch italienisches Gefühl vermitteln.

Einzigartigkeit bedeutet dabei auch, dass Sie die Rezepte aus der Kochbox von My Cooking Box ohne die Original-Zutaten kaum nachkochen können. Das ist kein Nachteil, sondern unterstreicht vielmehr die exklusive Erfahrung mit My Cooking Box.

Obwohl die Rezepte Kreationen italienischer Top-Köche sind, lassen sich doch alle leicht, in wenigen Schritten nachkochen. Auch ist die durchschnittliche Zubereitungszeit mit angegeben. Es stehen rund 30 Kochboxen zur Auswahl. Bei den einzelnen Boxen gibt es Hinweise, ob sie vegetarisch oder vegan sind. Im Abo jedoch lässt sich derzeit noch keine entsprechende Auswahl treffen.

Was ist mit den Kosten für den Kochspaß auf italienisch?

Die Preise für eine Kochbox aus dem My Cooking Box Shop beginnen bei etwas über 3 Euro pro Portion. Abhängig von den Zutaten können sie aber auch bei knapp 15 Euro für eine Person liegen. Dann gehören aber Trüffel oder ähnlich edle Zutaten dazu. Die einzelne Box reicht für 2 bis 5 Personen. In einigen Fällen wie bei der Pistazien-Mousse-Torte mit Clementinenmarmelade sind sie sogar für bis zu 8 Portionen ausgelegt.

Im Abo von My Cooking Box liegen die Kosten bei 49,90 Euro pro Kochbox. Enthalten sind 3 Gerichte für je 2 Personen. Die einzelne Portion kostet also etwa 8,30 Euro. Dazu kommen bei My Cooking Box die Kosten für den Versand. Sie betragen 5,99 Euro bis zu einem Wert von 50 Euro. Darüber ist die Lieferung bis zu einem Warenwert von 300 Euro frei.

Im Online-Shop von My Cooking Box bezahlen Sie mit Ihrer Kreditkarte, per PayPal oder via Banküberweisung. Zahlungen im Abo-Bereich können ebenfalls per Kreditkarte oder PayPal erfolgen sowie über den Zahlungsanbieter Klarna. Dort ist auch ein Rechnungskauf möglich.

Zugegeben, die Kosten bei MyCookingBox sind etwas höher als bei vielen anderen Anbietern. Allerdings erhalten Sie dafür exklusive Zutaten, die Sie in ähnlicher Qualität allenfalls im italienischen Delikatessengeschäft finden können. Dort dürften Sie sich jedoch bei ähnlichem Preisniveau kaum ein Sortiment in genau abgemessenen Mengen zusammenstellen können.

Überdies profitieren Sie bei My Cooking Box von der Erfahrung renommierter, italienischer Köche oft mit Sterne-Auszeichnung. Geschmacklich können die authentischen Kompositionen im Test von My Cooking Box mit dem standhalten, was beim guten Italiener serviert wird. Dort indes müssen Sie aller Erfahrung nach mit höheren Kosten als bei My Cooking Box rechnen.

Wie kann ich die Kosten bei My Cooking Box verringern?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um bei My Cooking Box Kosten zu sparen. Beim Abo beispielsweise können Sie sich als Neukunde für einen Probier-Monat entscheiden. Hier kostet die erste Monatsbox nur 29,90 Euro statt 49,90 Euro im normalen Abo. Gefällt Ihnen das Angebot nicht, können Sie nach der Probierbox kündigen.

Hat Sie der Test von My Cooking Box überzeugt, können Sie alternativ zum 3-monatigen Bezug ein Abonnement über 6 Monate abschließen. Dann zahlen Sie je Box nur 39,90 Euro und sparen auch noch die Versandkosten. Ferner erhalten Sie 25 Prozent Rabatt im Shop und Neu-Abonnenten bekommen eine Flasche Prosecco gratis.

Eine weitere Möglichkeit, um bei My Cooking Box die Kosten zu reduzieren, sind Gutscheine. Sie erhalten sie auf den einschlägigen Gutschein-Portalen. Dort suchen Sie sich einfach den günstigsten, für Sie infrage kommenden und gültigen Gutschein aus, lassen sich den Code anzeigen und aktivieren ihn bei der Bestellung. Gutscheine gibt es auch von MyCookingBox selber. Oft liegen sogar einige der Bestellung bei. Bis zu 50 Prozent Rabatt sind hier möglich.

Zusammenfassung unserer Erfahrung im My Cooking Box-Test

My Cooking Box ist die Kochbox für Italienfans. Sie erhalten Rezepte von renommierten, italienischen Köchen. Sie alle haben einen regionalen Bezug. Die Zutaten kommen von kleinen, meist familiären Betrieben aus den Ursprungsgebieten direkt aus Italien zu Ihnen. Auch das trägt dazu bei, dass mit My Cooking Box Gerichte gelingen, die die italienische Küche authentisch wiedergeben.

In den Kochboxen befinden sich wirklich alle Zutaten, die Sie benötigen. Damit kochen Sie bis ins Detail italienisch. Allerdings sind keine frischen Lebensmittel mit dabei. Das hat die Vorteile, dass die Box auf dem Weg zu Ihnen nicht gekühlt werden muss und ihr Inhalt lange haltbar ist.

Sie haben die Wahl, ob Sie eine einzelne Kochbox von My Cooking Box bestellen wollen oder ein Abonnement wünschen. Die Kosten für My Cooking Box sind zwar etwas höher. Angesichts der hohen Qualität und Exklusivität der Zutaten jedoch gerechtfertigt. Typisch italienisch ist zudem das Design der Kochboxen. Es ist so gelungen, dass sie sich auch als Geschenkidee anbieten.

