Kochboxen ohne Abo: Jetzt zubereiten und genießen

Kochbox ohne Abo - leckere Gerichte ohne Verpflichtungen © pexels.com

Zu Hause mit frischen und hochwertigen Zutaten kochen, ganz ohne im Supermarkt Schlange stehe zu müssen? Kochboxen machen‘s möglich. Jetzt können Sie auch Kochboxen bestellen ohne Abo. Somit bestimmen Sie, wann und wie oft Sie eine Kochbox ohne Abo bestellen möchten.

Gibt es überhaupt Kochboxen ohne Abo?

Die klassische Kochbox gibt es im Abo. Dabei wählen Sie die Anzahl an Mahlzeiten und Personen sowie den Liefertag. Die Lieferung erfolgt einmal wöchentlich. So wird gewährleistet, dass die Zutaten frisch bleiben. Die meisten Kochbox-Dienste bieten ein flexibles Abo, das man jederzeit pausieren kann - in der Regel bereits nach der ersten Lieferung.

Möchten Sie das Abo jedoch kündigen, versucht der Anbieter häufiger, Sie zum Bleiben zu bewegen. Theoretisch könnte man also eine Box bestellen und das Abo sofort pausieren. Bei einigen Diensten gibt es eine Probierbox für Neukunden. Andere wiederum bieten die Möglichkeit, Kochboxen ohne Abo zu bestellen.

Vor- und Nachteile von Kochboxen ohne Abo

Es spricht einiges dafür, eine Kochbox zu bestellen ohne Abo. Sie sind flexibler, und auch die Kosten sind übersichtlicher. Außerdem ist eine wöchentliche Kochbox nicht für jeden geeignet. Selbstverständlich können Sie die Lieferung eine Zeit lang aussetzen. In diesem Fall müssen Sie jedoch daran denken, Ihre Einstellungen zu ändern.

Doch gibt es auch Nachteile, wenn Sie eine Kochbox bestellen ohne Abo. Die erhältlichen Rezepte zeigen in der Regel nicht die ganze Vielfalt des Anbieters. Zudem sind Gutscheine und Rabatte meist Abonnenten vorbehalten. Ob Sie eine Kochbox einmalig bestellen oder doch lieber ein Abo abschließen möchten, bleibt Ihnen überlassen.

Wo kann ich eine Kochbox bestellen ohne Abo?

Es gibt mehrere Anbieter, bei denen Sie eine Kochbox ohne Abo bestellen können. Dazu gehören auch große Kochbox-Dienste wie HelloFresh und Marley Spoon.

HelloFresh - Kochbox-Lieferung ausprobieren

HelloFresh ist derzeit der wohl beliebteste Anbieter von Kochboxen auf dem deutschen Markt. Neukunden können die Kochboxen testen, bevor sie sich für oder gegen ein Abo entscheiden. Einzigartig sind die Kochboxen für Thermomix. Obwohl es bei diesem Anbieter nicht möglich ist, eine Kochbox einmalig zu bestellen, können Sie Ihr Abo bei HelloFresh ganz einfach pausieren. Und zwar schon nach der ersten Lieferung. Sie können das Abo dann reaktivieren, wann es Ihnen gerade passt.

Marley Spoon - Pausieren ohne Probleme

Marley Spoon bietet weder Probierboxen noch Kochboxen ohne Abo. Allerdings profitieren Sie als Kunde von flexiblen Bedingungen und können die Lieferung jederzeit pausieren. Bei Marley Spoon erwartet Sie ein riesiges Angebot an Rezepten für jeden Geschmack. Vegetarische Optionen sind natürlich auch dabei.

Dinnerly - Lieferungen überspringen

Dinnerly hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwingliche Kochboxen anzubieten. Bei Dinnerly zahlen Sie in der Regel 50 % weniger als bei anderen Anbietern. Bei diesem Dienst gibt es keine Möglichkeit, eine Probierbox oder eine Kochbox ohne Abo zu bestellen. Sie können jedoch Lieferungen überspringen.

wyldr - jederzeit kündbar

Die Kochboxen von wyldr sind maximal individualisierbar und enthalten lokale und saisonale Zutaten aus biologischem Anbau. Jeder Ernährungsstil wird berücksichtigt: mit Fleisch, vegetarisch, vegan. Bei wyldr gibt es keine Kochboxen ohne Abo im Angebot, allerdings können Sie die Lieferungen jederzeit pausieren oder Ihr Abo kündigen.

Tischline - Kochbox einmalig bestellen

Bei Tischline können Sie Kochboxen ohne Abo bestellen. Neben der Classic-Box stehen Ihnen auch vegetarische sowie vegane Optionen zur Auswahl. Bestellen Sie die gewünschte Kochbox einmalig. Somit müssen Sie sich nicht daran erinnern, Ihr Abo rechtzeitig zu kündigen oder die Lieferungen zu pausieren. Es gilt jedoch zu bedenken, dass eine Kochbox ohne Abo mehr kostet als dieselbe Kochbox im Abo.

Worauf sollte ich achten bei einer Kochbox ohne Abo?

Die Kriterien, nach denen Sie eine Kochbox ohne Abo wählen, sind von Ihren Vorlieben und Wünschen abhängig. Mittlerweile bieten die meisten Dienste vegetarische und sogar vegane Rezepte an. Die Menge ist in der Regel für 2, 4 oder 6 Personen konzipiert. Singles dürften es daher eher schwer haben. Der Preis für eine 2-Personen-Box mit 3 bis 4 Mahlzeiten liegt typischerweise bei rund 40 Euro.

Es gibt jedoch auch günstigere Anbieter. Bei einem günstigeren Dienst wie Dinnerly sind die Rezepte einfacher und erfordern deshalb weniger Zutaten. Wenn Sie auf Bio-Zutaten Wert legen, sollten Sie einen entsprechenden Anbieter wählen. Wyldr ist für seine Bio-Lebensmittel und seine nachhaltige Verpackung bekannt. Statt in einer Box werden die Lebensmittel in einer Tüte geliefert.

Vor dem Bestellen einer Kochbox ohne Abo schrecken vor allem Allergiker zurück. Doch muss dies nicht sein, denn bei jedem Rezept sind die Allergene aufgelistet. Wenn Sie ein bestimmtes Lebensmittel nicht vertragen, wählen Sie ganz einfach ein anderes Rezept. Bestimmte Zutaten können Sie beim Kochen auslassen - beispielsweise ein Nuss- oder Sesam-Topping. Es gibt jedoch auch Anbieter, die Allergien ernst nehmen. Bei wyldr können Sie explizit bestimmte Lebensmittel aus Ihren Bestellungen ausschließen.