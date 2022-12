Probierbox: Die beste Kochbox finden

Für die unschlüssigen gibt es diese Probierbox. © Shutterstock

Hier findest du deine Kochbox

Kochboxen liegen voll im Trend. Zahlreiche Anbieter stehen mit einer umfangreichen Auswahl an Angeboten bereit. Ihr Vorteil: Sie sparen Zeit, Mühe sowie Geld und bereiten verführerische Gerichte zu, die auch Anfängern gelingen.

Aber ist es auch möglich, einmalig eine Probierbox zu bestellen, ohne gleich ein Abo abzuschließen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie zum Test nur eine Kochbox ausprobieren und den weiteren Bezug problemlos stoppen können.

Bei welchen Anbietern gibt es eine Probierbox?

HelloFresh ist der führende Anbieter von Kochboxen in Deutschland. Von Woche zu Woche gibt es eine neue Menüauswahl aus jeweils mehr als 30 Gerichten. Da lässt sich so manche Kochbox ausprobieren. Mit dabei sind neben den Zutaten übersichtlich gestaltete Rezeptblätter. Eine offizielle HelloFresh Probierbox gibt es nicht. Aber Sie können die Lieferungen der Kochbox direkt pausieren, wenn Sie die Probierbox von Hello Fresh nicht überzeugt. Mit einem HelloFresh Gutschein reduzieren Sie die Kosten für die erste Box erheblich.

Zum Test lädt auch Marley Spoon ein. Hier stehen sogar rund 40 Rezepte pro Woche zur Wahl. Die Rezeptkarten sind allerdings digital abrufbar. Wer nicht nur einmalig mit dabei sein möchte, kann sogar für 8 Wochen im Voraus Gerichte auswählen. Ansonsten können Sie ebenso die Kochbox-Lieferung direkt nach einer Box pausieren.

Dinnerly setzt bei seinen Kochboxen besonders auf günstige Preise. Das drückt hier auch bei der Probierbox auf die Kosten. Zudem kommen alle etwa 24 Gerichte, die im wöchentlichen Wechsel angeboten werden, mit wenig Zutaten aus und sind leicht in jeweils 5 Schritten zuzubereiten. Mit einem Dinnerly Gutschein können Sie nicht nur sparen, sondern Sie können jederzeit Ihr Kochbox-Abo in einen Ruhemodus versetzen. Und so erhalten Sie quasi eine Probierbox bei Dinnerly.

Im Mittelpunkt bei etepetete stehen Bio-Boxen, die Gemüse und/oder Obst enthalten. Es stammt nahezu immer aus biologischem Anbau, weist aber in der Regel leichte Schönheitsfehler auf. Ferner gibt es Kochboxen mit Fertigprodukten aus dem typischen Sortiment eines Bio-Ladens. Rezepte liegen, wenn überhaupt, nur als Anregung bei. Mit dem flexiblen Abo in Kombination mit einem Gutschein erhalten Sie eine etepetete Probierbox zum reduzierten Preis.

Der Rewe Lieferservice umfasst praktisch das gesamte vor Ort verfügbare Sortiment der Supermarkt-Kette und funktioniert generell ohne Abo. In weiten Teilen Deutschlands können Sie hier Ihren Einkauf online zusammenstellen und sich zum Wunschtermin innerhalb der Rewe-Geschäftszeiten liefern lassen. Eine offizielle Rewe Probierbox gibt es nicht, da der Lieferservice kein Abo erfordert. Stöbern Sie einfach in den Angeboten und stellen Sie sich mit wenigen Klicks Ihre persönliche Probierbox für Rewe zusammen.

Einfach und ohne Abo eine Kochbox ausprobieren können Sie auch bei Flaschenpost. Der Anbieter ist Getränkelieferdienst und Online-Supermarkt in einem. Der Dienst ist in vielen Teilen Deutschlands verfügbar. In nur 120 Minuten nach der Bestellung ist Ihr Einkauf da. Auch bei Flaschenpost gibt es kein Abo-Modell, d.h. Sie können sich jederzeit mit einer persönlichen Probierbox bei Flaschenpost von der Qualität des Services überzeugen.

Eine Kochbox ausprobieren: Warum lohnt sich der Test?

Eine gesunde Ernährung und die Zubereitung raffinierter Gerichte sind nicht immer leicht in den Alltag integrierbar. Der Einkauf sowie die Arbeit in der Küche sind beschwerlich und zeitaufwendig. Überdies ist es insbesondere in kleineren Haushalten schwierig, Zutaten in passenden Mengen zu kaufen.

Kochboxen, die direkt an Ihre Haustüre geliefert werden, bieten hier eine praktische Lösung. In ihnen finden Sie Rezepte und genau abgewogene Zutaten für schmackhafte Gerichte, die so konzipiert sind, dass sie auch Menschen gelingen, die seltener zum Kochlöffel greifen.

Eine Probierbox lohnt sich also für Singles, berufstätige Pärchen, Familien und alle, die mit wenig Aufwand leicht leckere Mahlzeiten herstellen wollen.

Wie kann man eine Probierbox einmalig bestellen, wenn nicht ohne Abo?

Bevor sich Interessenten dauerhaft entscheiden, möchten sie verständlicherweise vorher so eine Kochbox ausprobieren. Dazu ist eine Probierbox eine gute Möglichkeit.

Die meisten klassischen Anbieter von Kochboxen versüßen Ihnen dabei den Einstieg durch großzügige Neukundenrabatte und Kochbox-Gutscheine. Wenn Sie eine Kochbox ausprobieren wollen, winken Nachlässe von bis zu 90 Euro und weitere Vorteile.

Das lohnt sich. Während die regulären Portionspreise nämlich abhängig von der Größe der Kochbox zwischen 4,38 Euro und 8,38 Euro liegen, können sie mit Rabatt für die Probierbox auf rund 2,50 Euro bis 4,25 Euro fallen. Zudem sparen Sie 5,99 Euro für den Versand.

In der Regel gilt der Rabatt einmalig für die ersten 4 Kochboxen und ist gestaffelt. Außerdem ist bei HelloFresh und bei anderen eine Probierbox ohne Abo nicht direkt vorgesehen. Das braucht jedoch nicht abzuschrecken, da sich der Bezug leicht stoppen lässt.

Dazu brauchen Sie das Abo, wenn Sie nur eine Kochbox ausprobieren möchten, nach der Bestellung der ersten Probierbox einfach nur zu kündigen. Selbstverständlich können Sie auch den kompletten Rabatt nutzen, indem Sie die ersten vier Kochboxen vor der Kündigung annehmen.

Übrigens bietet unter anderem HelloFresh ebenfalls die Möglichkeit an, Geschenkgutscheine zu kaufen. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine von Ihnen gewählte Probierbox ohne Abo, da der Bezug einmalig ist.

Etwas anders sieht es bei Anbietern wie Flaschenpost und Rewe aus. Ihre Lieferung erfolgt grundsätzlich ohne Abo. Es kann sich also bei jeder Box um eine Probierbox handeln, in der neben Alltäglichem auch besondere Spezialitäten oder Neuheiten Platz finden.

Worauf sollte ich bei der Bestellung meiner Probierbox achten?

Natürlich sollen schon in der Probierbox Gerichte sein, die Ihren Vorlieben entsprechen und genau auf Sie zugeschnitten sind. Daher können Sie auf vielfältige Weise auf die Zusammenstellung der Speisen und Zutaten nehmen.

Bei Hello Fresh gibt es bereits bei der Einrichtung viele Wahlmöglichkeiten. So können Sie sich für familienfreundliche, kalorienarme und schnelle Gerichte ebenso entscheiden wie für vegetarische Speisen oder Zutatenlisten, in denen Fleisch und Gemüse beziehungsweise Fisch und Gemüse vorkommen. Bei Marley Spoon und Dinnerly können Sie, falls gewünscht, ankreuzen, dass Sie eine vegetarische Kochbox ausprobieren wollen.

Bei den einzelnen Gerichten ist überdies angegeben, ob sie glutenarm oder glutenfrei sind, ob sie ohne Milchprodukte auskommen, vegan sind, bestimmte Diät-Anforderungen wie Low Carb erfüllen und Ähnliches. So können Sie Ihre persönliche Probierbox zusammenstellen, die optimal Ihren Erfordernissen entspricht.