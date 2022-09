Einfach und abwechslungsreich kochen: Die Rewe Kochbox im Test

Viele Kochboxen bieten heute ein so großes Angebot verschiedener Rezepte an, dass manch eine KundIn mit der Auswahl überfordert ist. Sie würden viel lieber einen einfachen Gemüseauflauf überbacken als ausgefallene Tacofüllungen auszuprobieren? Hier kommt die Rewe Kochbox ins Spiel. Im Test zeigt sich, dass dieser Service wirklich ganz anders als alle anderen Boxen ist. So klappt das Kochen mit Kochboxen von Rewe.

Die individuelle Rewe Kochbox kennenlernen

Wer bereits Erfahrung mit Kochboxen hat, kennt das Grundprinzip. Jede Woche stehen 15 oder 20 Rezepte zur Auswahl, deren Zutaten und Anleitungen bis zur Wohnungstür geliefert werden. Die Rewe Kochbox ist anders. Hier stehen dauerhaft rund 8.000 Rezepte zur Wahl. Wie funktioniert das?

Lieblingsrezepte finden in der Rewe Rezeptwelt

Der Lebensmittelgigant Rewe bietet statt einer klassischen Kochbox ein Kochportal namens Rewe „Rezeptwelt“ mit mehreren tausend Rezeptvarianten an. Von Antipasti bis Weihnachtsgebäck ist hier wirklich alles vorhanden. Die Rezepte sind einfach erklärt und mit einer umfassenden Zutatenliste ausgestattet. Ob einfach oder schwer, gebacken oder Rohkost, fleischlastig oder vegan, alle Rezepte werden mit Produkten aus dem Rewe Angebot zubereitet.

Mit zwei Klicks Rewe Kochbox bestellen

Mit einem Klick können alle Zutaten ausgewählt und in den Warenkorb gelegt und im nächsten gebuchten Lieferslot ausgeliefert werden. Praktisch daran: Sie entscheiden, welche Zutaten Sie benötigen. Für 3 Rezepte mit Zwiebeln und Gemüsebrühe müssen Sie also nicht jedes Mal ein ganzes Netz Zwiebeln und Pulverzubereitung für mehrere Liter Brühe erwerben. Das reduziert die Kosten.

Der Wocheneinkauf abseits der Rezepte kann einfach online mit erledigt werden. Die Lieferung der Rewe Kochbox und übriger bestellter Lebensmittel erfolgt zusammen zum gewählten Liefertermin. Hier profitieren Sie von der riesigen Produktauswahl der Märkte, die sich online ebenfalls wiederfindet.

Frische, Auswahl und Haltbarkeit im Test

Da die Rewe Kochbox ein sehr individuelles Produkt mit tausenden Möglichkeiten der Zusammenstellung ist, können wir uns für unseren Test nur auf die eigene Erfahrung mit Lebensmittellieferungen von Rewe verlassen.

Erfahrung mit Lieferung und Bezahlung

Rewe verfügt über eigene Lieferfahrzeuge mit Kühlung, so kommt der gesamte Einkauf ohne Kühlkettenunterbrechung daheim an, vorausgesetzt Sie sind zu Hause. Die Abstellung auf dem eigenen Grundstück ist nach Absprache zwar möglich, wird aber der Frische wegen nicht empfohlen. Die Rewe Kochbox kann ebenfalls bei einer Filiale mit Abholservice persönlich abgeholt werden, so entfallen mögliche Liefergebühren.

Viel Abwechslung durch riesiges Angebot

Im Test mit verschiedenen Rezepten aus der Rezeptwelt zeigt sich, dass verschiedene Produkte vorgeschlagen werden. Das Bestellsystem schlägt zwar von sich aus Bio- und Markenprodukte vor, über den Button „Alternativen anzeigen“ können jedoch auch „Ja!“-Produkte und günstige Optionen zu geringeren Kosten ausgewählt werden.

So stellen Sie sicher, dass Sie tatsächlich so einkaufen, wie Sie es vor Ort tun würden. Die Auswahl ist riesig, lässt sich jedoch über eine Navigation nach Art des Rezeptes (Torte, Hauptspeise, Getränk, Snacks usw.) filtern. Favoriten können im eigenen Kochbuch des Nutzerkontos einfach gespeichert werden.

Drogerieartikel und weitere Angebote mitbestellen

Ein riesiger Pluspunkt für die Rewe Kochbox ist der kombinierte Einkauf. Ob Hygieneprodukte, Haushaltswaren oder frisches Fleisch, das Rewe Onlineangebot bietet tausende Produkte frei Haus. So ist es beispielsweise möglich, für 4 oder 5 Rezepte pro Woche einzukaufen und zusätzlich Toilettenpapier, Seife, Reiniger und vieles mehr zu bestellen. So reduzieren Sie nachhaltig auch den CO2-Abdruck der Lieferfahrt.

Das kostet das Kochen mit der Rewe Kochbox

Unserer Erfahrung nach entsprechen die Preise im Rewe Onlineshop den Preisen in den meisten Filialen. Auch die günstige Hausmarke „Ja!“ ist über das Onlineangebot verfügbar und kann für die Rewe Kochbox ausgewählt werden. Sie zahlen online per Visa, American Express, Mastercard, PayPal oder auf Rechnung.

Müssten für jedes Rezept alle Zutaten neu erworben werden, würden 4 Portionen Spinat-Kartoffel-Gratin beispielsweise rund 14 Euro mit vorgeschlagenen Zutaten kosten. Im Mittel lassen sich Rezepte mit Fleisch auf etwa 3 Euro pro Portion herunterrechnen, vegetarische Gerichte auf 2 Euro pro Portion. Teure Highlights mit Bio-Fleisch oder besonders teuren Zutaten sind eher die Ausnahme.

Rewe Kochbox günstiger bestellen: So funktioniert es!

In der Rewe Rezeptwelt sehen Sie bereits vor dem Einkauf, ob ein Produkt gerade im Angebot ist. Es kann sich also lohnen, Rezepte mit dieser Zutat zu suchen und für die nächste Lieferung zu bestellen, um Kosten zu reduzieren.

Rewe ist Partner des PAYBACK-Punktesystems. Für jeden Einkauf sammeln Sie in der App Punkte. Oft sind hier auch Rewe Gutscheine für den Lieferservice verfügbar.

Im Test zeigt sich außerdem, dass die teuersten Zutaten der Rezeptideen aktuell meist Fleisch und Fisch sind. Mit vegetarischen Rezepten sparen Sie also zusätzlich und tragen zur gesunden Ernährung Ihrer Familie bei.

Fazit: Volle Kontrolle über Angebot und Kosten

Bei der Rewe Kochbox handelt es sich um die wohl individuellste Kochbox. Sie kann fleischlastig, vegetarisch oder vegan, paleo oder als Rohkost zusammengestellt werden. Lassen Sie sich von der Rezeptwelt inspirieren oder bereiten Sie eigene Lieblingsrezepte zu.

Die Kosten bewegen sich unserer Erfahrung nach im unteren Bereich, je nach Auswahl. Vier Portionen lassen sich oft bereits für 5 oder 6 Euro gesamt kochen. Das Angebot eignet sich für AnfängerInnen und Hobbyköche, die genau wissen, was sie von der Rewe Kochbox erwarten.

