Kochbox-Rezepte: Abwechslungsreich und schnell genießen

Teilen

Diese Kochbox Rezepte helfen dir bei deinem nächsten Dinner. © Shutterstock

Rezeptempfehlungen für dein nächstes Dinner

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts

Nach Feierabend selbst kochen scheitert mitunter an der zur Verfügung stehenden Zeit. Wer mag und kann schon nach einem langen Arbeitstag umständlich einkaufen und dann noch in der Küche stehen? Einfacher geht es mit einer Kochbox. Rezepte stehen reichlich zur Auswahl, alles, was für ein Gericht benötigt wird, können Sie mit einem Klick bestellen. Wir stellen beliebte Anbieter und ihre Boxen vor.

Essen zu zweit oder mit Freunden: Rezeptauswahl

HelloFresh zeigt auf seiner Homepage Rezepte für Singles. Derzeit scheint es aber nur möglich zu sein, sich für eine Zwei-Personen-Box zu entscheiden oder als Single direkt für 2 Tage zu kochen. Marley Spoon, Dinnerly und Tischline bieten wahlweise eine Box für zwei oder für vier Personen an. Rewe hat seine Rezepte und die dazu passenden Lieferungen auf vier Personen zugeschnitten.

Marley Spoon: Jetzt bis 90€ Rabatt sichern

Die Kochboxen von HelloFresh, Marley Spoon und Dinnerly kommen im Abo, wer eine oder mehrere Wochen aussetzen will, muss dies nur in seinem Kundenkonto vermerken. Bei Rewe wird bestellt, wann immer man Lust auf unkompliziertes Kochen hat. Auch bei den Rezepten pro Lieferung ist Raum für Flexibilität. Abgesehen von einer Mindestanzahl gibt man einfach an, für wie viele Wochentage man sich an den leckeren Speisen erfreuen möchte. Drei Gerichte als Hauptmahlzeiten bestellen, an vier Tagen selber kochen ist also jederzeit möglich.

REWE Kochbox: 10€ Rabatt auf Ihre Bestellung

Die Rezeptvielfalt kann sich bei HelloFresh mit wöchentlich 30 Rezepten sehen lassen, zusätzlich gibt es Desserts und Extras optional zu den Boxen dazu. Marley Spoon punktet mit 40 Rezepten und bei Rewe mit seiner freien Rezeptwahl aus saisonalen Gerichten und Klassikern. Etwas weniger sind es bei Dinnerly, nämlich im Schnitt 24 pro Woche.

HELLOFRESH: Jetzt bis 90€ Rabatt sichern

Bei Tischline erwarten Sie 50 Rezepten im Monat. Aber umgerechnet auf diesen Zeitraum ist es dennoch leicht möglich, jeden Tag ein anderes Gericht auf den Tisch zu bringen. Hier bleibt genug Spielraum, entsprechend dem eigenen Geschmack für Abwechslung zu sorgen. Bei diesem Anbieter gibt es auch Kochboxen ohne Abo, sodass Sie ganz einfach Tischline und das Konzept “Kochbox” ausprobieren können.

Mit Code KOCHBOX7 direkt 15% sparen

Je nach Kochbox wählen Sie bei Marley Spoon, HelloFresh, Dinnerly sowie Tischline Gerichte, die Ihren Vorlieben entsprechen, wie proteinreiche Kost, für Kinder geeignete Speisen, vegetarische und vegane Rezepte und auch für Fisch oder Fleisch stehen eigene Sparten zur Auswahl. Das erleichtert zum einen den Überblick, zum anderen fängt das Zeitsparen bereits hier an. Nichts muss mehr abgewogen werden, alles kommt fertig portioniert ins Haus.

Dinnerly: Jetzt 60€ Rabatt sichern

Rezepte: Genuss aus der Kochbox

Der große Küchenzauberer müssen Sie nicht sein, wenn Sie mit der Kochbox Rezepte nachkochen möchten. Die meisten Gerichte sind im Handumdrehen zubereitet. Kaum eine Speise dauert länger als 30, 40 Minuten. Optional können zudem bei den einzelnen Anbietern noch besonders schnelle Gerichte gewählt werden. Bei anderen steht die Zubereitungszeit auf den Rezepten, sodass Sie auch hier noch einmal eine Auswahl treffen können.

Praktisch und zeitsparend ist zudem, dass die Zutaten nicht mehr abgewogen werden müssen. Sie kommen so ins Haus, wie sie im Rezept vorgesehen sind. Eine Ausnahme bilden die Grundlebensmittel, die man bereits in der Küche haben sollte, wie etwa Öl und andere Speisefette, Zucker und Salz. Was Sie zusätzlich für eine Speise brauchen, ist auf den Rezeptkarten vermerkt. Bei Rewe können Sie einzelne Zutaten abwählen, wenn diese noch in Ihrem Vorrat sind.

Schritt für Schritt zum Essgenuss: per App oder Karte

Online oder per App kommen zur Kochbox die passenden Rezepte ins Haus. HelloFresh hat sogar darüber hinaus eine Auswahl an Gerichten online, die Sie jederzeit mit eigenen Zutaten - oder übriggebliebenen Lebensmitteln aus den Boxen - nachkochen können. Dieser Anbieter überzeugt auch dadurch, dass er Videos für seine Rezepte anbietet. Bilder zu den fertigen Gerichten sind nahezu überall dabei. Sie sind hilfreiche Anrichte- und Serviertipps.

Alle Gerichte sind zudem so kreiert, dass sie mit nur wenigen Schritten tellerfertig werden. Praktisch für alle, die auf Kalorien und/oder Nährstoffe achten: Diese Angaben sind auf den Rezepten. Zutatenlisten über die Herkunft finden sich teils ebenfalls bei den verschiedenen Anbietern, ebenso Hinweise auf Allergene. Sollten darüber hinaus Fragen offen sein, ist das kein Problem. Jeder Anbieter stellt eine Kundenhotline, ein Kontaktformular oder einen Chat zur Verfügung. So kann vor der Auswahl von Gerichten nachgefragt werden, ob es wirklich geeignet ist.

Das spricht dafür: Kochbox-Rezepte nutzen

Die ewigen Überlegungen, was morgen - oder gar heute Abend - gekocht werden soll, fallen dank der Kochbox von HelloFresh, Marley Spoon, Dinnerly und Tischline weg. Das Aussuchen der Rezepte bei Rewe geht ebenso rasch. Die Angebote wechseln wöchentlich, sodass immer etwas Neues auf den Tisch kommt. Neben der Zeitersparnis für Einkaufen und Abwiegen zählt noch eine weitere wertvolle Ersparnis: Lebensmittel verderben nicht, weil Sie genau die Menge bekommen, die Sie wirklich brauchen.

Sollte einmal ein Gewürz oder eine andere Zutat für ein Rezept in der Kochbox sein, das Sie beim ausgesuchten Gericht nicht mögen, ist das kein Problem. In den speziellen Verpackungen halten die Zutaten längere Zeit frisch als angerissene große Portionen. Sie können Saucen, Gewürze, Dressings, aber auch Brot, Hülsenfrüchte oder Kokosmilch dann einfach aufheben und für Ihre eigenen Kreationen verwenden. Die meisten Verpackungen können zudem problemlos recycelt oder wiederverwendet werden, beispielsweise die Papiertüten für Bio-Müll oder die Kartons für die Aufbewahrung von Gegenständen.