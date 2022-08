Kochboxen zu Silvester: Für ein gemeinsames Kochvergnügen

Kochboxen zu Silvester machen aus einem feierlichen auch einen entspannten Jahreswechsel für den Gastgeber © shutterstock

Mit einem leckeren Essen ins neue Jahr starten? Mit einer Kochbox gelingt das Festessen leicht. Wir haben die besten Anbieter im Überblick!

Kochboxen werden immer beliebter. Mit ihren portionierten Zutaten lässt sich die Zeit für den aufwändigen Einkauf sparen. Außerdem verwerten Sie auf diese Weise alle mitgelieferten Lebensmittel, sodass kaum Abfall entsteht und der Lebensmittelverschwendung der Kampf angesagt wird. Wenn Sie auf der Suche nach dem besonderen Essen für die Festtage sind, werden Sie für diesen Anlass ebenfalls bei verschiedenen Anbietern fündig. Ob Sie ein Candle Light Dinner für Zuhause bestellen oder themenbezogene Kochboxen für Silvester ordern - lassen Sie sich verwöhnen und erleben Sie eine ganz besondere Art zu kochen.

Was unterscheidet klassische von speziellen Kochboxen für bestimmte Anlässe?

Zu festlichen Anlässen sorgen alle Anbieter von Kochboxen dafür, dass Sie besondere Rezepte und die dafür notwendigen Zutaten wählen können. Dank ausführlicher Rezeptkarten kochen Sie ganz besondere Gerichte an den Feiertagen, die Freunde und Familie begeistern werden.

Wählen Sie Gerichte, die mehrere Gänge beinhalten oder gönnen Sie sich an diesen Tagen eine Themenbox. Bestellen Sie sich eine vegetarische Silvester Kochbox oder wählen Sie Ihre asiatischen Lieblingsgerichte. Sie können mit einer Silvester Kochbox auch zu einem Jahreswechsel mit italienischem Wein und landestypischen Spezialitäten einladen. Sie haben die Wahl.

Während klassische Kochboxen meist Rezepte beinhalten, die auf die Saison angepasst sind oder zu den bevorzugten Gerichten aller Kunden gehören, werden Sie zu den Festtagen mit besonderen Gerichten verwöhnt. Scheuen Sie sich nicht vor neuen Herausforderungen, selbst Ungeübte schaffen es, aus den gelieferten Zutaten mithilfe einer detaillierten Anleitung ein festliches Menü zu zaubern.

Welche Vorteile hat es, eine Kochbox zu Silvester zu bestellen?

Verschwenden Sie Ihre Zeit an den Feiertagen nicht mit Einkäufen in überfüllten Läden. Lassen Sie sich mit Kochboxen zu Silvester oder anderen Feiertagen alles liefern, um ein Festmahl in entspannter Atmosphäre zu zaubern. Durch eine gemeinsame Auswahl kommt kein Familienmitglied zu kurz, gleichzeitig müssen sich alle auf ein Menü einigen, sodass es keine Diskussionen gibt.

Probieren Sie eine Silvester Kochbox aus und überraschen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Sie werden sehen, dass alle glücklich sind, wenn sie mit einem extravaganten Essen überrascht werden. Selbst spezielle Gewürze sind bereits in den Kochboxen vorhanden, sodass Sie sich nur noch an den Herd stellen müssen. Schenken Sie als Mann Ihrer Frau einen freien Abend, indem Sie sie beispielsweise mit Kochboxen für Silvester überraschen.

Wer bietet Kochboxen für Silvester an?

Natürlich können Sie für die Feiertage Essen im Restaurant bestellen und dieses in den eigenen vier Wänden genießen. Abwechslungsreich und kreativ wird es jedoch, wenn Sie die Angebote von HelloFresh, Marley Spoon, MyCookingBox oder anderen Anbietern nutzen und das Festessen mit allen Anwesenden zubereiten.

HelloFresh: Silvesterbox vom Marktführer

Dieses Unternehmen zählt zu den bekanntesten Anbietern von Kochboxen und bietet klassische, vegetarische und vegane Gerichte an. Die Preise pro Gericht orientieren sich an der Menge der bestellten Portionen. Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird der Einzelpreis. Zwei verschiedene Gerichte pro Woche für zwei Personen kosten 31,50 Euro. Wählen Sie fünf Gerichte für zwei Personen, schlagen diese mit 54,50 Euro zu Buche. Sie bekommen die Gerichte vorgeschlagen, können aber bis zum Freitag die Auswahl ändern und Ihrem Geschmack anpassen.

Die Liefertage lassen sich auswählen und wenn Sie mit der Lieferung pausieren möchten, lässt sich das mit nur einem Klick einstellen. Die HelloFresh Kochboxen werden von DPD und UPS geliefert. Sofern Fleisch und Milchprodukte im Rezept enthalten sind, werden diese mit Kühlbeuteln versehen. Jedem Paket liegen Kochkarten bei, die es mit ihren Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereits Kindern möglich machen, selbstständig zu kochen.

Für Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Silvester, aber auch Valentinstag bietet HelloFresh meist ein 3-Gänge-Menü an, das die ganze Familie begeistern wird.

Marley Spoon: Herzhafte Kochbox für Silvester

Das Unternehmen wurde 2014 ins Leben gerufen und liefert innerhalb Deutschlands sowie in Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien, den Niederlanden und sogar in den USA und Australien. Die Preise bei einer Marley Spoon Box für zwei Personen liegen zwischen 6,59 und 8,99 Euro pro Gericht. Auch hier sinkt der Einzelpreis, je mehr Mahlzeiten pro Woche bestellt werden.

Die Portionen sind großzügig bemessen und alle Zutaten eines Gerichtes befinden sich in einer separaten Papiertüte. Geliefert wird am Dienstag, Mittwoch und Freitag, das Zeitfenster reicht allerdings über den ganzen Tag. Jede Woche bietet Marley Spoon über 30 neue Gerichte an, die auch vegetarische und vegane Rezepte enthalten.

Der Fokus spezieller Kochboxen für Silvester oder Weihnachten liegt bei Marley Spoon auf deftige und herzhaften Gerichten.

My Cooking Box: Silvester wie in Italien

Sie haben Lust auf ein italienisches Candle Light Dinner für Zuhause an Silvester? Bestellen Sie doch eine italienische Kochbox mit originalen Rezepten und Zutaten. Bei My Cooking Box gibt es kein Abonnement, denn Sie wählen jeweils ein Gericht und bekommen alle notwendigen Zutaten samt Kochanleitung geliefert. Dabei stecken Lebensmittel im Paket, die es außerhalb von Italien oft nur selten zu kaufen gibt.

Wünschen Sie für mehr Abwechslung eine Gourmetbox für 2 oder steht eine Familienfeier ins Haus, ordern Sie eine Kombo-Box. In dieser sind mehrere Gerichte sowie Wein und Überraschungen enthalten, sodass Freunde und Familie großzügig bekocht werden können. Die Zutaten sind zwischen drei Monaten und bis zu einem Jahr haltbar, frische Lebensmittel werden nicht geliefert. Durch Angebote und Rabatte sind Kochboxen für fünf Personen zu bestimmten Zeiten bereits ab 16 Euro zu beziehen.

Auch bei My Cooking Box finden sich leckere Gerichte für eine Silvester-Kochbox.

Eignet sich eine Kochbox zu Silvester als Geschenk und wenn ja, für wen?

Es müssen nicht nur der Partner oder die Partnerin sein, die mit Kochboxen zu Silvester, Weihnachten oder Ostern überrascht werden können. Denken Sie auch an Ihre Eltern und erwachsenen Kinder, für die Kochboxen zu Silvester eine tolle Geschenkidee sind. Beim Kochbox-Anbieter HelloFresh haben Sie beispielsweise regelmäßig die Möglichkeit, eine kostenlose Box an einen Menschen zu schicken, der Ihnen am Herzen liegt.

Bevor Sie zu Weihnachten für Ihren Schatz ein Geschenk kaufen, sollten Sie eine Silvester Kochbox bestellen und einen Kochabend mit der Familie oder Freuden organisieren. Das wird für eine tolle Atmosphäre sorgen, weil Kochboxen für Silvester etwas Ausgefallenes sind. Machen Sie jemanden mit einer Silvester Kochbox glücklich und nutzen Sie die gemeinsamen Stunden für ein geselliges Beisammensein. Sie werden sehen, dass Freunde und Familie von solch einem Geschenk begeistert sein werden.