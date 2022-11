Kochbox von Stefano Zarrella: Italien für Zuhause

Die Stefano Zarella Kochbox © Shutterstock

Das italienische Dolce Vita steckt in dieser Kochbox

Kochboxen sind ein interessantes Angebot, das es in verschiedenen Varianten gibt. Hier erfahren Sie interessante Details zu Kochboxen allgemein. Vor allem aber spannende Infos zu der Kochbox von Stefano Zarrella und Beispiele attraktiver Rezepte. Ihre Lust auf gesunde, leckere italienische kulinarische Köstlichkeiten steigt garantiert!

Kochboxen: Varianten mit Vor- und Nachteilen

Herkömmliche Kochboxen sind als gelieferte oder selbst abgeholte Zutaten einschließlich Rezept für eine bestimmte Mahlzeit gedacht. Die Zubereitung der speziellen Gerichte erfolgt dann jeweils daheim durch den Besteller selbst. Sie sparen Einkaufswege, lernen neue Rezepte kennen.

Die Kochbox von Stefano Zarrella ist eine etwas andere Lösung. Mit der Kochbox von Stefano Zarrella erhalten Sie keine Zutatenlieferung, allerdings viele liebevoll gestaltete, individuelle Rezepte. Langjährige Erfahrung, günstige Preise und insgesamt 60 äußerst leckere Rezepte sprechen für die besondere Qualität der Zarrella Kochboxen. Die Kochleidenschaft der ganzen Zarrella Familie steckt hinter diesen Rezepten.

Klassische Anbieter für italienische Kochboxen für Gourmets

Stefano Zarrella, aber auch Sterneköche wie Tim Mälzer oder Alexander Herrmann bieten tolle Gourmet-Kochboxen an. Keine Frage. Wer es allerdings eher praktisch mag und sich den Einkauf passender Lebensmittel sparen möchte, findet auch bei den klassischen Anbietern für Kochboxen im Vergleich genügend Rezepte aus der italienischen Region, die den feinen Gaumen kitzeln können.

Italienische Rezepte für Feinschmecker bei HelloFresh

Bei HelloFresh können Sie einfach gezielt nach italienischen Rezepten suchen. Ob nun Sizilianische Pasta oder Pasta Bufala! mit Pistaziencrumble & Mozzarella - das Angebot an italienischen Gerichte ist bei HelloFresh sehr abwechslungsreich. Neben dem Rezept finden Sie alle nötigen Zutaten für leckere Gerichte in der HelloFresh Kochbox. So können Sie direkt loslegen.

Marley Spoon für Experimentierfreudige

Marley Spoon weiß wie gut italienische Gerichte bei ihren Kunden ankommen. Deshalb gibt es regelmäßig Gerichte mit Pasta, die Sie sich bequem nach Hause liefern lassen können. Sie mögen außergewöhnliche Gerichte? Dann überzeugen Sie bestimmt Marley Spoon-Rezepte wie z.B. Überbackene Ricotta-Spinat-Girasole oder Penne mit Rauchmandeln und Brokkoli in veganer Cashew-Tomaten-Creme.

My Cooking Box mit original italienischen Zutaten

My Cooking Box ist ein junges, in Italien ansässiges Unternehmen, das ihre Gourmetboxen europaweit verschickt. Mit diesen Boxen holen Sie sich einen kleinen Italien-Urlaub direkt in Ihre Küche. Entworfen sind die Rezepte bei MyCookingBox unter anderem von Italo Bassi, der 27 Jahre lang das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant „Enoteca Pinchiorri“ in Florenz leitete. Verwöhnen Sie sich mit bspw. Venezianisches Abendessen mit Linsencrepes und Subioti oder Toskanische Pici mit Trüffel und Sardellen.

Wenn italienischer Ursprung eine ganze Familie beflügelt

Die Kochbox von Stefano Zarrella, besser gesagt, deren aktuell vier Teile mit je 15 Spezialrezepten, bergen eine großartige Vielfalt köstlicher Speisen. Stefanos Eltern, Clementine und Bruno Zarrella, sein Bruder, der Sänger Giovanni sowie dessen Ehefrau Jana Ina, alle sind „Gourmet verdächtig“. In den Sets Einfach Italien, Low Carb, Mangiare mit Mama und Für die ganze Famiglia finden Sie viele italienische Köstlichkeiten. Von Avocado-Pasta über Pizza-Sticks, Spaghetti-Omelett bis zur Zucchini-Rolle ist in den Kochboxen von Stefan Zarrella eine Fülle an Gaumenfreuden enthalten. Etliche Rezepte stammen auch aus dem Erfahrungsgut von Stefanos Mutter Clementine.

Kochbox Stefano Zarrella: praktisch, preiswert, vielfältig

Wenn Sie sich für die Kochbox individuell entscheiden, können Sie darin bis zu 5 Rezept-Sets von Stefano Zarrella unterbringen. Die praktische, weiße Metallbox mit Deckel passt mit ihrem ansprechenden Design in jede Küche. Die 15 Rezeptkarten je Set sind aus folienkaschiertem mattem Papier, DIN A5 Querformat, Box mit 2 Sets für 35 Euro.

Die Kochbox von Stefano Zarrella dem Hobby- und Instagram-Koch, können Sie jederzeit online erwerben. Die Preise für die Sets zur Kochbox von Stefano Zarrella liegen bei 9.90 Euro für Mangiare mit Mama und Für die ganze Famiglia. Die anderen beiden Sets kosten je 15 Euro, die Kochbox Stefano Zarrella Individuell mit vier Sets gibt es für 54.60 Euro.

Vier tolle Rezeptsets für viel Kochspaß zu Hause

Im Set Einfach Italien sind einige Geheimtipps aus den Rezepten der Familie Zarrella enthalten. Im Set Low Carb in der Kochbox von Stefano Zarrella sind viele Rezepte, um gesunde Snacks selbst daheim zu kreieren. Mangiare mit Mama bietet Lieblingsrezepte von Stefano und Mama, spezielle Familienrezepte finden Sie im Set Für die ganze Famiglia.

Das ist das Besondere, wenn Sie eine Kochbox von Stefano Zarrella nutzen, Sie haben viel Auswahl an unterschiedlichen Rezepten und Möglichkeiten für eigene Kreativität. Beispielsweise mit freien Kombinationen einzelner Rezepte. Dadurch macht Ausprobieren und Kochen so richtig viel Spaß.

Was die Koxbox Stefano Zarrella alles bietet

Mit dem Erwerb eines einzelnen Rezeptsets bzw. einer Kochbox von Stefanao Zarrella können Sie einen ganz individuellen Test durchführen. Sie lernen die einzelnen Zubereitungsschritte kennen, erfahren auch etwas über Nährwerte der einzelnen Zutaten. Sehr schön sind auch die Fotos, die Stefano jeweils mit einem fertigen Gericht zeigen.

Ihren ersten Test haben Stefanos Rezeptboxen und Rezeptsets schon im Sommer 2021 bravourös bestanden. Schon einige Stunden nach Herausgabe war die erste Auflage vergriffen. Die Fans sind begeistert und nutzen weiterhin freudig die folgenden Neuerscheinungen.

Ein leckeres Beispiel aus dem Rezepte Set Einfach Italien

Eine Avocado Pasta mit Zitronen-Sauce, sogar für Veganer. Diese Avocado-Zitronen Sauce passt zu praktisch allen Nudeln. Als Zutaten sind nötig:

150g Spaghetti, 30g Cashnew Nüsse, eine Avocado, zwei Knoblauchzehen, eine halbe Zitrone, etwas Basilikum, eine Creme Vega, ein Esslöffel Olivenöl und Gewürze nach Geschmack.

Zubereitung: Spaghetti in einem Topf kochen. Die anderen Zutaten zusammen in Küchenmaschine zu einer Sauce mixen oder mit Pürierstab pürieren. Sauce in Pfanne warm machen, gekochte Spaghetti dazu geben, umrühren und - guten Appetit!

Rezepte und Erfahrung von Stefano Zarrella für besonder Genüsse

Mit einer Kochbox von Stefano Zarrella und den verschiedenen Rezeptesets erhalten Sie großartige Inspirationen für gesunde und schmackhafte Speisen. Probieren Sie es aus! Bella Italia lässt dabei grüßen und natürlich Stefano und Giovanni Zarrella mit der gesamten Großfamilie.