Gourmet-Kochboxen von Steffen Henssler im Test

Die kulinarische Genuss-Kochbox für Anspruchsvolle!

Kochboxen sind nicht erst seit Corona und den Lockdowns so angesagt wie noch nie. Dabei handelt es sich um Pakete, die frische Zutaten und Kochrezepte enthalten, mit denen bestimmte Gerichte kinderleicht zubereitet werden können, ohne dass Sie extra einkaufen gehen müssen. Die gesamten Zutaten sind genau auf die jeweiligen Gerichte abgestimmt und so bleiben auch keine unerwünschten Reste nach dem Kochen übrig. Neben Anbietern wie HelloFresh haben nun auch Chefköche wie Steffen Henssler die Möglichkeit der Kochboxen für sich entdeckt. Mit Hensslers Kochbox kommt quasi die Kochshow auf diese Weise direkt zu Ihnen nach Hause.

Hensslers Kochbox: Was steckt in der Gourmetbox?

Der Chefkoch Steffen Henssler verwöhnt Ihren Gaumen mit ausgefallenen Barbecue Gerichten aus der asiatischen, italienischen und weiteren Kochtraditionen. Die Gerichte, die in Hensslers Kochbox enthalten sind, können Sie dank beiliegender Anleitung problemlos zu Hause auf Ihrem Grill oder Herd selbst zubereiten. Die passenden Zutaten in den richtigen Mengen sind in den einzelnen Kochboxen bereits enthalten. Dabei setzt der Sternekoch Henssler auf Premiumprodukte, die besonders köstliche Gerichte auf Ihren Tisch zaubern.

Dies ist jedoch nicht für jeden erschwinglich, da Qualität nun mal ihren Preis hat. Sind Sie jedoch ein echter Gourmet, der sich gern auch einmal ein ausgefallenes Mahl kreieren will, dann ist Hensslers Kochbox für Sie genau das Richtige. Die Gourmet-Kochbox bekommen Sie in vielen Online-Shops, wo Sie aus einer von mehreren verschiedenen Angeboten wählen können, um Ihren Gaumen so richtig zu verwöhnen. Der Versand der Kochboxen erfolgt nach der Aufgabe der Bestellung bequem zu Ihnen nach Hause.

Alternative Anbieter für köstliche Kochboxen für Gourmets

Neben Steffen Henssler gibt es noch andere Starköche wie Alexander Herrmann, die das Prinzip Kochboxen für sich entdeckt haben. Aber auch die Anbieter von klassischen Kochboxen haben erkannt, dass es ab und zu ein besonderes Menü sein muss. Dementsprechend finden Sie auch bei folgenden Anbietern Gourmetboxen für unterschiedliche Anlässe:

Innovative Rezepte zum Valentinstag bei HelloFresh

Bei HelloFresh können Sie ein komplettes Valentinstags-Menü bestellen. So können Sie entweder den Partner oder die Partnerin am Tag der Liebe kulinarisch überraschen. Oder Sie laden als Single eine Person, die Sie gern mögen, zum gemeinsamen Kochen ein. Bei HelloFresh haben Sie die Wahl, ob Sie das vorgeschlagene Festtagsspecial nutzen oder sich selbst ein tolles Menü zusammenstellen. Die Kosten für eine Gourmetbox von HelloFresh sind deutlich günstiger als bei Hensslers Kochbox.

Leckere Gerichte zu Weihnachten bei Marley Spoon

Marley Spoon bietet ebenfalls Kochboxen mit frischen Zutaten zu speziellen Feiertagen an. So gehört die Gourmetbox von Marley Spoon zu Weihnachten zu den beliebtesten Kochboxen des Anbieters. Hier gestalten Sie Ihr Festtagsessen mit drei Gängen einfach selbst und können so auf die Vorlieben aller Familienmitglieder leicht eingehen. Egal ob Hauptgericht, Vorspeise oder Desserts und Kuchen.

My Cooking Box mit speziellen Gourmetboxen für viele Gelegenheiten

My Cooking Box bietet Kochboxen für viele Gelegenheiten, die sich außerdem als Präsent eignen. Alle Gourmetboxen sind mit erstklassigen Produkten aus der italienischen Küche gefüllt und warten quasi darauf, von Ihnen zubereitet und vernascht zu werden.

Welche Kochboxen bietet Steffen Henssler an?

Hensslers Kochbox bietet Ihnen eine geniale Möglichkeit, eines der köstlichen Gerichte des Chefkochs, der sich u.a. im Bereich des Barbecues einen Namen gemacht hat, frisch auf den Tisch zu bringen und Ihre Freunde oder Nachbarn mit leckeren Köstlichkeiten vom Grill zu verwöhnen oder zu beeindrucken. Hensslers Kochbox enthält sowohl die Zutaten, die für die Zubereitung des jeweiligen Menüs notwendig sind, als auch eine detaillierte Anleitung, wie diese auf dem Grill zubereitet werden müssen.

Sowohl Fleisch, Fisch als auch Beilagen, Marinaden etc. sind bereits fix und fertig vorbereitet, so dass Sie die Zutaten nur noch auf den Grill geben müssen und schon bald delikate Köstlichkeiten vom Sternekoch genießen und mit Freunden teilen können. Die Zutaten sind für jeweils 4 Personen ausgelegt, lassen sich bei Bedarf jedoch auch bis zu 4 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Diese Kochboxen von Henssler können Sie aktuell online erwerben:

Hensslers Italien-Grillbox

Erleben Sie mit Hensslers Kochbox eine kulinarische Reise nach Italien! Sie enthält Hähnchenkeulen, Rindersteaks, feine Spieße und hausgemachte Saucen und köstliche Beilagen, die Ihren Gaumen verwöhnen und Sie gefühlt nach „Bella Italia“ entführen. Zutaten wie Rosmarinkartoffeln, Aubergine mit Knoblauch, geröstete Pinienkerne, frisches Ciabatta und Oliven lassen jedem Fan der mediterranen Küche das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Grillbox für 2

Für ein romantisches Barbecue-Dinner mit dem Partner oder perfekt für einen Männerabend: die Grillbox für 2 enthält ein Bio-Freilandhuhn, sowie saftige Duroc-Ribs. Dazu passend gibt es leckere Beilagen wie frischen Spargel und Avocado Ceviche. Ein Geschmackserlebnis der Extraklasse für einen gemütlichen Grillabend zu zweit.

Hensslers Japan-Grillbox

Die exotische Grillküche Japans ist bislang noch nicht vielen ein Begriff, wird jedoch unter den Barbecue Fans zunehmend beliebter. Hensslers Kochbox mit dem asiatischen Touch enthält Köstlichkeiten wie Garnelen mit Yuhu Kozu Marinade, Steakhüfte und Entenbrust. Außerdem sind auch köstliches Chicken Teriyaki und fein marinierter Schweinebauch Teil dieser Gourmet-Kochbox. Leckere Saucen und Beilagen wie Kohl- oder Gurkensalat runden diesen köstlichen Grillgenuss optimal ab.

Steffen Hensslers Spezialbox

Um das Angebot noch zu erweitern, gibt es Hensslers Kochbox auch in vielen weiteren Spezialeditionen, z. B. als Weihnachtsbox oder Gourmetbox für Valentinstag. Hierbei werden die Zutaten wie üblich mit viel Liebe und Phantasie zusammengestellt und bieten Ihnen ein ultimatives Geschmackserlebnis, das dem jeweiligen Motto treu bleibt.

Was kosten Kochboxen von Steffen Henssler?

Zugegeben, eine Gourmet-Kochbox von Henssler ist kein Schnäppchen. Dies liegt jedoch hauptsächlich an den verwendeten Zutaten, die ebenso hochwertig, wie frisch und lecker sind und direkt zu Ihnen nach Hause geliefert werden. Sie sparen dabei nicht nur Zeit beim Grübeln über Rezepte, Einkaufen und Vorbereiten der leckeren Grillgerichte, sondern bekommen auch noch die beste Qualität, die wirklich jedem Feinschmecker gerecht wird. Dafür lohnt sich die Bestellung von Hensslers Kochbox allemal.

Die Preise dafür liegen jeweils zwischen 100 EUR und 200 EUR pro Box. Bezahlen können Sie in den jeweiligen Online-Shops mit den angegebenen Methoden wie PayPal, GooglePay, Kreditkarte und anderen Optionen. Außerdem haben Sie vor dem Bezahlvorgang die Möglichkeit, das genaue Lieferdatum für Ihre Hensslers Kochbox auszuwählen. So wird die nächste Grillparty garantiert eine Punktlandung!

Fazit zu Steffen Hensslers Kochbox

Im Vergleich zu anderen Kochboxen schneidet die Gourmet-Kochbox von Steffen Henssler durchweg positiv im Test ab. Die verwendeten Lebensmittel sind von hoher Qualität und perfekt aufeinander abgestimmt. Sie werden taggenau geliefert und lassen sich bei Bedarf auch noch mehrere Tage im Kühlschrank lagern. Die Erfahrung der Kunden, die Hensslers Kochbox bereits ausprobiert haben, ist ebenfalls überwiegend positiv. Sowohl der Geschmack als auch die Einfachheit der Zubereitung wird im Test immer wieder deutlich.

Die Preise für die leckeren Zutaten und die feinen Gewürze und Saucen sind aus Erfahrung durchaus mit dem vergleichbar, was Sie bei einem Feinkosthändler auch dafür bezahlen würden. Der Vorteil von Hensslers Kochbox liegt jedoch darin, dass Sie sich sowohl den Einkauf als auch den größten Teil der Vorbereitung für Marinaden etc. sparen können, der beim Grillen bekanntermaßen die meiste Zeit in Anspruch nimmt. So können Sie Ihre Hensslers Kochbox einfach und bequem online bestellen und diese anschließend schnell und unkompliziert auf dem Grill zubereiten. Na dann: guten Appetit!