Kochbox von Tim Mälzer: Leckere Kreationen selbst kochen

Tim Mälzer gehört zu den Starköchen in Deutschland. Er hat sich im Fernsehen nicht nur durch seine hochwertigen Kreationen einen Namen gemacht: Er ist auch als Moderator tätig und hat häufig Auftritte in Unterhaltungssendungen und Spielshows.

Am Rande gibt Mälzer häufig Tipps und begeistert das Publikum mit seinen Ideen. Möchten Sie die Erfahrung des Sternekochs nutzen und die Gerichte einfach nachmachen, ist die Gourmet-Kochbox von Tim Mälzer eine echte Empfehlung.

Kochboxen von Tim Mälzer: Das steckt hinter der Idee

Wenn Sie sich für die Bestellung einer Gourmet-Kochbox von Tim Mälzer entscheiden, bekommen Sie alle Zutaten inklusive ausführlicher Anleitung zum Nachkochen direkt nach Hause gesendet. Sie brauchen nicht einzukaufen und können sich auf ein entspanntes Kocherlebnis freuen.

Die Kochbox von Tim Mälzer zeichnet sich nicht nur durch die Kreativität des Sternekochs, sondern auch durch besonders hochwertige Zutaten aus. Wenn Sie häufig Kochsendungen mit Tim Mälzer geschaut haben, kennen Sie einige der Gerichte bereits. Und Tim Mälzer ist nicht der einzige Starkoch, der eigene Gourmetboxen anbietet. Tim steht in einer Reihe mit Alexander Herrmann oder Steffen Henssler.

Alternative Kochboxen mit raffinierten Rezepten

Die klassischen Kochbox-Anbieter haben inzwischen gelernt, dass ihre Kunden sich gern mal mit raffinierten und außergewöhnlichen Gerichten verwöhnen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man sich auch bei HelloFresh und Co. mittlerweile ein eigenes 3-Gänge-Menü zusammenstellen kann.

HelloFresh: Gourmet-Gänge im Handumdrehen

Bei HelloFresh stellen Sie sich entweder Ihr eigenes 3-Gänge-Menü zusammen oder Sie entscheiden sich für ein aufeinander abgestimmtes Menü, das in regelmäßigen Abständen angeboten wird. Ob rote Linsensuppe mit Minze als Vorspeise und Salted Caramel Lavacake als Nachtisch oder Honig-Harissa-Aubergine aus dem Ofen sowie bunter Quinoa-Salat und zitroniger Dip als Hauptspeise - Sie wählen einfach Ihre Lieblingsspeisen aus, um sich einen Abend lang den Gaumen kitzeln zu lassen.

Marley Spoon: Gang für Gang ein Genuss

Marley Spoon ist ebenfalls ein guter Kandidat für erstklassige Kochbox-Rezepte [merkur.de/produktempfehlung/kochbox/rezepte/], die man leicht zu Hause zubereiten kann. In der Marley Spoon Box finden sich alle Zutaten, die Sie für die Zubereitung, zum Beispiel für eine köstliche Garnelen-Tagliatelle benötigen. So sparen Sie sich den Weg zum Supermarkt und können sich voll und ganz auf das Kochen und anschließende Genießen konzentrieren.

Rewe Kochbox: 3-Gänge-Menü nach Ihrem Geschmack

Bei Rewe können Sie sich jederzeit ein leckeres 3-Gänge-Menü zusammenstellen. Dafür stehen Ihnen über 8.000 verschiedene Rezepte zur Wahl. Selektieren Sie einfach die Rewe Rezepte nach Mahlzeit (Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert) und suchen Sie sich Ihre Lieblingsspeisen aus. Mit einem Klick landen alle nötigen Zutaten direkt im Warenkorb und können geliefert werden oder Sie holen den Einkauf einfach am selben Tag ab. Lust auf glasierte Entenbrust in Trauben-Balsamico-Reduktion oder Rinderschmorbraten mit Polenta und Pfifferlingen - dann ab zu Rewe.

Für wen lohnt sich die Mälzer-Box?

Die Gourmet-Kochbox ist für alle geeignet, die die Rezepte von Tim Mälzer zu Hause in der eigenen Küche ausprobieren und sich langwierige Vorbereitungen ersparen möchten. Besonders das Einkaufen kann bei Gourmet-Rezepten zu einem Problem werden, da es in den Supermärkten und Discountern mitunter nicht alle Zutaten gibt.

In der Vergangenheit wurde die Kochbox von Tim Mälzer im Test mit hervorragenden Ergebnissen bewertet. Das Kochen gestaltete sich als einfach, die Zutaten waren von ausgezeichneter Qualität. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte. Wenn Sie sich für die Kochbox von Tim Mälzer entscheiden, gehen Sie kein Risiko ein, sondern Sie profitieren von einem besonderen Kocherlebnis mit Ihrer Familie oder mit Ihren Freunden.

Sie bestellen die Kochbox von Tim Mälzer direkt über die Homepage des Sternekochs. Je nach Angebot stehen verschiedene Gerichte zur Auswahl. Da der Versand kurzfristig erfolgt, ist die Gourmet-Kochbox auch für die spontane Kochentscheidung geeignet.

So funktioniert die Kochbox von Tim Mälzer

Die Idee hinter der Kochbox ist so einfach wie genial: Wenn Sie die Gerichte des Sternekochs nachkochen möchten, kaufen Sie kein Kochbuch. Sie bekommen in einem Paket alle Zutaten nach Hause gesendet. Im Vergleich zum Kochen mit einem Kochbuch ergeben sich bei der Bestellung der Kochbox verschiedene Vorteile.

So profitieren Sie direkt von der Erfahrung des Sternekochs und müssen sich keine Gedanken machen, auf welchem Weg Sie die Zutaten erhalten. Bei Gourmet-Gerichten ist dies ein häufiges Problem, denn in klassischen Discountern und Supermärkten gibt es spezielle Zutaten häufig nicht zu kaufen. Wenn Sie nicht in einer Großstadt mit einem breiten Warenangebot leben, kann es sein, dass Sie auf Alternativen ausweichen müssen.

In der Kochbox von Tim Mälzer ist alles enthalten, was Sie für die Zubereitung des Gerichts benötigen. Lediglich grundlegende Dinge wie Öl, Salz, Zucker, Butter oder Eier müssen Sie im Haus haben. Welche Zutaten dies im Einzelnen sind, können Sie bereits vor der Bestellung herausfinden.

Die Zutaten in der Kochbox haben eine Haltbarkeit von mehreren Tagen. Die Lieferung erfolgt gut gekühlt. Auch wenn Sie ein Gericht mit Salaten oder Fleisch bestellt haben, müssen Sie das Rezept nicht sofort kochen. In der Anleitung ist vermerkt, wie lange die Zutaten frisch bleiben. In der Regel ist dies bis zu drei Tagen der Fall.

Tim Mälzer bietet seine Kochbox zu bestimmten Anlässen an und stimmt die Gerichte oder Zutaten aus seiner Sterneküche darauf ab. So konnten Sie in der Vergangenheit zum Valentinstag, zu Weihnachten oder nach einer Sendung der Serie Kitchen Impossible eine Kochbox von Tim Mälzer bestellen und die Gerichte zu Hause nachkochen. Dabei sind die Angebote auf den jeweiligen Anlass abgestimmt und haben einen direkten Bezug zum Thema.

Wenn Sie sich für die Bestellung einer Kochbox zum Weihnachtsfest entscheiden, ist die Menüauswahl auf das Fest abgestimmt. So konnten Sie in der Vergangenheit Geflügel mit speziellen Kreationen zubereiten, die mit besonderen Gewürzen und Beilagen Abwechslung in die Küche bringen.

Die Kochboxen von Tim Mälzer enthalten mitunter aber auch Gerichte und Kreationen, die in den Sendungen des Starkochs vorgestellt werden und im Handel nicht oder nur sehr schwer erhältlich sind. Hier handelt es sich um Kreationen des Starkochs, die Sie zu Hause individuell ausprobieren können. In diesen Kochboxen ist ein Kochbuch mit Ideen enthalten, wie Sie die Gewürze oder Spezialitäten verwenden können.

Preise der Kochboxen von Tim Mälzer

Der Preis für eine Kochbox von Tim Mälzer bewegte sich in der Vergangenheit zwischen 100 und 150 EUR. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war beim Kochbox-Vergleich in Ordnung, da es sich um hochwertige und teils außergewöhnliche Zutaten handelt.

Bei der Bestellung Gourmetboxen für Zuhause [merkur.de/produktempfehlung/kochbox/gourmet/ - noch nicht veröffentlicht] enthält das Paket in der Regel ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen. Der Preis ist günstiger, als wenn Sie mit Ihrem Partner oder einem Freund in einem Gourmet-Restaurant essen gehen. Somit ist die Erfahrung mit der Kochbox nicht nur in Bezug auf die Inhalte und die Anleitung, sondern auch auf die Preise positiv.

Erfahrungen beim Kochbox-Test: Ein Fazit

Wenn Sie gern kochen und von der Sterneküche beeindruckt sind, ist es empfehlenswert, sich eine Mälzer Kochbox anzusehen. In der Vergangenheit waren die Erfahrungen der Kunden in Bezug auf die Bestellung und das Nachkochen der Gerichte durchweg positiv. Besonders der wegfallende Einkauf und die hohe Qualität der Zutaten wurden im Test positiv bewertet.

Die Kochbox von Tim Mälzer ist für Sie die richtige Wahl, wenn Sie zu den Hobbyköchen gehören, die gern Neues ausprobieren und mit besonderen Zutaten arbeiten. Sie können ein Kochbuch kaufen und viele der Gerichte zu Hause nachkochen. Diese Möglichkeit gibt es bereits seit Jahren. Doch mit der Bestellung einer Kochbox erleben Sie Ihre eigene Sterneküche zu Hause ganz neu. Sie ist einfach und Sie können dank der detaillierten Anleitung nichts falsch machen.

Geeignet sind die Gourmet-Kochboxen für Hobbyköche mit Erfahrung, aber auch für Einsteiger, die auf das Nachkochen von Gerichten aus der Sterneküche mit einem Kochbuch bislang verzichtet hatten. Das Nachkochen von Gerichten aus einer Kochbox ist eine neue Seite des Kochens, die viele Einsteiger begeistert hat. Probieren Sie es aus, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch Sie zu den Kunden gehören, die von einer Kochbox begeistert sind.

Die Kochbox von Tim Mälzer zeichnet sich nicht nur durch die guten Ideen aus: Auch die Preise sind angesichts der hochwertigen Zutaten und Kreationen angemessen. Sie machen nichts falsch, wenn Sie sich entscheiden, die Kochbox von Tim Mälzer auszuprobieren.