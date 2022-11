Sterneküche für zu Hause: Kochboxen von Starkoch Tim Raue

Die Kochbox von Tim Raue schickt Sie auf kulinarische Reisen © Shutterstock

Einen internationalen Hochgenuss mit der Kochbox von Tim Raue.

Es passiert nicht alle Tage, dass man sich mit den Kreationen eines Starkochs verwöhnen kann. Mit einer Kochbox von Tim Raue darf man sich diesen Genuss jedoch zumindest hin und wieder leisten. Die Gourmet-Kochboxen des deutschen Promikochs aus Berlin sind ein Muss für alle, die großen Wert auf frische Zutaten und ausgefallene Rezepte legen. Raues Schwerpunkt liegt auf der asiatischen Küche, doch auch andere Küchenrichtungen werden berücksichtigt. Im Rahmen seiner Fernsehsendung hat Tim Raue spezielle Kochboxen auf den Markt gebracht, die seine Erfahrungen in den bereisten Destinationen kulinarisch dokumentieren.

Für seine Gerichte mit fernöstlichem Flair wurde Time Raue mit zwei Michelinsternen bedacht. Unsere Erfahrung bezüglich seiner Gourmet-Kochbox besagt, dass man das Know-how des Sternekochs auch im Rahmen seines Lieferservices zu schmecken bekommt. Der Lieferservice trägt den witzigen Namen „Fuh Kin Great“. Hier können Sie sich Tim Raues Kochbox ansehen. Neben Kochboxen bietet Fuh Kin Great auch tolle Küchenaccessoires, ebenso wie von Tim Raue selbst ausgewählte Weine, die ausgezeichnet zu seinen Speisen passen.

Tim Raue zählte zu den ersten Starköchen wie Tim Mälzer oder Alexander Herrmann, die kurz nach Ausbruch der Coronapandemie mit dem Zusammenstellen von Kochboxen begannen. Da seine Restaurants vorübergehend geschlossen bleiben mussten, beschloss der Koch, seine Fans für ihre Loyalität mit Gourmetboxen für zu Hause zu entlohnen. Die Boxen erwiesen sich als überaus beliebt. Dies hat auch damit zu tun, dass man eine Kochbox von Tim Raue für Singles bestellen kann - etwas, das nur die wenigsten Kochbox-Services anbieten. Ein weiterer positiver Aspekt ist zudem, dass Raues Gourmet-Kochbox auch in einer veganen bzw. vegetarischen Version erhältlich ist. Gerade wenn es um die Kochboxen von Promiköchen geht, ist dies keine Selbstverständlichkeit.

Welche Kochboxen bietet Tim Raue?

Die Kochboxen von Tim Raue sind für ihre Vielfalt bekannt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Raue seine Rezepte auf seine Reisen in verschiedene Länder abgestimmt hat. Getreu seiner Leidenschaft für asiatische Gerichte, bietet Tim Raue Feinschmeckern natürlich eine chinesische Gourmet-Kochbox. Diese hört auf den Namen „Chengdu“.

Chengdu ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, die vor allem für ihre scharfen Saucen und würzigen Gerichte weltberühmt ist. Viele der gängigsten chinesischen Gerichte stammen aus Sichuan. Was sofort auffällt und die Kochbox von Tim Raue im Test besonders gut abschneiden lässt, ist die bunte und detaillierte Anleitung. Die Chengdu-Box besteht aus vier Gängen mit komplexen und exotischen Aromen.

Klassische Kochboxen mit asiatischen Gerichten

Für wen ist eine Kochbox von Tim Raue geeignet?

Die meisten Kochboxen gibt es im Abo, wobei wöchentlich eine Box geliefert wird. Auf Luxusboxen wie diejenige von Tim Raue trifft dies allerdings nicht zu, denn eine solche Box ist als einmalige Mahlzeit konzipiert. Außerdem gibt es die Kochbox von Tim Raue auch als spezielle Variante mit veganen oder vegetarischen Gerichten. Die Kochboxen des Starkochs sind für Menschen gedacht, die gutes Essen schätzen und auch in den eigenen vier Wänden nicht darauf verzichten möchten. Vor allem für besondere Anlässe ist eine solche Kochbox geeignet, beispielsweise zum Geburtstag oder als Überraschung zum Valentinstag.

Was Singles freuen wird: Die Kochbox von Tim Raue kann man für eine Person bestellen. Dies ist eher ungewöhnlich, da die meisten Kochboxen für mindestens zwei Personen zusammengestellt werden. Das heißt, dass Sie die erlesene Küche des Berliner Kochs auch solo genießen können. Zum Valentinstag zaubert Tim Raue für seine Kunden eine ausgefallene Valentinsbox. Zum speziellen Geburtstagspaket gibt es eine Videobotschaft von Tim Raue höchstpersönlich.

Kochbox von Tim Raue: „Herr Raue reist!“

So schmeckt die Welt: Unter diesem Motto reist Tim Raue in der TV-Show „Herr Raue reist!“ in der Weltgeschichte herum und entdeckt dabei unterschiedliche Küchen und ihre typischen Rezepte. Die jeweilige Landesküche möchte er seinem Publikum natürlich nicht vorenthalten. So ist aus der ersten Staffel der beliebten Fernsehserie eine 6-Gänge-Kochbox hervorgegangen.

Die gastronomische Weltreise beginnt in Thailand: Als Vorspeise gibt es den Phuket Sunset Salat mit Ananas, Kokosnuss, Zitronengras, Koriander und rotem Chili. Der zweite Gang spiegelt Raues Erfahrung in der Türkei wider: Lachs an Molasse-Ayran-Dressing wird mit Karottenpüree und Saiblingskaviar serviert. Weiter steht Spanien mit seinen charakteristischen Tapas auf dem Programm: Gambas mit Olivenöl und Knoblauch, als Beilage gibt es zartes Zwiebelpüree und frisch geröstetes Brot. Der vierte Gang nimmt Sie mit nach Sizilien, wo Sie in den Genuss von Pasta alla Norma mit Tomatensauce, frittierten Auberginen, Basilikum und Ricottasalat kommen.

Der Hauptgang entführt Sie nach Mexiko: Erleben Sie unvergessliche Aromen mit Mole, Ente und Papayasalat. Mole ist eine typisch mexikanische Sauce auf Basis von Chilischoten, die je nach Rezept aus bis zu 75 Zutaten bestehen kann. Der Nachtisch ist eine Hommage an New Orleans und besteht aus einem Beignet mit Pekannüssen und Zichorienkaffee.

Jede Woche bietet Tim Raue eine Gourmet-Kochbox, die einem speziellen Motto gewidmet ist. Die Kochbox enthält vier Gänge und ist zudem mit einer optionalen Weinbegleitung erhältlich.

Was kostet eine Kochbox von Tim Raue?

Da es sich bei den Kochboxen von Tim Raue um Luxusboxen handelt, sind die Preise entsprechend hoch. Im Vergleich zu ähnlichen Kochbox-Angeboten schneiden die Boxen von Tim Raue jedoch sehr gut ab, denn mit rund 70 Euro pro Person für ein Menü mit vier Gängen sind sie relativ erschwinglich.

Unsere Erfahrung mit der Kochbox von Tim Raue

Im Großen und Ganzen ist die Kochbox von Tim Raue zu empfehlen. Die einzelnen Speisen sind ungewöhnlich und zeugen von der Leidenschaft, die der Starkoch für sein Unterfangen mitbringt. Die Gourmetboxen für zu Hause sind vor allem für spezielle Anlässe geeignet. Obwohl die Preise für die Boxen im Vergleich zu denen für gewöhnliche Kochboxen relativ hoch sind, bewegen sie sich für eine Gourmet-Box nach wie vor im gemäßigten Bereich. Unser Test hat ergeben, dass die Zutaten allesamt frisch sind. Tim Raues Rezepte sind interessant und nehmen Sie mit auf eine kulinarische Reise durch alle Kontinente.