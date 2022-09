Fazit und Erfahrungen beim Kochbox Tischline Test

Kochbox von Tischline: Lecker kochen ohne selbst einzukaufen

Mit der Tischline Kochbox ist Kochen ganz einfach © shutterstock

Kochbox von Tischline im Check: Wie gut sind die Rezepte? Passt das Preis-Leistungsverhältnis? Alle Infos zu Preisen, Rabatten und Lieferung.

Kochen bereitet vielen Menschen Freude, doch das Einkaufen ist der zeitaufwendige Teil, der das Vergnügen mindern kann. Nicht selten greift man zur Tiefkühlpizza, da man nach dem Einkauf weder Lust noch Zeit hat, eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit zu kochen. Mit der Kochbox von Tischline gehört Einkaufen im Supermarkt der Vergangenheit an, sodass Sie sich nur auf das Kochen konzentrieren können.

Unser Test nimmt die Kochbox von Tischline genauer unter die Lupe. Dabei wird das Funktionsprinzip erläutert und das Angebot beleuchtet: Wie funktioniert eine Kochbox für Zuhause? Wo kann man die Kochboxen bestellen? Wie hoch sind die Kosten?

Beschreibung und Vorstellung der Tischline Kochbox

Tischline wurde 2011 von Jonas Carp gegründet. Seither liefert das Unternehmen bundesweit Kochboxen direkt nach Hause.

Mit Code KOCHBOX7 direkt 15% sparen

Wie funktioniert die Kochbox von Tischline?

Der Bestellprozess bei Tischline ist sehr einfach. Im ersten Schritt wählt man die gewünschte Kochbox und den Lieferrhythmus aus. Danach prüft man den Warenkorb und geht zur Kasse. Wenn Sie Neukunde sind, müssen Sie sich noch bei Tischline registrieren. Im letzten Schritt überprüft man die Bestellung und schickt diese ab.

Besonders hervorzuheben ist, dass Tischline im Vergleich zu anderen Anbietern von Kochboxen verschiedene Liefermöglichkeiten anbietet. Sie können sich die Kochbox nicht nur direkt an die eigene Haustür liefern lassen, sondern bei Bedarf in Ihr Büro oder einen Paketshop.

Für wen ist die Kochbox von Tischline geeignet?

Die Kochbox ist für alle geeignet, die Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen und dabei Zeit sparen wollen. Tischline übernimmt die Rezepterstellung, den Einkauf und die Lieferung. So haben Sie mehr Zeit für das Kochen und Genießen.

Wo ist die Kochbox von Tischline verfügbar?

Die Kochboxen können im Internet unter www.tischline.de bestellt werden. Die Webseite von Tischline ist übersichtlich gestaltet, sodass die Orientierung leicht fällt. Sie können die Kochboxen von Tischline deutschlandweit bestellen.

Angebot: Was erwartet mich bei der Kochbox von Tischline?

Tischline hat eine riesige Auswahl an Gerichten, um die Kochbox nach Ihren Vorstellungen zusammenzustellen. Beim Abo kann zwischen 2, 4 oder 6 Personen und zwischen 3, 4 oder 5 Gerichten pro Woche gewählt werden.

Welche Bestelloptionen bietet Tischline?

Tischline bietet die Classic Kochbox oder die vegetarische Kochbox im Abonnement an. Die Kochboxen im Abo werden von Tischline zusammengestellt, sodass Sie sich um die Auswahl der Rezepte keine Gedanken machen müssen. Wer die Rezeptauswahl seiner Kochbox lieber selbst vornehmen möchte, kann eine eigene Kochbox erstellen.

Dank einer Vielzahl von Filtern können Sie die Kochbox nach Ihren Wünschen gestalten. Mit selbst zusammengestellten Kochboxen schließen Sie kein Abo ab, womit einmalige Bestellungen möglich sind. Haben Sie noch nie bei Tischline bestellt, können Sie auf diese Weise erste Erfahrungen sammeln.

Auch für diejenigen, die weder ein Abo abschließen noch die Rezepte selbst auswählen wollen, bietet Tischline eine elegante Lösung: die Kochbox Select. Hierbei handelt es sich um fertig zusammengestellte Kochboxen ohne Abo.

Wie sehen die Rezepte aus?

Die Auswahl der Rezepte bei Tischline ist so groß, dass für jeden etwas dabei ist. In Abhängigkeit von der eigenen Ernährungsweise können Sie zwischen glutenarmen, glutenfreien, laktosefreien und Low Carb-Rezepten wählen. Es gibt auch vegane und vegetarische Rezepte. Die Gerichte sind dank der mitgelieferten Rezeptkarten auch für Kochanfänger einfach in der Zubereitung.

Ist die Tischline Kochbox nachhaltig?

Tischline verpackt viele Zutaten in Papiertüten, um die Nutzung von Plastik zu reduzieren. Papier ist eine sinnvolle Alternative zu Plastikverpackungen. Im Test bezüglich Nachhaltigkeit kann Tischline überzeugen.

Wie lange halten sich die Zutaten in der Kochbox von Tischline?

Die gelieferten Zutaten sind überwiegend frisch und sollten daher zügig nach Rezept zubereitet werden. Fertig gekochte Mahlzeiten können in Lunchboxen aufbewahrt werden und sind bei entsprechender Kühlung auch noch später genießbar.

Preise für die Tischline Kochboxen

Die Kosten für eine Essensbox variieren je nach Abo und Größe der Bestellung.

Preislich liegen die Kochboxen zwischen 39 Euro für die 2er Kochbox im Abo und 65 Euro für eine Familientüte bei einmaliger Lieferung.

Für eine Classic Kochbox im Abo liegt der Preis bei 3 Gerichten pro Woche für 2 Personen bei 37,50 Euro, was einem Einzelpreis pro Gericht von 6,25 Euro entspricht.

Bei individuell erstellten Kochboxen ohne Abo liegen die Preise für 2 Personen zwischen 6 Euro und 18,50 Euro pro Rezept, was einem Einzelpreis von 3 Euro bzw. 9,25 Euro entspricht.

Wie bezahle ich meine Kochbox bei Tischline?

Tischline akzeptiert Zahlungen durch VISA und Mastercard Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay und SEPA-Lastschriftverfahren, wobei letzteres im Onlineshop nicht angeboten wird, sondern nur bei Abonnements.

Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis bei den Kochboxen?

Vergleicht man die Qualität und Frische der Lebensmittel mit den Preisen, so kann man von einem guten Preis-Leistungsverhältnis sprechen. Ein Einkauf von Bioprodukten im Supermarkt hat ähnliche Kosten, jedoch spart man sich durch eine Kochbox für Zuhause den Weg und die Zeit.

Reduzierung der Kosten bei der Tischline Kochbox

Neben diversen im Internet zu findenden Gutscheinen können die Kosten für eine Bestellung reduziert werden, indem man für die maximal höchste Anzahl an Personen und Gerichten bestellt. Bestellen Sie 5 Gerichte für 6 Personen, zahlen Sie lediglich einen Preis von 4,53 je Einzelgericht. Ein Vergleich der Preise bezüglich der Bestellmenge lohnt sich daher immer.

Fazit und Erfahrungen beim Kochbox Tischline Test

Im Test kann Tischline in allen Punkten überzeugen. Die nachhaltigen Verpackungen, die hohe Qualität und Frische der Zutaten sind ein großer Pluspunkt für alle umweltbewussten Haushalte. Die gigantische Auswahl an Gerichten für alle Ernährungsformen stellt sicher, dass auch jeder bei der Wahl seiner Kochbox fündig wird. Dank eines großen Filters kann man speziell für die eigenen Bedürfnisse nach Gerichten suchen.

Da man bei Tischline auch einzelne Kochboxen - individuell zusammengestellt - bestellen kann, eignet sich der Anbieter perfekt für Menschen, die noch keine Erfahrungen mit Kochboxen gesammelt haben. Einfach ein individuelle Kochbox zusammenstellen und ohne weitere Kosten genießen!

Mehrere Bestell-und Bezahlmöglichkeiten bieten Ihnen eine große Flexibilität. Wer Tischline zunächst testen möchte, muss dafür kein Abo abschließen, sondern kann dies durch individuell zusammengestellte Kochboxen mit einer einmaligen Lieferung tun.

Die Rezepte sind vielfältig, kreativ und auch für ungeübte Hobbyköche einfach zu kochen. Die Beschreibung auf den Rezeptkarten unterstützt Sie bei der Zubereitung der Gerichte. Wer eine Kochbox mit Rezept nach Hause geliefert bekommen möchte und großen Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legt, sollte die Kochbox von Tischline ausprobieren. Sparen Sie sich den Weg zum Supermarkt und nutzen Sie die gewonnene Zeit, um sich voll auf das Kochen zu konzentrieren.

Sie müssen sich keine Gedanken mehr um Rezepte und Einkauf machen: weniger Stress, mehr Spaß und mehr Zeit für Ihre Familie durch die Kochbox von Tischline!

