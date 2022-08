Vegetarische Kochbox - Schnelle, kreative, fleischlose Gerichte ohne viel Aufwand?

Vegetarische Gerichte zaubern ist mit einer vegetarischen Kochbox ganz einfach © pexels.com

Wer überzeugt bei der vegetarischen Kochbox mit Kosten und Vielfalt bei den vegetarischen Rezepten? Finden Sie Ihre ideale Kochbox für Vegetarier.

Viele Menschen ernähren sich heutzutage vegetarisch und legen großen Wert auf die strenge Einhaltung ihrer Ernährungsweise. Auch die eigene vegetarische Kochbox ist da keine Ausnahme. Wie gut, dass mittlerweile zahlreiche Anbieter ihren Kunden auf Wunsch eine hochwertige vegetarische Kochbox zukommen lassen – und dies mit spannenden Rezeptideen. Lange vorbei sind die Tage, in denen Vegetarier als Exoten galten. Was genau aber macht eine Kochbox, die vegetarisch ist, genau aus? Was ist drin und welche Anbieter haben sie im Angebot? Erfahren Sie im Folgenden mehr über die vegetarische Kochbox als Trend.

Vegetarische Kochbox im Test: Welche Anbieter gibt es?

HelloFresh: Kochbox vegetarisch gewünscht? Kein Problem!

HelloFresh gehört zu den beliebtesten Anbietern und bietet eine große Auswahl für Ihre Kochbox – vegetarisch oder nicht. Freuen Sie sich auf saisonale Zutaten – oft in Bioqualität – und einer Auswahl an über 30 Rezepten. Diese sind in der Regel in einer halben Stunde kochbar. Neukunden erhalten auf ihre vegetarische Kochbox bei HelloFresh einen Rabatt.

Marley Spoon: Kochbox (vegetarisch) im Test

Auch Marley Spoon bietet eine Kochbox, die vegetarisch ist und im Vergleich sehr vielfältig sein kann. Es gibt zahlreiche vegetarische Gerichte und der Versand ist sogar kostenfrei. Die Preise bei Marley Spoon sind hier etwas höher als bei HelloFresh. Es gibt ebenfalls Rabatt auf die erste vegetarische Kochbox für Neukunden.

Brokkoli: nicht nur „Kochbox in vegetarisch“, sondern rein vegan

Die Brokkoli App ist der erste ausschließlich vegane Kochbox-Anbieter in Deutschland. Hier ist Ihre Kochbox nicht nur vegetarisch, sondern auch vegan. Das Unternehmen setzt auf beste Bio-Zutaten hoher Qualität und klimaneutralen Versand.

Dinnerly: günstigste Kochbox, die vegetarisch ist, im Vergleich

Dinnerly ist der aktuell günstigste Anbieter und setzt auf Erschwinglichkeit. Sie bekommen hier frische Zutaten wöchentlich vor die Tür geliefert. Hier ist Ihre vegetarische Kochbox mit Kosten, die geringer als bei anderen Anbietern sind, verbunden.

Etepetete: vegetarisch und in Bio-Qualität

Etepetete liefert bestes Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Der Anbieter ist vor allem darauf bedacht, Lebensmittel, die nicht der Norm entsprechen – also zum Beispiel krumm sind – zu retten. Ihre vegetarische Kochbox von etepetete trägt also zu mehr Nachhaltigkeit bei.

Vegetarische Kochbox: Was ist „vegetarisch“ eigentlich?

Der Vegetarismus bezieht sich auf die Ablehnung von Fleisch. Wer sich also vegetarisch ernährt, nimmt keinerlei Fleisch in jedweder Form zu sich. Gleiches gilt übrigens auch für Fisch, obwohl von mancher Seite aus fälschlicherweise angenommen wird, Fisch sei Teil einer vegetarischen Ernährung. „Vegetarisch“ bedeutet also fleisch- und fischlose Ernährung, was sich dann auch in einer entsprechend betitelten „Kochbox vegetarisch“ widerspiegelt. Eine Kochbox, die vegetarisch ist, enthält nur Gerichte, die ohne Fleisch und Fisch auskommt.

Die Gründe dafür, nichts vom Tier essen und lieber eine vegetarische Kochbox bestellen zu wollen, können unterschiedlich sein. Für viele Menschen spielen hierbei ethische Aspekte eine große Rolle. Sie wollen in ihrer „Kochbox vegetarisch“ nichts vom getöteten Tier vorfinden. Mit dem Tier wird Mitgefühl empfunden und es soll nicht zu Ernährungszwecken geschlachtet werden. Für das eigene Essen und die vegetarische Kochbox soll kein Lebewesen sterben.

Daneben können auch ernährungsphysiologische Gründe eine Rolle spielen. Eine vegetarische Ernährung gilt als sehr gesund und kann das Auftreten von Krankheiten verhindern. Der regelmäßige Konsum von Fleisch steht dagegen im Verdacht, bestimmte Zivilisationsleiden zu fördern. Zunehmend rückt auch der ökologische Faktor mehr in den Vordergrund und verleitet viele dazu, sich lieber eine Kochbox, die vegetarisch ist, zu bestellen. Für die Produktion vegetarischer Nahrung werden oft weniger Ressourcen gebraucht als für die Herstellung von Fleisch.

Kochbox vegetarisch oder vegan? Was ist der Unterschied?

Die vegane Ernährungsweise geht – im Gegensatz zur vegetarischen – noch einen Schritt weiter und lehnt alles Tierische ab. Während ein Vegetarier also Tierprodukte wie zum Beispiel Milch, Eier oder Honig essen kann, tut ein Veganer dies nicht und ernährt sich rein pflanzlich. Viele Kochbox-Anbieter tragen dem Rechnung und bieten nicht nur eine „Kochbox vegetarisch“, sondern auch eine „Kochbox vegan“ an.

Was beinhaltet eine Kochbox, die vegetarisch gefüllt ist?

Eine vegetarische Kochbox wird ohne Fleisch und Fisch auskommen, aber immer noch Tierprodukte enthalten. So können beispielsweise Milchprodukte wie Käse, Joghurt oder Sahne Teil eine Kochbox, die vegetarisch ist, sein. Auch Eier oder Honig können in den vorgeschlagenen Rezepten verwendet werden. Alles, was vom lebenden Tier stammt, ist erlaubt.

Nicht enthalten sind in einer Kochbox, die vegetarisch deklariert wurde, dagegen Produkte, die in irgendeiner Weise vom toten Tier stammen. Hierzu gehören zum Beispiel auch Gelatine und tierisches Lab. Gelatine wird auch Knochen und tierisches Lab, welches für die Käseproduktion verwendet wird, aus zerkleinerten Kalbsmägen gewonnen. Beide Produkte sind nicht vegetarisch, auch, wenn es sich dabei nicht direkt um Fleisch handelt.

Tipp: Achten Sie darauf, ob die vegetarische Kochbox Ihres Anbieters Fisch inkludiert oder nicht. Für alle, die auf Fisch nicht verzichten wollen: Oft besteht die Möglichkeit, eine Kochbox, die vegetarisch ist, mit Fischanteilen auszuwählen.

Eine vegetarische Kochbox bestellen – wie vorgehen?

Sie haben die Möglichkeit, die Beschaffenheit Ihrer Kochbox passgenau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. In einem ersten Schritt können Sie daher den von Ihnen bevorzugte Kochbox-Typ – zum Beispiel Kochbox vegetarisch – auswählen. Bei den meisten Anbietern können Sie in diesem Schritt sehr genau angeben, welche Lebensmittel enthalten sein dürfen und welche nicht. Auch eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten hier mitbedacht werden. Betrachten Sie Ihre „Kochbox vegetarisch“ im Vergleich zwischen verschiedenen Anbietern und suchen Sie das beste Angebot heraus. Hierbei können Sie auch darauf achten, was die vegetarische Kochbox kosten darf.

Im nächsten Schritt muss der zeitliche Turnus der Lieferungen ausgewählt werden. Möchten Sie Ihre vegetarische Kochbox beispielsweise einmal oder mehrmals pro Woche geliefert bekommen? Wie viele Personen werden mitessen? Auch einmalige Lieferungen sind möglich. Danach wird Ihre „Kochbox vegetarisch“ geliefert. Sie bekommen dann alles, was Sie zum Kochen der von Ihnen ausgewählten Gerichte brauchen, direkt nach Hause geschickt. Sie müssen dann nur noch auspacken und Ihr Gericht nach den angegebenen Rezepten zubereiten.

Vegetarische Kochbox – welche Kosten fallen an?

Was Ihre vegetarische Kochbox kosten wird, richtet sich nach der Häufigkeit der Lieferungen und der Anzahl der mitessenden Personen. Aktuell gilt Dinnerly als der günstigste Anbieter einer „Kochbox vegetarisch“ überhaupt. Rechnen Sie für Ihre vegetarische Kochbox mit Kosten von rund 3 bis 8 EUR bei günstigen Anbietern. Betrachten Sie Ihre Kochbox, die vegetarisch ist, im Vergleich und wählen Sie nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach Inhalten aus.

Wie viel Abwechslung wird geboten: vegetarische Kochboxen im Test

Grundsätzlich erkennen immer mehr Kochbox-Anbieter die Relevanz von abwechslungsreichen, vegetarischen Angeboten. Erkunden Sie das Sortiment der Anbieter und entdecken Sie die vegetarische Kochbox im Vergleich. Die offerierten Rezepte sind in aller Regel nicht nur einfallsreich, sondern auch einfach und schnell nachzukochen. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass die Zubereitung Ihrer „Kochbox vegetarisch“ im Vergleich übermäßig kompliziert wird. Eine Kochbox, die vegetarisch ist, wird immer beliebter, weswegen die Auswahl an potenziellen Gerichten bei den meisten Anbietern stetig erweitert wird.

Nachhaltige, umweltfreundliche Kochbox in vegetarisch im Test

Sie wollen, dass Ihre Kochbox vegetarisch, möglichst nachhaltig, klimaneutral und umweltfreundlich ist? Kein Problem, viele Anbieter – wie zum Beispiel Brokkoli – sind hierauf spezialisiert. Achten Sie auf einen nachhaltigen Transport und eine umweltfreundliche Verpackung Ihrer „Kochbox vegetarisch.“

Es sollten keine unnötigen Verpackungen – vor allem nicht aus Plastik – anfallen. Weitere Eigenschaften einer nachhaltigen „Kochbox vegetarisch“ sind regionale und saisonale Produkte, kurze Lieferwege und gut portionierte Lieferungen. Schließlich soll auch der Verschwendung von Lebensmitteln vorgebeugt werden.