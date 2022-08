Die besten Kochboxen im Vergleich - so macht Kochen Spaß

Bei Kochboxen ist für alle etwas dabei. Ein Vergleich kann sich lohnen. © pexels.com

In unserem großen Kochbox Test stehen sich die führenden Kochboxen im Vergleich gegenüber. Welche Merkmale müssen Kochbox Anbieter erfüllen? Was ist die beste Kochbox für Sparfüchse, Gesundheitsbewusste oder für Eilige? Außerdem haben wir uns mit dem Thema klassische Kochbox vs Supermarkt Kochbox beschäftigt.

Kurz vorgestellt: Unsere Top 5 Kochbox Anbieter

HelloFresh: Der größte Kochbox Anbieter im Kochbox Test

HelloFresh ist der bekannteste Anbieter für Kochboxen. Vegetarier und Veganer werden hier ebenso fündig wie Fleischliebhaber. © HelloFresh

Der 2011 gegründete Kochbox Anbieter HelloFresh ist der Marktführer in unseren Kochboxen Vergleich. Sie können die HelloFresh-Kochboxen für zwei, drei oder vier Personen mit Gerichten für zwei bis fünf Tage je Woche bestellen. Aus über 30 Rezepten pro Woche stellen Sie Ihre persönliche, beste Kochbox zusammen.

Marley Spoon: Der Aufsteiger im Kochboxen Vergleich

Marley Spoon bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Kochboxen. © Marley Spoon

Marley Spoon gibt es seit dem Jahr 2014. Der Anbieter kommt, wie die meisten in diesem Kochbox Text, aus Berlin und erfreut sich steigender Beliebtheit. Bei unserem Kochboxen Vergleich standen rund 40 Rezepte wöchentlich zur Wahl. Die Kochboxen von Marley Spoon sind für Paare oder für Familien konzipiert und enthalten Mahlzeiten für drei bis sechs oder für zwei bis vier Tage.

Dinnerly - Newcomer mit Fokus auf einfache Rezepte und günstige Preise

Wer auf einfache Küche und erschwingliche Preise baut, der sollte sich die Kochboxen von Dinnerly genauer anschauen. © Dinnerly

Dinnerly ist in unseren Kochboxen Vergleich eines der jüngsten Angebote. Der Kochbox Anbieter ging im Jahr 2020 an den Start und kommt aus dem gleichen Haus wie Marley Spoon. Dinnerly wirbt mit dem Slogan „Die erschwingliche Kochbox“. Den Schwerpunkt in unserem Kochbox Test bilden Gerichte von Dinnerly, die besonders leicht zuzubereiten sind.

Kochhaus - Pionier als Kochbox Anbieter

Kochhaus - eine der ersten Kochbox Anbieter © Logo Kochhaus

Von Kochhaus konnten Sie seit 2011 Kochboxen nach Hause bestellen. In unserem Kochboxen Vergleich können wir Kochhaus jedoch nicht mehr berücksichtigen. Das Unternehmen musste 2019 Insolvenz anmelden und ist inzwischen in der Feinkost-Kette Viani aufgegangen. Mangels Angebot ist auch von Viani derzeit kein Kochbox Test möglich.

Foodly - mit Supermarkt-Anbindung, aber auch beste Kochbox?

Foodly ist durch seine Zusammenarbeit mit Supermärkten anders © Foodly

Der seit 2018 bestehende Kochbox Anbieter Foodly unterscheidet sich von vielen anderen Diensten in unserem Kochboxen Vergleich. Das ist schon daran erkennbar, dass Foodly mit verschiedenen Supermärkten zusammenarbeitet. Sie können nicht nur Kochboxen mit Zutaten für Gerichte aus vielen verschiedenen Kategorien bestellen, sondern auch normale Supermarktartikel.

Die Kriterien unseres Kochboxen Vergleichs

Die beste Kochbox in Punkto Frische: Bei der Frische haben wir im Kochboxen Vergleich einerseits bewertet, wie viele frische Zutaten in den einzelnen Gerichten enthalten sind. Andererseits bestand der Kochbox Test darin, zu begutachten, in welchem Zustand sich die frischen Zutaten bei der Lieferung befinden.

Bei der Frische haben wir im Kochboxen Vergleich einerseits bewertet, wie viele frische Zutaten in den einzelnen Gerichten enthalten sind. Andererseits bestand der Kochbox Test darin, zu begutachten, in welchem Zustand sich die frischen Zutaten bei der Lieferung befinden. Vielfalt im Kochboxen Vergleich: Beim Thema Vielfalt ging es im Kochbox Test vor allem um die Zusammenstellung der Rezepte. Wir wollten herausfinden, welche die beste Kochbox für eine ausgewogene Ernährung ist.

Beim Thema Vielfalt ging es im Kochbox Test vor allem um die Zusammenstellung der Rezepte. Wir wollten herausfinden, welche die beste Kochbox für eine ausgewogene Ernährung ist. Preisunterschiede im Kochbox Test: Natürlich haben wir beim Kochboxen Vergleich auch einen Blick auf die Preise der Kochbox Anbieter geworfen. Gibt es Rabattangebote? Was kostet das einzelne Gericht pro Person? Sind die Preise gestaffelt? Wie kommt man am günstigsten an die beste Kochbox? Kommen Extrakosten wie Versand hinzu?

Natürlich haben wir beim Kochboxen Vergleich auch einen Blick auf die Preise der Kochbox Anbieter geworfen. Gibt es Rabattangebote? Was kostet das einzelne Gericht pro Person? Sind die Preise gestaffelt? Wie kommt man am günstigsten an die beste Kochbox? Kommen Extrakosten wie Versand hinzu? Was ist die beste Kochbox für wen? Wichtig beim Kochboxen Vergleich ist des Weiteren, für wen der einzelne Kochbox Anbieter Angebote im Programm hat. Im Kochbox Test haben wir uns unter anderem angesehen, ob es Kochboxen für Singles, Kochboxen für Kinder und Kochboxen mit regionalen Produkten gibt. Auch wollten wir wissen, ob man eine Kochbox ohne Abo bestellen kann.

Wichtig beim Kochboxen Vergleich ist des Weiteren, für wen der einzelne Kochbox Anbieter Angebote im Programm hat. Im Kochbox Test haben wir uns unter anderem angesehen, ob es Kochboxen für Singles, Kochboxen für Kinder und Kochboxen mit regionalen Produkten gibt. Auch wollten wir wissen, ob man eine Kochbox ohne Abo bestellen kann. Kochboxen Vergleich nach der Rezeptauswahl: Ein Schwerpunkt im Kochbox Test bestand ferner in der Rezeptauswahl. Die beste Kochbox soll schließlich für alle Geschmäcker sowie Ernährungsgewohnheiten etwas bieten. Unser Kochboxen Vergleich beinhaltete dabei überdies Nebenangebote wie Extra-Beilagen, Nachtische und ähnliches.

Ein Schwerpunkt im Kochbox Test bestand ferner in der Rezeptauswahl. Die beste Kochbox soll schließlich für alle Geschmäcker sowie Ernährungsgewohnheiten etwas bieten. Unser Kochboxen Vergleich beinhaltete dabei überdies Nebenangebote wie Extra-Beilagen, Nachtische und ähnliches. Wie gestalten die Kochbox Anbieter den Bestellvorgang? Auch der Bestellvorgang ging in die Wertung für die beste Kochbox ein. Im Kochboxen Vergleich haben wir nicht nur die Anwenderfreundlichkeit ins Blickfeld gerückt. Auffällig ist, dass einige Kochbox Anbieter nur über Online-Browser erreichbar sind andere eine komfortable App bereitstellen.

Was ist die beste Kochbox für Preisbewusste? Für wen sind Kochboxen geeignet?

Bei Dinnerly liegen die Kosten pro Portion im Kochboxen Vergleich zwischen 3,35 Euro und 4,81 Euro. Versandkosten von 4,99 Euro kommen obenauf. Des Weiteren gibt es bei der Neuanmeldung Rabattmöglichkeiten zwischen 30 und 60 Euro. Dinnerly eignet sich für Paare ebenso wie für Familien. Außerdem gibt es Gerichte für Vegetarier und Veganer.

Bei Marley Spoon bewegen sich die Portionspreise in unserem Kochbox Test von 4,75 Euro bis 6,81 Euro. Zudem fielen uns beim Kochboxen Vergleich Versandkosten von 5,99 Euro auf. Um zu entscheiden, ob Marley Spoon für Sie die beste Kochbox ist, gibt es Rabatte bis 60 Euro. Es sind Fleischgerichte sowie vegetarische und vegane Mahlzeiten für zwei oder vier Personen im Programm.

HelloFresh schlägt in unseren Kochboxen Vergleich mit Kosten je Gericht und Person zwischen 4,22 Euro und 7,88 Euro zu Buche. Der Versand kostet im Kochbox Test 5,49 Euro. Bis zu 90 Euro kann der Rabatt für Neukunden betragen. Sie haben viele Möglichkeiten unter Kochboxen für Kinder, für Vegetarier und Veganer sowie Kochboxen für den Thermomix die für Sie beste Kochbox von HelloFresh auszuwählen.

Brokkoli ist der einzige Kochbox Anbieter im Kochbox Test, dessen Kochbox immer vegan ist. Die frischen Zutaten in nahezu ausschließlich Bio-Qualität kosten pro Portion einheitlich 7,89 Euro. Für den Versand kommen im Kochboxen Vergleich 5,99 Euro hinzu. Auch Singles können sich bei dem Kochbox Anbieter ihre beste Kochbox aussuchen.

Die Preise vom Kochbox Anbieter Etepetete sind beim Kochboxen Vergleich nicht pro Person und Mahlzeit ausgewiesen. Es gibt Kochboxen ab 21,99 Euro für ein bis zwei und ab 27,99 Euro für drei bis vier Personen. Sie enthalten Bio-Obst und/oder Gemüse, das nicht ganz der Norm entspricht und mit den Etepetete Kochboxen im Kochbox Test vor der Vernichtung bewahrt wurde.

Welche Kochbox im Test ist am gesündesten?

Trotz der kurzen Zutatenlisten achtet der Kochbox Anbieter Dinnerly auf eine ausgewogene Zusammenstellung. Frisches Gemüse gehört zu nahezu allen Rezepten. Meist sind sogar mehrere Sorten je Gericht mit dabei.

Marley Spoon verwendet nicht nur nachhaltigen Lachs und Bio-Eier. Der Kochbox Anbieter legt auch Wert auf saisonales Obst und Gemüse von regionalen Produzenten. Ernährungsberater stellen die Rezepte zusammen. Über 40 % der Zutaten sind vegetarisch oder vegan. Außerdem stehen spezielle Low Carb-Rezepte zur Auswahl.

HelloFresh setzt auf viele frische, saisonale Zutaten oft in Bio-Qualität. In der Rubrik „Balance“ finden Sie zudem eine Auswahl besonders leichter Mahlzeiten. Überdies waren bei den Gerichten in unserem Kochboxen Vergleich bestimmte Merkmale wie ein hoher Proteingehalt oder Gemüseanteil vermerkt.

Welche Kochboxen im Vergleich lassen sich am schnellsten zubereiten? Was benötige ich noch, wenn ich eine Kochbox bestelle?

Eine schnelle Zubereitung ist in unseren Kochboxen Vergleich Kennzeichen aller Dinnerly-Gerichte. Der Kochbox Anbieter gibt sechs Hauptzutaten für jedes Rezept in die Kochbox. Zudem benötigen Sie Dinge wie Salz, Pfeffer, Essig oder Knoblauch. Alle Rezepte sind in fünf leicht nachvollziehbaren Schritten beschrieben. Nach spätestens 30 Minuten sollte die Mahlzeit fertig sein.

Beim Kochbox Anbieter Marley Spoon variieren die Zubereitungszeiten. Oft betragen sie zwischen 30 und 40 Minuten. Es gibt aber auch viele schnelle Gerichte, die schon in weniger als 30 Minuten fertig sind. Die meisten benötigten Zutaten sind vorhanden. Der Kochbox Test ergibt, das Salz, Pfeffer, Mehl, Speiseöl und ähnliche Beigaben hinzugefügt werden müssen.

Die Gerichte von HelloFresh haben beim Kochboxen Vergleich sehr unterschiedliche Zubereitungszeiten. Darunter sind aufwändige Mahlzeiten, aber auch wöchentlich bis zu acht Rezepte für schnelle Gerichte. Sie sind im Kochbox Test schon nach 15 Minuten fertig. Bei HelloFresh brauchen Sie Ihre beste Kochbox lediglich durch Kleinigkeiten wie Zucker, Pfeffer, Salz oder Öl zu ergänzen.

Der Kochbox Anbieter Foodly hat im Kochboxen Vergleich eine eigene Rubrik, die Gerichte mit einer Zubereitungszeit von 25 Minuten oder weniger enthält. Mit dabei sind auch beste Kochbox-Ideen für Kinder, Low-Carb-Mahlzeiten und mehr. Da bei Foodly ein Supermarkt integriert ist, können Sie alle Zutaten mitbestellen.

In den Kochboxen von Brokkoli gibt es in unseren Kochboxen Vergleich Gerichte, die schon nach 25 Minuten auf dem Tisch stehen können. Der Kochbox Anbieter Brokkoli konzentriert sich allerdings auf das Bemühen, die beste Kochbox für eine vollwertige und vegane Ernährung anzubieten. Bestimmte Zutaten wie Sojasoße oder Olivenöl sind nicht mit dabei, können aber auf die Liste gesetzt werden.

Den Bio-Kisten von Etepetete liegen Rezeptvorschläge bei. So wird aus ihnen eine beste Kochbox. Einen Schwerpunkt auf festgelegte Zubereitungszeiten haben wir in unseren Kochboxen Vergleich nicht festgestellt. Auch geht es dem Kochbox Anbieter mehr um die Rettung von Bio-Lebensmittel. Weitere Zutaten sind in der Regel erforderlich.

Supermarkt Kochboxen als Alternative im Kochboxen Vergleich

Seit Februar 2020 ist auch ALDI Kochbox Anbieter. Daher hat unser Kochboxen Vergleich ebenfalls den Discounter berücksichtigt. Drei neue Gerichte sind in der Kochbox. Fleisch und Fisch müssen im Kochbox Test jedoch zusätzlich eingefügt werden. Wer ALDI als beste Kochbox bevorzugt, ist momentan auf eine Selbstabholung in einer Filiale von ALDI Süd angewiesen.

LIDL wollte 2015 mit der Übernahme von Kochzauber zum Kochbox Anbieter werden. Allerdings hat LIDL inzwischen das Angebot eingestellt, sodass kein Kochboxen Vergleich möglich ist.

REWE haben wir in unseren Kochboxen Vergleich bereits berücksichtigt. Der Supermarkt ist neben EDEKA und Bringmaster.de sowie food.de Partner von Foodly.