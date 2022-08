Kochboxen für Weihnachten: Ideen für das perfekte Menü

Ganz leicht und schnell zum Festmahl - Kochboxen zu Weihnachten machen es möglich © shutterstock

Gönnen Sie sich entspannte Feiertage mit einer Kochbox für Weihnachten. Wer bietet spezielle weihnachtliche Boxen? Die besten Anbieter im Überblick.

Kochboxen für Weihnachten sind eine tolle Idee für alle, die nicht erst lange durch die Supermärkte gehen und die Zutaten einkaufen möchten. Stress vor dem Fest wird mit der Weihnachts-Kochbox deutlich reduziert. Schnell und einfach kann die Kochbox online bestellt werden. Nach kurzer Zeit wird sie geliefert.

Verschiedene große Anbieter haben sich inzwischen etabliert und liefern zu Weihnachten die Kochbox deutschlandweit aus. Darüber hinaus gibt es auch einige kleinere regionale Anbieter. Eine Kochbox für das festliche Menü enthält alle benötigten Zutaten und kann nach den persönlichen Vorlieben zusammengestellt werden.

Unterschiede der Kochboxen für Weihnachten zu den klassischen Kochboxen

Klassische Kochboxen stehen bei den wichtigsten Anbietern mit vielen Gerichten zur Auswahl. Es gibt spezielle Diät-Kochboxen, Bio-Kochboxen, Boxen für deutsche oder internationale Küche, aber auch vegetarische und vegane Rezepte. In der klassischen Box sind die Zutaten für Hauptgerichte enthalten. Die Weihnachts-Kochbox enthält nicht nur die Zutaten für ein Hauptgericht. Sie bietet ein komplettes Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert.

Teilweise handelt es sich bei den weihnachtlichen Kochboxen um Gourmet-Gerichte, die nicht alltäglich sind. Weihnachtliche Köstlichkeiten wie Enten- oder Gänsebraten sind ebenso zu finden wie raffinierte Gerichte, beispielsweise Rinderfilet Wellington.

Eine festliche Beilage darf nicht fehlen. Rotkohl, Grünkohl und Klöße sind echte Weihnachtsklassiker, doch stehen auch noch viele andere Ideen zur Auswahl. Weihnachtliche Desserts wie Bratäpfel runden das festliche Menü ab. Sie finden aber auch ausgefallene Ideen für Desserts.

Verschiedene Anbieter für die Weihnachts-Kochbox

Es gibt inzwischen viele Anbieter für Kochboxen in Deutschland. Neben den großen, deutschlandweit verfügbaren Anbietern gibt es auch kleinere, regionale Lieferanten. Verschiedene Restaurants bieten inzwischen die Möglichkeit, komplette Gerichte oder Zutaten abzuholen. Nachfolgend erfahren Sie mehr über die drei großen Anbieter für Kochboxen zu Weihnachten.

HelloFresh: Qualität zu fairen Preisen

Bestellen Sie zu Weihnachten eine Kochbox bei HelloFresh, erhalten Sie hochwertige Zutaten mit ausgewählten Rezepten für ein 3-Gänge-Menü. Die Kochboxen werden mit Zutaten für zwei, vier, sechs oder acht Personen angeboten. Neben Menüs mit Fleisch stehen auch vegetarische und vegane Rezepte zur Auswahl.

Die Kosten pro Person bei HelloFresh werden immer günstiger, je mehr Portionen in der Box enthalten sind. Kostet ein Menü für eine Portion in der Gourmetbox für 2 ungefähr 22 Euro, so kostet es in der Box für acht Portionen nur ungefähr 18 Euro.

Sie gehen bei der Bestellung keine Verpflichtung ein, doch müssen Sie bei den Kochboxen zu Weihnachten den Stichtag beachten. Wählen Sie eine Box und die Zahl der Portionen aus. Zusätzlich zur Box können Sie eine Käseplatte bestellen. Sie legen fest, wann geliefert wird.

Tolle Vorschläge für die Weihnachts-Kochbox bei Marley Spoon

Möchten Sie Ihre weihnachtliche Kochbox bei Marley Spoon bestellen, stellen Sie sich Ihr Menü anhand verschiedener Vorschläge zusammen. Verschiedene Rezepte werden Ihnen angezeigt, anhand derer Sie sich ein Bild von den Kochboxen für Weihnachten machen können. Sie finden dort auch vegetarische und vegane Gerichte.

Marley Spoon bietet Ihnen für die Weihnachts-Kochbox eine Auswahl an verschiedenen Gerichten, die entsprechend gekennzeichnet sind. Das Mix-and-Match-Prinzip ist entscheidend dafür, was ein Menü für eine Person kostet. Für ein weihnachtliches Hauptgericht müssen Sie mit Kosten von ca. 8 Euro pro Person rechnen. Hinzu kommen Vorspeise und Dessert.

Möchten Sie für Weihnachten eine Kochbox bestellen, müssen Sie noch kein Kunde sein. Sie schließen kein Abo ab. Beachten Sie, dass die Bestellung innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen muss. Wählen Sie die Gerichte aus und legen Sie die Zahl der Portionen fest. Sie bestimmen den Liefertermin.

Kochboxen zu Weihnachten bei My Cooking Box

Bei MyCookingBox können Sie unter der Kategorie Adventskalender Ihre Weihnachts-Kochbox auswählen. Alternativ dazu können Sie sich Ihr weihnachtliches Menü selbst zusammenstellen, indem Sie Hauptgerichte und Desserts individuell wählen. Die Weihnachtsbox enthält ein Hauptgericht und ein Dessert.

MyCookingBox ist etwas teurer. Für eine Portion liegen die Kosten ungefähr bei 13 Euro. Sie wählen eine Box mit der Anzahl der Portionen und entscheiden, wann geliefert wird.

Kochboxen zu Weihnachten bestellen: viele Vorteile

Sicher kennen Sie den Stress vor Weihnachten. Sie geben sich Mühe, denn alles soll perfekt und harmonisch ablaufen. Das gilt auch für das Weihnachtsmenü. Noch einige Tage vor dem Fest eilen Sie durch die Supermärkte oder zu Hofläden, um die Zutaten für das Menü zu ergattern. Mit der Weihnachts-Kochbox ersparen Sie sich diesen Stress, da die Zutaten zu Ihnen nach Hause geliefert werden und Sie nicht einkaufen müssen.

Bestellen Sie zu Weihnachten eine Kochbox, sparen Sie viel Zeit. Sie müssen nicht erst lange nach Rezepten suchen, da die Rezepte gleich mitgeliefert werden. Mit den Kochboxen für Weihnachten gehören lange Menü-Diskussionen in der Familie der Vergangenheit an. Die Anbieter halten verschiedene Menü-Vorschläge bereit, bei denen für jeden etwas dabei ist.

Entscheiden Sie sich für eine Weihnachts-Kochbox, bestimmen Sie, für wie viele Personen sie geliefert werden soll. Sie müssen sich nicht sorgen, dass die Lieferung zu spät erfolgt. Sie haben genug Zeit, das weihnachtliche Menü zuzubereiten.

Die weihnachtliche Kochbox als ideales Geschenk

Kochboxen zu Weihnachten sind perfekte Geschenke für Familien und Paare, die gerne kochen und essen. Eine besondere Freude bereiten Sie einem Paar mit einer festlichen Weihnachts-Kochbox für zwei Personen.