Wyldr Kochbox: Wenn die Bio Box im nachhaltigen Baumwollbeutel kommt

Bio Boxen im Trend - mit der Wyldr Bio-Box haben Sie die perfekte Grundlage für eine gesunde Ernährung © pexels.com

Wir haben Wyldr getestet: Inhalt, Rezeptvielfalt und Kosten der Kochbox. Eignet sich die Bio-Box für Sie? Gibt‘s Wyldr Rabatte zum Sparen bei der Kochbox?

Die Kochbox für Zuhause liegt im Trend, denn das Bewusstsein der Menschen wandelt sich. Wer gesund leben möchte, muss sich mit dem Kochen beschäftigen, denn nur frisch verarbeitete Lebensmittel enthalten alle notwendigen Nährstoffe für den menschlichen Körper. Doch mit dem Kochen ist das so eine Sache. Es braucht die richtigen Zutaten und ein passendes Rezept, doch das ist mit Zeit und Aufwand verbunden.

Hier kommen viele Menschen an ihre Grenzen und greifen doch wieder nach Fertigprodukten, die sich schnell aufwärmen lassen, weil sie vorgekocht sind. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe lohnt in diesem Fall, denn jedes Produkt wird für eine bessere Haltbarkeit und um den Geschmack zu verstärken, reichhaltig mit Zucker versetzt. Nehmen Sie diese Lebensmittel zu sich, gewöhnt sich der Körper an tägliche Zuckermengen, die immer früher zur Zuckerkrankheit Diabetes mellitus führen.

Mit der Wyldr Bio Kochbox machen Sie dem ein Ende. Frisches Obst, Gemüse und alle Bio Produkte, die für die Erstellung des von Ihnen gewählten Rezeptes erforderlich sind, werden in der richtigen Portionsgröße zu Ihnen geliefert. Sie müssen nur noch kochen und genießen. So einfach kann gesunde Ernährung sein.

Wyldr - die Kochbox, die sich die Verpackung spart

Schauen wir uns die wilde Kochbox mal etwas genauer an. Was kann der Neueinsteiger?

Wie funktioniert Wyldr?

Für die Wyldr Bio Kochbox geben Sie an, wie viele Gerichte Sie in einer Woche kochen möchten und welche Portionsanzahl Sie dafür benötigen. Pro Woche bestellen Sie mindestens zwei Gerichte, die mit allen Zutaten und dem passenden Rezept geliefert werden. Die Lieferung erfolgt im wiederverwendbaren Baumwollbeutel, damit sich der Plastikmüll reduziert. So haben Sie immer im Haus, was Sie zum Kochen eines bestimmten Gerichtes brauchen, ohne sich einem stressigen Einkauf auszusetzen.

Wyldr bietet über 2000 allgemeine und vegetarische Rezepte für Jung und Alt. Deshalb wählen Sie für das Zusammenstellen der Wyldr Bio Kochbox zuerst Ihre bevorzugte Ernährungsweise:

Flexitarisch: Ernährung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten

Pescetarisch: Ernährung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Fisch, Eiern und Milchprodukten

Vegetarisch: Ernährung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Eiern und Milchprodukten

Vegan: Rein vegane Ernährungsweise

Nach dieser Auswahl geben Sie für Ihre Wyldr Bio Kochbox an, ob Sie an einer Allergie oder Unverträglichkeit leiden. Rezepte, die diese Lebensmittel enthalten, werden automatisch aussortiert. Im nächsten Schritt nennen Sie die Lebensmittel, die Sie nicht auf Ihren Speiseplan setzen wollen. Beispielsweise Knoblauch, Sojajoghurt oder Rote Beete. Wer scharfe Gerichte nicht mag, kann entsprechende Rezepte und Produkte ebenfalls ausschließen.

Anschließend wählen Sie aus, was Ihnen beim Kochen besonders wichtig ist. Muss es schnell gehen, weil der Arbeitstag lang ist? Wird auch für Kinder gekocht? Legen Sie Wert auf eiweißhaltige Produkte oder sollten die Zutaten möglichst wenig Kohlenhydrate enthalten? Ist diese Auswahl abgeschlossen, legen Sie die Anzahl der gewünschten Gerichte pro Woche sowie die Anzahl der Portionen fest und können die Bestellung Ihrer Wyldr Bio Kochbox abschließen.

Wer steckt hinter Wyldr?

Die Gründer von Wyldr sind Simon Singharaj und Jakob Klassen, die sich für gesunde Ernährung bei gleichzeitigem Umweltschutz stark machen und ihr Unternehmen in Berlin Friedrichshain starteten. Die in der Wyldr Bio Kochbox versendeten Lebensmittel werden regional angebaut und von Demeter- und Bioland-Bauern produziert. Ernährung sollte gesund, umweltfreundlich und einfach sein - so lautet die Devise der jungen Unternehmer. Dazu gehört auch, dass das Gemüse innerhalb von 30 Stunden vom Feld bis zur Haustür des Kunden gelangt.

Ziel ist es, die „Kochbox ohne Box“ deutschlandweit und auch im internationalen Raum zu liefern. Menschen sollen selbst bestimmen, ob Sie Zusatzstoffe, Zucker und weitere chemische Substanzen, die nicht in den menschlichen Körper gehören, zu sich nehmen wollen.

Geliefert wird die Kochbox für Zuhause donnerstags im Baumwollbeutel. Mit diesem Konzept tragen die Jungunternehmer entscheidend zur Müllvermeidung und zum Umweltschutz bei. Obst und Gemüse werden nicht in Plastik verpackt und wo es geht, werden alle Umverpackungen weggelassen.

Was dürfen Sie bei Wyldr erwarten?

Nachhaltige Rezepte mit Pfiff

Sie suchen sich bekannte, vegane oder vegetarische Rezepte aus, die Sie mit der Wyldr Bio Kochbox probieren möchten. Alle Zutaten samt Rezept werden dafür geliefert. Dabei sind Sie nicht nur auf die klassischen Gerichte beschränkt. Mit der Wyldr Kochbox dürfen Sie sich ausprobieren und Ihre Kochkünste erweitern. Dafür brauchen Sie keine verschiedenen Kochbücher. Ein Klick auf das gewünschte Rezept reicht aus und mit der nächsten Lieferung erweitert sich Ihr Speiseplan um ein neues Gericht.

Wie wäre es beispielsweise mit:

Pasta mit Tomaten-Paprika-Soße

Saibling auf glasierten Süßkartoffeln

Kürbis-Kokos-Suppe

Spargel mit Kartoffeln

Quinoasalat mit Sonnenblumen

Müssten Sie die Zutaten für unbekannte Rezepte im Supermarkt einkaufen, würden Sie möglicherweise kapitulieren. Die Wyldr Bio Kochbox bringt alles fertig zusammengestellt und perfekt portioniert auf Ihren Küchentisch, sodass Sie sich entspannt dem Kochvergnügen widmen können. Komfortabler geht es nicht.

Haltbarkeit der Produkte in der Wyldr Bio Kochbox

Fertige Produkte, wie vegane Bio Nudeln oder Vollgemüse-Tortillas, besitzen ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei frischen Produkten ist die Lieferkette kurz und geht vom Feld direkt zum Kunden. Daher können Sie darauf vertrauen, beste Qualität zu erhalten. Sollte doch einmal ein Apfel oder eine Möhre aussortiert werden müssen, liegt das an der Biologie der natürlichen Produkte.

Stößt beispielsweise empfindliches Obst aneinander, können diese Druckstellen schnell zur Schimmelbildung führen. Selbst unversehrt verpacktes Obst und Gemüse kann auf dem Weg zu Ihnen verderben. Kaufen Sie abgepacktes Obst oder Gemüse im Supermarkt, kann auch dieses bereits dem Fäulnisprozess unterworfen sein und die Paprika oder Pfirsiche haben nach einem Tag matschige Stellen.

Natur bleibt Natur, deshalb können diese Situationen auch bei frischen Bioprodukten vorkommen. Trotzdem dürfen Sie sicher sein, dass höchste Qualität in Ihrer Wyldr Bio Box steckt.

Wo wird die Wyldr Bio Kochbox geliefert?

Da Wyldr seine Bio Kochbox vor Ort ausliefert und keinen Müll durch Verpackungen oder einen Paketversand erzeugen will, sind die Liefergebiete noch begrenzt. Im März 2021 wurden die ersten Kochboxen in Berlin und Hamburg ausgeliefert. Derzeit ist Wyldr auch in Köln, Dortmund, Düsseldorf und Essen vertreten. Geplant ist, das Wyldr Liefergebiet auf ganz Deutschland auszudehnen und überall eine nachhaltige Ernährung mit Bio Produkten zu gewährleisten.

Wie teuer ist eine Wyldr Bio Kochbox?

Wyldr - Kosten pro Gericht

Die Wyldr Bio Kochbox bezahlen Sie per Lastschriftverfahren. Jeden Sonntag werden Sie per SMS daran erinnert, sich für die kommende Woche neue Rezepte auszusuchen, damit die Wyldr Bio Box passenden nach Ihren Wünschen bestückt werden kann. Sie können dieses Abonnement jederzeit pausieren oder wöchentlich kündigen, eine langfristige Bindung gibt es nicht.

Sie bestellen jede Woche mindestens zwei Gerichte mit jeweils zwei Portionen. Pro Portion bezahlen Sie 6,89 Euro. Wählen Sie ein Fleischrezept, kommen 4,99 Euro pro Portion hinzu. Für Fischgerichte erfolgt ein Aufschlag von 3,99 Euro auf den Grundpreis. Viel höher als im Supermarkt sind die Wyldr Kosten nicht. Außerdem sind die Portionen reichhaltig. Jeder Kauf trägt dazu bei, dass landwirtschaftliche Nutzflächen von chemischen Düngemitteln und Monokulturen befreit werden. Ein geringfügig höherer Preis ist dafür ganz sicher gerechtfertigt.

Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis?

Viele Kunden, die Wyldr einem Test unterzogen, sind rundum zufrieden. Ihre Wyldr Erfahrung besagt, dass die Portionen sehr reichlich bemessen sind und sich frische Zutaten noch für andere Gerichte verwenden lassen. Bei Single-Haushalten könnte das zum Problem werden, es sei denn, es findet sich ein netter Nachbar als dankbarer Abnehmer.

Sehr positiv wird bewertet, dass Wyldr eine rein vegane Linie anbietet und vegan streng von vegetarisch trennt. Die Auswahl an Rezepten ist reichlich und es wird großer Wert auf Rückmeldungen gelegt. Der Kundenservice fragt regelmäßig nach Verbesserungsvorschlägen für die Rezepte an, sodass ein reger Austausch zwischen einem Kunden und dem Unternehmen besteht. Die Gründer sind bestrebt, Kundenservice auf höchstem Niveau zu bieten und nehmen Kritik dankbar an. Jede Wyldr Bewertung wird hinterfragt, um jeden Tag das Bestmögliche zu leisten.

So können Sie bei der Wyldr Bio Kochbox sparen

Nutzen Sie Rabattaktionen bei Wyldr

Wyldr bietet beispielsweise einen Rabatt von 20 Prozent auf drei Lieferungen der Wyldr Bio Kochbox innerhalb der ersten drei Wochen des Abonnements. Tragen Sie sich zusätzlich für den Newsletter ein, werden Ihnen bereits beim nächsten Einkauf 15 Euro gutgeschrieben.

Monatliche Aktionen bieten ebenfalls Preisvorteile von 10 bis 30 Prozent auf eine Wyldr Bio Kochbox. Außerdem lohnt sich ein regelmäßiger Blick in die sozialen Medien, um über alle Rabattaktionen auf dem Laufenden zu sein. Nutzen Sie in jedem Fall die Wyldr App. Auch hier werden Sie über alle Rabattmöglichkeiten informiert.

Deshalb lohnt sich der Kauf einer Wyldr Bio Kochbox

Wyldr Test - alle Vorteile auf einen Blick - personalisierte Wyldr Bio Kochbox - Lieferung in wiederverwendbaren Baumwoll-Pfandbeuteln - keinerlei Umverpackungen - Rücknahme der Pfandbeutel und Gläser - Kochen ohne Einkaufsstress und mit Lust am Ausprobieren - Erinnerung an Rezeptauswahl - Unterstützung regenerativer Landwirtschaft - Vollständige Kompensation der CO2-Emission des Warenkorbes

Die Wyldr Bio Kochbox macht Lust aufs Experimentieren mit dem Kochlöffel. Besonders einfallsreich ist die Tatsache, dass alle Zutaten in der richtigen Menge für ein konkretes Gericht in der Box stecken. Andere Anbieter liefern frisches Obst- und Gemüse mit beiliegenden Rezeptideen, wobei nicht alle Zutaten für ein spezielles Gericht in der Kochbox stecken.

Bei Wyldr bestellen Sie wie in einem Restaurant ein Gericht, dessen Zutaten geliefert werden. Sie bringen es nur noch auf den Teller. Da das Thema Ernährung immer mehr in den Vordergrund drängt, sind speziell Angebote wie von Wyldr von besonderer Bedeutung. Kinder lernen schon früh, dass das Essen als Fertigprodukt aus dem Regal des Supermarktes kommt. Nährwerte, Anbau, Ernte oder Verarbeitung sind für die meisten Jugendlichen nur theoretische Begriffe. Wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Nachwuchs eine Wyldr Kochbox ansehen und die Rezepte nachkochen, können Ihre Kinder etwas fürs Leben lernen.

Da das Ziel der Lebensmittelbranche der Profit und nicht die menschliche Gesundheit ist, muss ein Umdenken erfolgen. Wird in den Familien wieder wie früher gekocht, entwickelt sich auch ein völlig anderes Verhältnis zur Gesundheit. Diese liegt immer in den eigenen Händen, deshalb muss Ernährung selbstbestimmt sein. Wyldr hilft mit seiner Wyldr Bio Kochbox, an dieses alte Wissen anzuknüpfen. Machen Sie mit der Bio Kochbox von Wyldr die Erfahrung, wie gut gesunde Ernährung tut.

