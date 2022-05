KONKRUA (Die Höhle der Löwen): Wo ist die thailändische Kochbox erhältlich?

Von: Philipp Mosthaf

KONKRUA verwendet in den Thai-Kochboxen Zutaten, die direkt aus Thailand kommen. So erleben Genießer den einzigartigen Geschmack Südostasiens. © KONKRUA

KONKRUA aus „Die Höhle der Löwen“ bringt den echten Geschmack Thailands nach Hause. Die Investoren waren von der Kochbox begeistert. Erfahren Sie hier, wo KONKRUA erhältlich ist.

Über 800.000 Deutsche reisen jährlich nach Thailand. Die Touristen lieben das Wetter, die Menschen und natürlich das Essen. So ist es wenig erstaunlich, dass es auch in Deutschland unzählige thailändische Restaurants gibt. Das Stuttgarter Start-up KONKRUA aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ (Vox) bringt die thailändische Küche direkt zu Ihnen nach Hause. „Dank meines Start-ups müssen sie jetzt nicht mehr so weit fliegen“, sagt Pim Ampikitpanich (30), die Gründerin von KONKRUA.

Die gebürtige Thailänderin entwickelt mit KONKRUA eine Thai-Kochbox für die bekannten und traditionell thailändischen Gerichte. So gibt es etwa Pad Thai 🛒, rotes Thai Curry oder Massaman-Curry 🛒. Praktisch: Jede KONKRUA-Kochbox kommt mit allen Zutaten, die komplett ohne Kühlung auskommen. So kann KONKRUA bequem online bestellt werden.

KONKRUA (Die Höhle der Löwen): Das Besondere an der Thai-Kochbox

Wie im aktuellen Trailer von „Die Höhle der Löwen“ zu sehen, sind die Investoren überaus begeistert von Gründerin Pim Ampikitpanich und ihrem Produkt. Der Geschmack sei sehr authentisch, mit der richtigen Schärfe. Auch die bisherigen Kunden sind von KONKRUA fasziniert, 40 % kaufen wieder ein. KONKRUA ist eine einzigartige Thai-Kochbox. Alle Zutaten kommen direkt aus Thailand. „Um die qualitativ hochwertigen Zutaten zu finden, reise ich oft durch Thailand, lerne die Bauern persönlich kennen und schaue mir die lokalen Produktionsstätten an“, so die Gründerin von KONKRUA. Die 30-Jährige hat dabei ein großes Ziel: Das Beste, was Thailand bietet, nach Deutschland zu bringen!

Die äußerst sympathische Gründerin Pim Ampikitpanich verlangte 250.000 Euro Investment für 20 % Unternehmensanteile. Drei Investoren wollten einen Deal, forderten jedoch 30 %. Doch die Thailänderin erwies sich als knallharte Geschäftsfrau, bot im Gegenzug 23 % an. So ging der Kampf um KONKRUA in die nächste Runde. Wer erhält den Zuschlag? Das Frauenpower-Duo Judith Williams / Dagmar Wöhrl oder Georg Kofler? „Die schwierigste Entscheidung meines Lebens“ fiel letztendlich auf den Investoren aus Südtirol.

Bei KONKRUA wird dabei natürlich auch viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. In den Thai-Kochboxen des DHDL-Start-ups werden echter Palmzucker und Currypaste ohne Glutamat verwendet. Frische Zutaten wie Gemüse, Fisch oder Fleisch muss der Kunde dann separat kaufen. Jede KONKRUA-Kochbox ist für drei bis vier Portionen bestimmt. Die Boxen werden aus Bambus gefertigt. Bei Amazon gibt es aktuell die Geschmackssorten Pad Thai sowie Massaman-Curry.

Die Höhle der Löwen (Vox): Empfehlenswerte Produkte aus der Gründershow

Die Vox-Gründershow liefert seit Jahren starke Produkte, innovative Ideen und enthusiastische Gründer. In der folgenden Liste können Sie sich über Bestseller aus „Die Höhle der Löwen“ informieren, die die TV-Zuschauer und Investoren begeistert haben. Wir haben uns die Produkte genauer angeschaut.

