Jetzt losgrillen mit den Tefal Optigrills zum Spitzenpreis

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Der Tefal Optigrill zaubert perfekte Ergebnisse und arbeitet dabei quasi rauchfrei. © Tefal

Der Tefal Optigrill ist ein intelligenter Kontaktgrill und eignet sich ideal für das Grillen auf dem Balkon oder in den Innenräumen. Einige Top-Modelle gibt‘s gerade günstig bei eBay.

Grillen zählt zu den liebsten Hobbys der Deutschen. Doch nicht jeder verfügt über einen Garten, in dem er einen Holzkohlegrill aufstellen kann. Insbesondere in Großstädten wird daher das Grillen auf dem Balkon per Tischgrill immer beliebter. Aufgrund der angrenzenden Nachbarschaft sollte hier der Rauch auf ein Minimum reduziert werden – leichter gesagt, als getan. Der Tefal Optigrill ist daher ist perfekte Alternative für Grillen auf dem Balkon oder sogar in den eigenen vier Wänden. Der intelligente Kontaktgrill hat verschiedene Programme für Gemüse, Fleisch, Fisch, Geflügel und mehr. So gelingen mit dem Elektrogrill perfekte Grillergebnisse – ganz ohne Rauch und Kohle.

Tefal Optigrill Elite – mit Schritt-für-Schritt-assistent

OptiGrill Elite GC7508 von Tefal in Schwarz © Tefal

Tefal Optigrill Elite für 197,99 € bei eBay

Intelligenter Tischgrill, dessen intuitiver Grill-Assistent Sie Schritt für Schritt führt und warnt, wenn Sie das Fleisch entfernen müssen. Ob blutig, medium oder durchgebraten, der Tefal Optigrill Elite GC750D signalisiert per Countdown, wann das Fleisch fertig ist. 12 Kochprogramme sorgen für perfekte Ergebnisse bei Gemüse, Fleisch, Fisch, Geflügel und mehr. Die Boost-Funktion eignet sich perfekt für scharfes Anbraten. Der Kontaktgrill ist mit 2.000 Watt ideal für 4 Personen.

Tefal Optigrill+ XL GC722D – für große Mengen

Tefal Optigrill+ XL GC722D © Tefal

Nur 149 € bei eBay

Der Tefal Optigrill+ XL GC722D ist dank einer 33 % größeren Grillfläche ideal zum Grillen mit Familie und Freunden. Dank der Technologie „Automatic Sensor Cooking“ werden Garzeit und -temperatur auf Basis von 9 Garprogrammen automatisch reguliert und an Dicke und Menge des Grillguts angepasst. Die Grillfläche von 800 cm² ist ideal für 6 bis 8 Personen. Mit dem Modus zum Auftauen von Gefriergut sowie vier Temperatureinstellungen verfügt der Elektrogrill über weitere nützliche Funktionen.

Tefal Optigrill+ GC712D – der Intelligente

Tefal OptiGrill+ GC712D © Amazon Produktbild

159,99 € statt 169,99 € bei eBay

Der Tefal OptiGrill+ GC712D ist ein perfekter Indoor- oder Balkon-Elektrogrill für bis zu 4 Personen. Er passt automatisch die Garzeit an Dicke und Menge des Fleisches an. Sechs verschiedene Garprogramme sorgen bei Fleisch, Hühnchen, Fisch und Co. für perfekte Ergebnisse. Die anglierten Platten lassen das Fett ablaufen, so erhalten Sie gesünderes Essen mit bis zu 44 % weniger Fett.

Tefal Optigrill GC705D – der Liebling von Nelson Müller

Tefal Optigrill GC705D © Tefal

124,99 € bei eBay

Der Tefal Optigrill GC705D sorgt mit 6 Programmen und 2.000 Watt Hochleistung für perfekte Ergebnisse. Die Ringanzeige signalisiert, wenn das Grillgut fertig ist – ob medium, rare oder gut durchgebraten. Steaks, Fisch, Hähnchen und Co. werden dank der intelligenten Funktionsweise perfekt gebraten. Die Grillfläche von ca. 600 cm² ist ideal für 2 bis 4 Personen.

