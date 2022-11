Küchenmaschinen-Vergleich: Was die Spitzenmodelle alles können müssen

Von: Ömer Kayali

Neugierig, welche Küchenmaschine die beste ist? © gpointstudio/PantherMedia

Eine Küchenmaschine ist ein Allzweckwerkzeug, das die Arbeit beim Kochen und Backen erleichtert. Hier vergleichen wir Geräte verschiedener Hersteller.

Kneten, Mischen und Rühren in der Küche kann je nach Rezept anstrengend sein. Doch warum sich selbst abmühen, wenn es doch Küchenmaschinen gibt, die viele mühselige Arbeiten übernehmen können.

Die Geräte verfügen je nach Hersteller unterschiedliche Funktionen. Sowohl für Gelegenheits- als auch für leidenschaftliche Hobby-Köche sind die Geräte eine große Hilfe. Vor allem wenn es um das Teigkneten geht, bleibt man so von klebrigen Fingern verschont. Doch das ist nicht das Einzige – die Funktionen sind umfangreich.

Küchenmaschinen-Vergleich: Was jedes Gerät können sollte

Kneten, Rühren und Schlagen: Das sind die Grund-Funktionen jeder Küchenmaschine. Mit verschiedenen Aufsätzen ist das Gerät vielfältig einsetzbar. Mit einem Knethaken lässt sich Teig für Brot, Kuchen, Pizza und mehr vorbereiten, mit einem Schneebesen Eier oder Sahne verrühren.

Küchenmaschinen: Nützliche Extra-Funktionen

Mixen : Wer keinen separaten Mixer besitzt, für den ist eine Küchenmaschine mit entsprechendem Zubehör zum Mixen empfehlenswert.

: Wer keinen separaten Mixer besitzt, für den ist eine Küchenmaschine mit entsprechendem Zubehör zum Mixen empfehlenswert. Schneiden: Bei einigen Geräten sind Aufsätze enthalten, mit denen sich zum Beispiel Gemüse schneiden, raspeln, reiben und würfeln lässt.

Bei einigen Geräten sind Aufsätze enthalten, mit denen sich zum Beispiel Gemüse schneiden, raspeln, reiben und würfeln lässt. Zitruspresse & Entsafter : Für den morgendlichen Orangensaft praktisch.

: Für den morgendlichen Orangensaft praktisch. Zubehör für Nudeln: Einige Küchenmaschinen verfügen über Zubehör, mit dem sich Nudelteig mischen und in die gewünschte Form pressen lässt.

Im Folgenden präsentieren wir die Küchenmaschinen unterschiedlicher Hersteller.

Küchenmaschinen-Vergleich: Bosch MUM5 – der beste Allrounder

Die Bosch MUM5. © Amazon-Produktbild

Bosch zählt in Sachen Küchenmaschinen zu den Platzhirschen. Bei Verbrauchern ist vor allem das Modell Bosch MUM5 gefragt. Mit einem kraftvollen Elektromotor und zahlreichen unterschiedlichen Aufsätzen lässt das Gerät keine Wünsche offen. Nur das Kunststoff-Material bemängeln einige Käufer. Dafür rührt und knetet die Bosch MUM5 auf acht verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Die Einzelteile sind zudem alle spülmaschinenfest.

Preis: ab 277,36 € Motor: 1.000 Watt Fassungsvermögen der Schüssel: 3,9 l Zubehör: Mixer-Mixer-Aufsatz, Rühr-/Schlagbesen, Durchlaufschnitzler, Edelstahl-Rührschüssel, Knethaken (je nach Ausstattung) Sonstiges: Inklusive Zubehörtasche und Rezept-DVD

Küchenmaschinen-Vergleich: Bosch MUM4 – der Günstige

Die Bosch MUM4. © Amazon Produktbild

Eine günstigere Variante von Bosch ist die MUM4. Mit einem geringeren Funktionsumfang und weniger Power ist sie dafür preislich unter 100 Euro erhältlich. Die Schüssel hat dafür ebenfalls wie bei der MUM5 ein Fassungsvermögen von 3,9 l. Bei Bedarf lässt sich das Gerät mit weiteren Aufsätzen erweitern, etwa mit einem Mixer oder einer Getreidemühle. Die Einzelteile sind auch hier spülmaschinenfest. Die MUM4 bietet jedoch nur vier Geschwindigkeitsstufen.

Preis: ab 60,51 € Motor: 500 Watt Fassungsvermögen der Schüssel: 3,9 l Zubehör: Spülmaschinenfeste Einzelteile, Kunststoff-Rührschüssel, Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken, Rühr-/Schlagbesen

Küchenmaschinen-Vergleich: Ninja-Küchenmaschine - günstig und variabel

Die Ninja-Küchenmaschine. © Amazon Produktbild

Wer ein günstiges Gerät sucht, muss aber nicht unbedingt auf vielfältige Einsatzmöglichkeiten verzichten. Die Ninja-Küchenmaschine hat zwar einen verhältnismäßig kleinen Behälter, dafür verfügt sie neben einem Teigrührer über eine Schneide- und Raspelscheibe sowie einen Klingenaufsatz. Die Einzelteile sind alle spülmaschinen fest. Darüber hinaus sorgen voreingestellte Programme dafür, dass auf Knopfdruck spezielle Impuls- und Mischmuster durchgeführt werden.

Preis: ab 99,99 € Motor: 850 Watt Fassungsvermögen der Schüssel: 2,1 l Zubehör: Zerkleinerungsklinge, Teigrührer, Schneid-/Raspelscheibe Sonstiges: inklusive Rezeptbuch

Küchenmaschinen-Vergleich: Beste Preis-Leistung – TopStrong und Kealive

TopStrong 11 in 1

Die TopStrong 11 in 1. © Amazon Produktbild

Wie die „11 in 1“ im Namen schon verrät, verfügt die Küchenmaschine von TopStrong über ein umfangreiches Arsenal an Funktionen. Dazu zählen mischen, hacken, schneiden, reiben, entsaften und verquirlen. Dafür ist die enthaltene Schüssel mit 3,2 Litern etwas kleiner. In Sachen Preis-Leistung ist die TopStrong-Maschine aber sehr attraktiv.

Preis: ab 89,74 € Motor: 1,100 Watt Fassungsvermögen der Schüssel: 3,2 l Zubehör: Hackklinge, Teigklinge, 3 Edelstahlscheiben, Mixerbecher-Basis, Zitruspresse, Schneebesen, Spatel

Küchenmaschinen-Vergleich: Kenwood Chef XL Titanium – der Riese

Die Kenwood Chef XL Titanium © Produktbild Amazon

Wer die volle Power haben möchte und große Portionen plant, für den ist die Kenwood Chef XL Titanium die Küchenmaschine der Wahl. Ganze 6,7 Liter Fassungsvermögen und 1.700 Watt machen sie zu einem Premiumgerät, zumal das Material des Getriebes und des Gehäuses aus Metall ist. Das alles macht sich aber auch beim Preis bemerkbar.

Preis: ab 499 € Motor: 1.700 Watt Fassungsvermögen der Schüssel: 6.7 l Zubehör: 5-teiliges Patisserie-Set, Ballonschneebesen, Knethaken, Flexi- und Unterheb-Rührelement, Glas-Mixaufsatz

Küchenmaschinen müssen nicht teuer sein

Wie die vorangegangenen Geräte zeigen, gibt es Küchenmaschinen für jedermann: Für Menschen, die aus Leidenschaft kochen und viel ausprobieren, aber auch für diejenigen, die nur gelegentlich Kuchen oder Pizza selbst backen möchten. Schon mit einem niedrigeren Budget sind sehr gute Küchenmaschinen erhältlich. Wer bereit ist, mehr zu investieren, der bekommt einen äußerst nützlichen elektrischen Assistenten für die Küche.