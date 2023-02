Welche Arten von Laserdruckern gibt es?

Stiftung Warentest: Das sind die besten Laserdrucker für zu Hause

Von: Ömer Kayali, Nina Dudek

Wie gut ist das Ergebnis? Stiftung Warentest hat Laserdrucker genauer beleuchtet. © annakhomulo/PantherMedia

Dass Laserdrucker nicht gleich Laserdrucker ist, zeigen die langjährigen Beobachtungen der Stiftung Warentest. Denn noch kein Testsieger erhielt die Note „Sehr gut“. Das sind die besten Modelle.

Ob für die Arbeit oder private Angelegenheiten: Hin und wieder müssen wir Dokumente ausdrucken, doch nicht jeder hat zu Hause einen Drucker stehen. Die meisten Menschen schaffen sich wohl einen Tintenstrahldrucker an, ohne dessen Nachteile zu bedenken. Zwar sind diese verhältnismäßig günstig, aber das größte Problem ist, dass sie bei seltener Nutzung nicht immer einwandfrei funktionieren. Vor allem vertrocknete oder verklumpende Tinte führt zu unbrauchbaren Ausdrucken, weshalb der Weg zum nächsten Copyshop unvermeidbar wird. Mit Laserdruckern können Sie dies vermeiden. Welche Vor- und Nachteile Laserdrucker bieten, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Laserdrucker im Test: Die Vor- und Nachteile

Einer der größten Vorteile von Laserdruckern ist, dass sie auch bei gelegentlichem Gebrauch die Druckqualität beibehalten .

. Der Kaufpreis ist zwar höher als bei Tintenstrahldruckern, dafür sind die Erhaltungskosten weitaus geringer . Denn die für den Laserdrucker benötigten Toner sind nicht nur günstiger, sie halten auch länger, bevor sie ersetzt werden müssen. Außerdem spielt die Qualität des Papiers keine Rolle – der Laserdrucker druckt auch auf Billigpapier mit guten Ergebnissen.

. Denn die für den Laserdrucker benötigten Toner sind nicht nur günstiger, sie halten auch länger, bevor sie ersetzt werden müssen. – der Laserdrucker druckt auch auf Billigpapier mit guten Ergebnissen. Während Laserdrucker für den Textdruck die wohl beste Wahl sind, sieht es beim Fotodruck anders aus. In dieser Hinsicht sind Tintenstrahldrucker besser.

Woran erkenne ich einen guten Laserdrucker?

Wie bei vielen technischen Geräten lässt sich die Qualität mitunter daran festmachen, wofür Sie den Drucker benötigen. Wer ein paarmal pro Woche eine Rechnung in Schwarz-Weiß ausdrucken will, hat andere Ansprüche als der Hobby-Fotograf, der womöglich hunderte Fotos in bester Qualität erwartet.

Ein paar grundsätzliche Eckdaten können Ihnen aber dabei helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen:

Druckqualität Für nur Text reichen 600 x 600 dpi, für Bilder besser 1.200 x 1.200 dpi. Druckgeschwindigkeit 20 Seiten pro Minute für den ''Hausgebrauch'' Papierkassette Ausreichend groß für ca. 500 Blatt WLAN-Konnektivität Drucken ohne Kabelsalat, auch von anderen Endgeräten aus möglich Display Großes, gut lesbares Touch-Display erleichtert die Einstellung Toner Sollte leicht zu wechseln und von einer gängigen Marke immer nachkaufbar sein

Welche Arten von Laserdruckern gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen „nur“ Druckern und sogenannten Kombigeräten, die auch kopieren und/oder scannen können. Außerdem gibt es Laserdrucker, die nur Schwarz-Weiß drucken und Modelle, in denen auch Farbtoner verbaut sind und die farbig drucken. Ein wichtiger Unterschied ist auch die Internetfähigkeit. Sogenannte Wireless- oder WLAN-Drucker lassen sich ohne Kabel mit dem Netz verbinden. Sobald die Verbindung steht, können Sie vom PC, aber auch vom Tablet oder Smartphone darauf zugreifen und Druckaufträge starten.

Testsieger unter den Schwarz-Weiß-Laserdrucker – Note 2,3 bei Stiftung Warentest

Ricoh M 320 A4 Laser-Multifunktionsdrucker © Ricoh

Grundausstattung fürs Home-Office: Der Ricoh M 320 ist ein kompaktes, WLAN-fähiges Multifunktionsmodell mit Scanner und Kopierer. Perfekt für alle, die nur Textdokumente verarbeiten und drucken möchten.

Vorteile Nachteile ✔️ Hohe Produktivität (32 Seiten pro Minute) ❌ Keine Mehrfachkopie ✔️ Geringe Wartung ❌ Kein Direktdruck von Speicherkarte oder Kamera ✔️ Hohe Druckauflösung 1.200 x 1.200 dpi ❌ Kein Touchscreen ✔️ Kompakte Maße 40,5 x 39,2 x 40,7 cm ✔️ 5-GHz-WLAN

Der beste Farb-Laserdrucker mit Note 2,1: Canon i-Sensys LBP 722Cdw

Canon i-SENSYS LBP722Cdw © Canon

Einfach und datensicher für Vieldrucker: Dieses Modell punktet mit einfacher Bedienung und Datensicherheit dank Sicherheitsfunktionen wie Secure Print, TLS1.3 und McAfee Embedded Control

Vorteile Nachteile ✔️ Hohe Leistung bei geringem Energiebedarf ❌ Kein Touchdisplay ✔️ Sehr schnell: 2 x 1 GHz Prozessorgeschwindigkeit, 38 Seiten/Minute ❌ Benötigt relativ viel Platz ✔️ Verwalten und Drucken über kostenlose Canon PRINT Business-App ❌ Kein Direktdruck von Speicherkarte oder Kamera ✔️ Kann mit zusätzlichen Kassetten auf bis zu 2.300 Blatt erweitert werden ✔️ Hochwertiger Farblaserdruck mit 1.200 x 1.200 dpi

Datensicherheit für zu Hause: HP Color Laserjet Enterprise M455dn – Testnote 2,4

HP LaserJet Enterprise M455dn Farblaserdrucker © HP

Multitasker für zu Hause: Kompakt, leise, effizient und sicher vereint dieses HP-Modell ein Best-of für alle, die alles machen – und ganz besonderen Wert auf ihre Datensicherheit legen. Beispielsweise erkennt eine kontinuierliche Überwachung der Arbeitsspeicheraktivität Daten-Angriffe in Echtzeit

Vorteile Nachteile ✔️ Weltweit höchste Drucksicherheit ❌ Kein Touchdisplay ✔️ Sehr gute Druckergebnisse – Text und Grafik ❌ Nicht WLAN-fähig ✔️ Druckt bis zu 4.000 Seiten pro Monat ❌ Hochpreisig ✔️ Sehr günstig im Verbrauch: ENERGY STAR- und Blauer Engel-zertifiziert ❌ Kein Direktdruck von Speicherkarte oder Kamera ✔️ Großes Display und viele Tasten

Sieger für geringste Druckkosten: Farb-Multi­funk­tions­drucker Canon Maxify GX7050

Canon MAXIFY GX7050 MegaTank Multifunktionsdrucker © Canon

Farbdruck & Scannen zum Tiefstpreis: Die Note „Sehr gut“ vergab Stiftung Warentest bei diesem Alleskönner für die geringen Druckkosten. Pro Textseite liegen hier die Tinten- oder Toner­kosten bei nur ca. 0,7 Cent.

Vorteile Nachteile ✔️ Spart Geld: nachfüllbaren Tintentanks mit hoher Reichweite ❌ Druckkopf nicht herausnehmbar ✔️ Besonders niedrige Betriebskosten ❌ Kein Direktdruck von Speicherkarte oder Kamera ✔️ Drucken, Scannen und Kopieren ''gut'' ✔️ Im Sparsam-Modus bis zu 9.000 Seiten (Schwarz-Weiß) ✔️ LCD-Farb-Touchscreen

Achtung: Laserdrucker stoßen Feinstaub aus

Was viele vor dem Kauf eines Laserdruckers verunsichert, ist der Feinstaub-Ausstoß. Ist der Gebrauch daher gesundheitsschädlich? Das kommt darauf an, wie häufig Sie den Laserdrucker verwenden. Bei gelegentlichem Gebrauch müssen Sie sich über Feinstaub keine Gedanken machen. Im Zweifel darauf achten, dass der ausgewählte Laserdrucker über einen entsprechenden Filter verfügt.