Last Minute Geschenk: Wellness-Sets unter 30 €

Von: Nina Dudek

Teilen

Hübsch verpackt in einer Holzkiste kommt dieses Set daher. © eBay

Sie sind noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk, das garantiert gut ankommt – und nicht so viel kostet? Heute bestellen, bis Weihnachten noch geliefert

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Alle Jahre wieder passiert es dem einen oder anderen: In der ganzen Hektik des letzten Jahres hat man einfach vergessen, noch rechtzeitig ein Geschenk für die beste Freundin oder einen lieben Menschen zu besorgen.

Bei eBay gibt es für diesen Fall momentan hochwertige Wellness Sets schon unter 30 Euro – sowohl für Damen als auch für Herrn und das bereits ansprechend verpackt. Selbst, wenn so ein Geschenk ein paar Tage nach dem Fest überreicht wird: Die Geste zählt und der Inhalt überzeugt in diesem Fall sowieso.

Heute noch bestellen, bis Weihnachten geliefert!

PURE & NATURAL Geschenk Pflegeset „Weihnachten“

Hübsch verpackt in einer Holzkiste kommt dieses Set daher. © eBay

Verwöhnen Sie einen lieben Menschen zur Winterzeit mit frischen Sommerdüften nach Ringelblume, Lavendel, Rosmarin und Aloe vera: Dieses Set wird in einer hübschen Holzkiste geliefert und enthält 250 ml Duschgel mit Lavendel, 100 ml Bodylotion mit Ringelblume, 1 Body Spray Rosmarin sowie eine pflegende Aloe vera Seife Aloe vera plus Schwamm.

Jetzt bei eBay bestellen

Biovital Olivenöl Pflege & Badeset

Dieses Pflegeset eignet aich auch für Männer. © Biovital

Duschgel, Lotion und Shampoo werden in Deutschland hergestellt: mit hochwertigem Olivenöl aus dem mediterranen Klima, das die trockene Winterhaut auf natürliche Weise nachhaltig pflegt.

Jetzt bei eBay bestellen

Aloe Vera Geschenke-Set

Geschenkset „Aloe Vera“ für Frauen © eBay

Aloe vera ist bereits seit der Antike für ihre heilende und pflegende Wirkung bekannt. Dieses 5-teiliges Geschenkset enthält neben Duschgel und Badesalz eine Bodylotion, Bodyscrub und einen Sisalschwamm. Hübsch verpackt in einer Box aus Seegras.

Jetzt bei eBay bestellen

Anti-Aging Beauty-Set mit Arganöl

Körperpflege auf natürliche Weise mit Arganöl im Set © eBay

Das Öl aus der Argannuss gilt als „Gold Marokkos“ und ist in der Regel extrem teuer, da es aufwendig und nur in kleinen Mengen hergestellt wird. Dieses fünfteilige Beauty-Set mit Anti-Aging Produkten ist daher ein absolutes Schnäppchen.

Jetzt bei eBay bestellen