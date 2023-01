Wann sollten Laufschuhe gewechselt werden?

Von: Philipp Mosthaf

Abgenutzte Laufschuhe verlieren ihre Eigenschaften und können zu Verletzungen führen. Mit unseren Tipps erkennen Sie, wann es Zeit für einen Schuhwechsel ist. © Imago

Wann sollten Laufschuhe gewechselt werden? In diesem Artikel erfahren Sie alles über den richtigen Zeitpunkt. Zudem stellen wir Ihnen beliebte Modelle vor.

Laufen bzw. Running zählt zu den beliebtesten Hobbys in Deutschland. Man sieht Läuferinnen und Läufer überall: im Park, in der Stadt oder am Fluss. Laufen findet nicht nur zu jeder Tageszeit statt, Running gibt es auch in unterschiedlichen Disziplinen. So gibt es nicht nur Laufschuhe für Herren und Laufschuhe für Damen, es gibt Schuhe für längere Distanzen oder beispielsweise für Nordic Walking. Jedoch haben alle Runningschuhe etwas gemeinsam: Es kommt der Zeitpunkt, an dem sie abgenutzt sind und ausgetauscht werden müssen. Doch wann sollten Laufschuhe gewechselt werden? Dies ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig.

Laufschuhe: Wann sollten sie gewechselt werden?

Laufschuhe verfügen über Stützelemente, Dämpfungen und einen gewissen Grip. Mit der Zeit gehen diese Eigenschaften verloren. Verschieden Experten raten, die Laufschuhe alle 400 bis 800 Kilometer zu wechseln, andere Ratgeber sprechen von circa 1.000 Kilometern. Dabei kommt es nicht nur auf die Kilometeranzahl an. Wann Laufschuhe gewechselt werden müssen, hängt von einigen Faktoren ab, die wir hier auflisten:

Laufen auf asphaltierten Straßen nutzt die Laufschuhe schneller ab als das Running auf dem Gelände. Das Gewicht des Läufers spielt eine große Rolle. Der Laufschuh muss bei jedem Schritt ungefähr das Fünffache des Körpergewichts abfedern. Somit werden Laufschuhe bei schweren Läufern deutlich mehr belastet. Ein weiterer Faktor ist der Laufstil: Bei einem schnellen, dynamischen und leichtfüßigen Lauf hat der Schuh nur eine kurze Kontaktzeit zum Untergrund. Bei einem langsamen Laufstil fällt das komplette Gewicht in jeden Schritt. Ist die Außensohle bis zur weißen Mittelsohle durchgelaufen, dann ist dies ein klares Indiz für einen Schuhwechsel! Apropos Mittelsohle: Fühlt sich diese bereits weich an und Sie sehen schon kleine Risse? Auch das sind Anzeichen, dass der Laufschuh seinen Zenit überschritten hat. Die Mittelsohle besteht bei Laufschuhen aus einer Schaumstoffmischung, die dämpft und gleichzeitig dem Fuß Energie zurückgeben soll. Vergleichen Sie auch beide Schuhsohlen miteinander: Wirkt die eine mehr abgelaufen als die andere, treten Sie nicht mehr gleichmäßig auf. Auch in diesem Fall ist ein Schuhwechsel angesagt. Beim Obermaterial genügt schon ein Blick, um festzustellen, ob der Laufschuh gewechselt werden muss. Bei Beulen oder Löchern lässt die Stabilität nach.

Laufschuhe: Nike Revolution 5

Nike Revolution 5 © Amazon Produktbild

Preis um 55 € Eigenschaften Starke Dämpfung, geringes Gewicht, weiche Mittelsohle für ein geschmeidiges, stabiles Laufgefühl Verfügbare Größen 38,5 - 49,5 Obermaterial Synthetik Schuhweite Schmal Kundenzufriedenheit 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Nike Revolution 5 bestellen

Laufschuhe: PUMA Tazon 6 Fm Laufschuhe

PUMA Tazon 6 Fm Laufschuhe © Amazon Produktbild

Preis ab 40,92 € Eigenschaften Optimale Stabilität, EVA-Fersenstütze bietet Polsterung und Stoßdämpfung Verfügbare Größen 39 - 48,5 Obermaterial Synthetik Schuhweite Normal Kundenzufriedenheit 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

PUMA Tazon 6 Fm bestellen

Laufschuhe: New Balance Fresh Foam Arishi V3

New Balance Fresh Foam Arishi V3 © Amazon Produktbild

Preis ab 57,51 € Eigenschaften Nahtloses Hightech-Mesh, mit Response 1.0 Performance-Einlegesohle für extra Polsterung und Support Verfügbare Größen 40 - 50 Obermaterial Synthetik Schuhweite X-Weit Kundenzufriedenheit 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

New Balance Fresh Foam Arishi V3

Laufschuhe: adidas Ultraboost 20

adidas Ultraboost 20 © Amazon Produktbild

Preis ab 119,95 € Eigenschaften reaktionsfreudige Zwischensohle bringt Energie in jeden Schritt Verfügbare Größen 36 - 48 Obermaterial Canvas Schuhweite Schmal Kundenzufriedenheit 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

adidas Ultraboost 20 bestellen

Laufschuhe: ASICS Gel-Kayano 27

ASICS Gel-Kayano 27 © Amazon Produktbild

Preis ab 128,75 € Eigenschaften 14 versch. Farben, ideale Belüftung und Luftzirkulation, GEL-Dämpfung Verfügbare Größen 39 - 51,5 Obermaterial Synthetik Schuhweite Schmal Kundenzufriedenheit 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

ASICS Gel-Kayano 27 bestellen

