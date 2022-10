LED-Hundehalsband: Mehr Sicherheit in Herbst & Winter

Von: Philipp Mosthaf

Nicht immer sind die Wege gut beleuchtend. Mit einem LED-Hundehalsband kann Ihr Vierbeiner von allen anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden. © tutye/PantherMedia

Hunde müssen Tag und Nacht an die frische Luft. Mit diesen LED-Hundehalsbändern werden die Vierbeiner von anderen Passanten, Fahrrad- und Autofahrern gesehen.

Die Tage werden kälter und kürzer, schon früh am Abend bricht die Dunkelheit herein, erst spät morgens wird es hell. Viele Menschen machen es sich auf der Couch gemütlich, „Bloß nicht raus in die Kälte“ lautet dann das Motto. Hundebesitzer gehören nicht zu dieser Gruppe. Die Vierbeiner benötigen mehrmals pro Tag ihren Auslauf, das Gassi gehen gehört für die Hundehalter zum Leben. Bevor es sich der Hund in seinem Hundebett bequem machen kann, geht es auch abends noch einmal für einen Spaziergang raus an die frische Luft. Vor allem in den Wintermonaten lauern hier dann Gefahren: Wenn es dunkel ist, dann können die Vierbeiner leicht übersehen werden, sofern sie nicht an der Leine geführt werden. Gerade in Städten sind noch viele Passanten, Rad- oder Autofahrer unterwegs. Mit einem LED-Hundehalsband machen Sie Ihren Hund sichtbar für andere und sich selbst. In unserem Artikel stellen wir Ihnen eine funktionsfähige und leistungsstarke LED-Hundehalsbänder vor.

PetSol LED-Hundehalsband: drei Beleuchtungsmodi, verschiedene Farben

PetSol LED-Hundehalsband. © Amazon Produktbild

PetSol LED-Hundehalsband bestellen

Das wiederaufladbare LED-Hundehalsband von PetSol ist längenverstellbar und somit geeignet für alle Hunde, ob groß oder klein. Die F5-SuperBright-LEDs sind die hellsten auf dem Markt. Der hochwertige TPU-Kragen ist leicht zu reinigen und wird bei nassem und schlammigen Spaziergängen nicht schmutzig. Die Komponenten des PetSol LED-Hundehalsbands sind zudem wasserabweisend, rostfrei, leicht, robust und langlebig. Der USB-Ladeanschluss ist geschützt und somit wetterfest. Die LED-Beleuchtung verfügt über drei Modi. Erhältliche Farben: Pink, Blau, Grün, Orange, Rot.

MASBRILL LED-Hundehalsband: einstellbare Länge, 100 % wasserdicht

MASBRILL LED-Hundehalsband. © Amazon Produktbild

MASBRILL LED-Hundehalsband bestellen

Die super hellen LEDs des MASBRILL Hundehalsbands haben eine Sichtbarkeit von 500 Metern. Das LED-Halsband kann per USB wiederaufgeladen werden, ist wasserdicht und somit auch für schlechtes Wetter geeignet. Zudem wurde das Band aus strapazierfähigem Nylon-Material hergestellt und verfügt über einen robusten D-Ring, der an jeder Hundeleine befestigt werden kann. Drei Beleuchtungsmodi: schnelles Blinken, langsames Blinken, dauerhaftes Licht. Pro Aufladung leuchten die LEDs bis zu acht Stunden. Erhältliche Farben: Pink, Blau, Grün, Orange, Rot.

Illumifun LED-Hundehalsband: bis zu 10 Stunden Nutzungszeit

Illumifun LED-Hundehalsband. © Amazon Produktbild

Illumifun LED-Hundehalsband bestellen

Das LED-Hundeshalsband kann per USB aufgeladen werden und verspricht bis zu zehn Stunden Nutzungszeit für langsames Blinken. Das Halsband verfügt über drei Beleuchtungsmodi (langsames und schnelles Blinken, dauerhaftes Leuchten), ist längenverstellbar und verfügt über einen D-Ring für Hundeleinen. Das Illumifun LED-Hundehalsband besteht aus robustem Nylongewebe und hat eine leichte Führung.

BSEEN LED-Hundehalsband: sichtbares Licht bis 500 Meter

BSEEN LED-Hundehalsband. © Amazon Produktbild

BSEEN LED-Hundehalsband bestellen

Das LED-Licht des BSEEN LED-Hundehalsbands kann bei ausreichender Ladung bis zu 500 Meter gesehen werden. Die Länge kann problemlos angepasst werden, somit ist das Hundehalsband für alle Hundegrößen geeignet. Das Halsband besteht aus hochwertigem TPU-Material und ist somit wetter- und wasserfest. Mit schnellem und langsamem Blinken sowie gleichmäßigem Leuchten verfügt das BSEEN LED-Hundehalsband über drei Beleuchtungsmodi.

MASBRILL LED-Hundehalsband: durchgehende Beleuchtung

MASBRILL LED-Hundehalsband mit durchgehender Beleuchtung. © Amazon Produktbild

MASBRILL LED-Hundehalsband bestellen

Das MASBRILL LED-Hundehalsband verfügt über eine durchgehende LED-Beleuchtung und sorgt so für eine Sichtbarkeit von bis zu 500 Metern. Wie auch die anderen vorgestellten Modelle gibt es drei Beleuchtungsmodi, ein USB-Ladekabel sowie die Möglichkeit zur Längeneinstellung. Das Halsband besteht aus Nylon und ABS und ist somit sehr strapazierfähig und wetterfest. Das MASBRILL LED-Hundehalsband ist in drei Größen und vier verschiedenen Farben erhältlich: Blau, Grün, Rot, Orange.