Ideales Weihnachtsgeschenk für Kinder: Rabatte auf verschiedene Lego-Sets

Von: Ömer Kayali

Während der Cyber Week haben viele Händler weiterhin hohe Rabatte auf viele Artikel. Zahlreiche Lego-Sets sind momentan bei Amazon zum Sparpreis erhältlich.

Es ist kaum zu glauben, aber Lego existiert seit mittlerweile 90 Jahren. 2022 feierte der dänische Spielzeughersteller Jubiläum und auch heute noch sind Legos aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Die Auswahl der verschiedenen Sets ist unfassbar groß. Das Schöne an den Bauklötzen ist natürlich, dass sie beliebig kombiniert werden können. Kinder lassen ihrer Fantasie freien Lauf und kombinieren aus vorgefertigten Sets ihre eigenen Bauwerke. Lego fördert so Kreativität und Konzentration der Kleinen. Doch Lego-Sets sind in der Regel recht teuer. Wer Geld sparen möchte, kann das im Rahmen der Cyber Week. Denn in der Woche nach dem Black Friday sind viele Produkte weiterhin rabattiert, darunter auch Lego-Sets. Einige spannende Deals finden Sie in der folgenden Übersicht.

Lego Technic-Sets bis zu 30 % günstiger

Lego Star Wars-Sets bis zu 37 % günstiger

Weitere Lego-Sets: Harry Potter, Super Mario & mehr