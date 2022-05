LEGO Star Wars – Bestseller der Filmreihe jetzt knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

LEGO Star Wars ist für Kinder und Erwachsene ein tolles Spielzeug. Die Sets beinhalten die Klassiker und Helden der erfolgreichen Filmreihe. © LEGO

Anlässlich des Star Wars Day gibt es bei Amazon jetzt LEGO Star Wars knallhart reduziert. Sparen Sie auf Sets – auch aus der Skywalker-Saga – bis zu 37 Prozent.

Jedes Jahr findet am 4. Mai der Star Wars Day statt. An diesem Tag heißt es dann „May the 4th be with you“. Millionen von Fans der Filmreihe feiern dann ihre Helden. Zahlreiche Onlinehändler und Shops nutzen den Star Wars Day, um Merchandise-Produkte reduziert anzubieten. Bei Amazon geht der Star Wars Day in die nächste Runde. Das US-Unternehmen hat auch noch die ganze Woche Sets aus LEGO Star Wars zum Toppreis. Darunter sind einige Bestseller, auch aus der Skywalker-Saga. Wir haben die besten Angebote für Sie gefunden.

LEGO Star Wars Imperial TIE Fighter: jetzt 36 % reduziert

LEGO Star Wars Imperial Tie Fighter mit Sturmtruppler und Piloten. © Amazon Produktbild

LEGO Star Wars Imperial TIE Fighter: nur 25,59 € statt 39,99 €

Der legendäre Star Wars Imperial TIE Fighter aus der klassischen Star-Wars-Trilogie. Dieses Set enthält neben dem Fighter einen TIE-Jägerpiloten mit Blasterpistole, einen Sturmtruppler mit Blaster sowie einen Protokolldroiden. Der Fighter ist 17 cm hoch, 14 cm lang und 15 cm breit. Das Set besteht aus 432 Teilen.

LEGO Star Wars AT-AT: jetzt 28 % reduziert

LEGO Star Wars AT-AT © LEGO Star Wars

LEGO Star Wars AT-AT: nur 115,59 € statt 159,99 €

Umfangreiches LEGO-Star-Wars-Set mit 1.267 Teilen für Kinder und Erwachsene. Dieses kreative LEGO-Spielzeug enthält neben dem AT-AT 6 Star-Wars-Minifiguren: Luke Skywalker, General Veers, 2 AT-AT-Drivers und 2 Snowtroopers mit Ausrüstung. Der AT-AT verfügt über ein Cockpit für 3 Minifiguren, aufklappbare Seitenwände, Shooter mit Federmechanismus, einen Speeder, eine Bodenluke, in die Luke seinen Thermaldetonator hineinwerfen kann, sowie weitere Zubehörelemente, die ein realistisches, kreatives Spielerlebnis ermöglichen.

LEGO Star Wars Boba Fetts Starship: jetzt 31 % reduziert

LEGO Star Wars Boba Fetts Starship © LEGO

LEGO Star Wars Boba Fetts Starship: nur 34,69 € statt 49,99 €

Bauset für Kinder ab 9 Jahren. Dieses LEGO-Star-Wars-Set enthält Boba Fetts Starship sowie zwei Minifiguren (Boba Fett, Mandalorianer) und zahlreiches Zubehör. Das Starship kommt als Mandalorian-Modell, verfügt über einen praktischen Handgriff, drehende Flügel und zwei Shooter. Dazu gehört auch ein Transport-Fahrzeug, um das Starship auf dem Boden in Spielposition zu bringen.

LEGO Star Wars Resistance X-Wing Starfighter: jetzt 37 % reduziert

Star Wars Resistance X-Wing Starfighter © Star Wars Lego

Star Wars Resistance X-Wing Starfighter: nur 12,59 € statt 19,99 €

Star Wars Starfighter mit Poe Dameron und Droidenfigur für Kleinkinder ab 4 Jahren. Der Starfighter verfügt über ein Starter-Brick-Fahrwerk für einen schnellen Aufbau. So kann die Action gleich losgehen. Der Sternenjäger ist 5 cm hoch, 15 cm lang und 19 cm breit.

LEGO Star Wars Lego „Angriff der Dark Trooper“: jetzt 31 % reduziert

Star Wars Lego „Angriff der Dark Trooper“ © Star Wars Lego

Star Wars Lego „Angriff der Dark Trooper“: nur 20,69 € statt 29,99 €

Star Wars Lego-Set mit Luke Skywalker (mit Lichtschwert) und drei Dark Troopers aus der „The Mandalorian“-Serie. Dieses Set ist eine detaillierte Nachbildung der Szene im Inneren des imperialen Leichten Kreuzers, in der Luke Skywalker wieder auftaucht. Mit Drehaufzug, rotierender Duellplattform und eine gleitende „Macht“-Plattform zur Abwehr der Dark Troopers.

LEGO Star Wars Yoda: jetzt 18 % reduziert

LEGO Star Wars Yoda © LEGO

LEGO Star Wars Yoda: nur 84,60 € statt 103,62 €

Sammlermodell des Jedi-Meisters mit 1.771 Teilen und Displayständer. Das Bauset ist für Kinder und Erwachsene. Stellen Sie damit Rollenspiele aus „Angriff der Klonkrieger“ nach.

LEGO Star Wars Boba Fetts Thronsaal: jetzt 21 % reduziert

LEGO Star Wars Boba Fetts Thronsaal © LEGO

LEGO Star Wars Boba Fetts Thronsaal: nur 79,19 € statt 99,99 €

Alle Fans von Boba Fett kommen hier voll auf ihre Kosten und können Details des Thronsaals und andere Teile von Jabbas Palast nachbauen. Der Thron verfügt über eine Pop-up-Funktion zum Auswerfen von Bib Fortuna und eine geheime Kammer, die Waffen und Beskar-Bar Elemente enthält. Mit 7 LEGO-Star-Wars-Minifiguren: Boba Fett, Fennec Shand, Bib Fortuna, Theelin-Tänzerin, Weequay-Wächter, Gamorrean Guard und ein Quarren.

