Für Sammler und kleine Fans: LEGO Star Wars für kurze Zeit um 10 % reduziert

Von: Larissa Strohbusch

LEGO Star Wars ist sowohl bei Kindern als auch bei erwachsenen Sammlern sehr beliebt. Erhalten Sie jetzt die begehrten Fan-Artikel zum Spar-Preis!

Stein auf Stein, das Set, das wird bald fertig sein – es gibt kaum einen Haushalt mit Kindern, in der nicht mindestens eine Kiste mit bunten LEGO-Steinen steht. Seit Jahrzehnten begeistert der dänische Spielzeughersteller kleine Baumeister. Aber auch unter Erwachsenen gibt es einige loyale Fans. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass es sich durchaus lohnen kann, LEGO-Sets als Geldanlage im Keller zu stapeln. Dabei kommen besonders Franchise-Produkte gut an: junge Fans bekommen nicht genug von „Ninjago“, ältere Liebhaber basteln am DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“. Ganz zu schweigen von den vielfältigen Sets aus dem „Star Wars“-Universum. Ob zum Spielen oder Sammeln: Erhalten Sie jetzt 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte LEGO-Star-Wars-Sets.

Jetzt 10 Prozent sparen: Viele Sets von LEGO Star Wars reduziert

LEGO Star Wars: von Raumschiffen bis zu beliebten Mini-Figuren

Viele Star-Wars-Fan-Artikel erhalten Sie jetzt besonders günstig. Mit dabei sind beliebte LEGO-Sets wie der LEGO-Sternenzerstörer, der heißbegehrte Millennium Falke oder ein bemerkenswerter LEGO-Yoda. Entdecken Sie Angebote von 7,19 Euro bis zum Sammlerobjekt für 890,10 Euro:

LEGO Star Wars 75192 Millennium Falcon™ für nur 890,10 Euro statt 989 Euro : Han Solos Raumschiff ist auch in LEGO-Form beeindruckend. Das Set besitzt ganze 7.541 Teile und wiegt 13 Kilo. Es könnte sich jedoch lohnen, die Schachtel nicht zu öffnen: Der Millennium Falcon™ gilt als Liebhaberstück.

LEGO Star Wars 75252 Imperialer Sternenzerstörer™ für nur 737,10 Euro statt 819 Euro : Auch der Sternenzerstörer ist ein beachtliches Gefährt. Er ist über 110 cm lang und 66 cm breit. Die 4.784 Teile machen ihn zur DIY-Deko in liebevoller Kleinarbeit.

LEGO Star Wars 75251 Darth Vaders Festung für nur 179,99 Euro statt 199,99 Euro : In der 42 cm hohen Festung werden galaktische Kämpfe gefochten. Mit dabei sind fünf Mini-Figuren, darunter auch Darth Vader höchstpersönlich.

LEGO Star Wars 75255 Yoda™ für nur 98,99 Euro statt 109,99 Euro : Möge die Macht mit Ihnen sein! Nach nur 1.771 Teilen wird ein echter LEGO Yoda™ über Sie wachen. Die Sammelfigur zum Film „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ ist 41 cm hoch.

LEGO Star Wars 75174 Desert Skiff Escape für nur 58,49 Euro statt 64,99 Euro : Han Solo, Chewbacca und Boba Fett müssen eine spannende Mission auf dem Wüstenplaneten Tatooine bestehen. Können sie dem Skiff von Jabba The Hut entkommen, bevor sie vom Maul des Sarlacc verschlungen werden?

LEGO Star Wars Clone Troopers™ der 501. Legion für nur 31,49 Euro statt 34,99 Euro : Was wäre ein Kampf ohne Clone Trooper™? Mit diesem Set erhalten Sie einen AT-RT™ Walker, einen BARC Speeder™, drei Clone Troopers™ und zwei Kampfdroiden, die Ihre Helden im Kampf herausfordern.

LEGO Star Wars – ein Spielzeug, das den Geldbeutel füllt staat leert?

Ist das neu erworbene LEGO-Set ein reines Spielzeug oder später mal Gold wert? Wird ein Set aus dem Programm genommen, kann es beachtlich an Wert gewinnen – vor allem, wenn es sich von Anfang an um eine Rarität handelt. Ob Ihr Set dazu gehört, können Sie bei der BrickEconomy erfahren. Dort wird die Wertentwicklung alle LEGO-Sets beobachtet.

